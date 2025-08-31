Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 21:47
de Andreea Bișinicu

Primark intră în forță pe piața de home & deco și se pregătește să concureze cu Ikea. Deschide un magazin uriaș cu mobilier și decorațiuni

Primark intră în forță pe piața de home & deco și se pregătește să concureze cu Ikea. Deschide un magazin uriaș cu mobilier și decorațiuni
Primark
  1. Primark își diversifică afacerea și intră pe segmentul home & deco
  2. Produse accesibile, design variat și oferte pentru toate buzunarele
  3. Primark versus Ikea – o nouă competiție pe piața europeană

Primark, brandul irlandez cunoscut pentru moda sa low-cost, face un pas important în diversificarea portofoliului și intră în competiție directă cu giganți ai pieței de mobilier și decorațiuni interioare, precum Ikea.

Primark își diversifică afacerea și intră pe segmentul home & deco

Compania a deschis recent, la Manchester, un magazin cu o suprafață de peste 1.100 de metri pătrați, dedicat exclusiv articolelor pentru casă și obiectelor de uz casnic.

Potrivit publicației Mirror, noul spațiu este împărțit pe două etaje, fiecare adresându-se unor nevoi diferite ale clienților. La parter se găsesc articole pentru bucătărie, lenjerii de pat, accesorii pentru baie și chiar produse pentru copii, precum animalele de pluș.

La etajul superior, vizitatorii au acces la o ofertă variată de articole de călătorie și soluții practice pentru amenajarea spațiilor mici, un segment tot mai căutat de studenți și tinerii chiriași din marile orașe.

Produse accesibile, design variat și oferte pentru toate buzunarele

Primark își păstrează filosofia de brand orientat către prețuri accesibile și diversitate de produse. Astfel, în noul magazin din Manchester pot fi găsite articole de bucătărie la prețuri surprinzător de mici: pahare sub șase euro, căni cu modele moderne de la patru euro sau seturi de farfurii, boluri și carafe ceramice cu imprimeuri variate la prețuri similare.

Când vine vorba de mobilier, retailerul propune piese menite să îmbine funcționalitatea cu estetica. Printre cele mai atractive oferte se numără un fotoliu cu aspect de piele, disponibil la 104 euro, o bibliotecă minimalistă la 70 de euro și un scaun de sufragerie în stil bouclé crem la 52 de euro.

Prin aceste prețuri, Primark vizează clienții care își doresc o locuință modernă și confortabilă, dar nu vor să cheltuiască sume mari.

De asemenea, un spațiu distinct este dedicat studenților care caută soluții ieftine și rapide pentru a-și amenaja camerele sau apartamentele închiriate. Această secțiune vine cu idei practice și obiecte multifuncționale, adaptate bugetelor reduse.

Primark versus Ikea – o nouă competiție pe piața europeană

Prin deschiderea magazinului din Manchester, Primark intră pe un teritoriu dominat de ani de zile de Ikea, gigantul suedez recunoscut pentru mixul dintre design, accesibilitate și soluții inovatoare de depozitare.

Diferența majoră este că, spre deosebire de Ikea, Primark mizează pe magazinele urbane de mari dimensiuni, amplasate în zone centrale, astfel încât clienții să poată combina cumpărăturile de haine cu cele de obiecte pentru casă.

Noua strategie arată clar intenția companiei de a cuceri o piață extrem de competitivă, dar și foarte profitabilă, în care cererea de mobilier și decorațiuni low-cost este în continuă creștere.

Mai mult, intrarea pe segmentul home & deco consolidează poziția brandului în fața rivalilor din retailul internațional și le oferă clienților o experiență de cumpărături completă, „de la haine la casă”.

În concluzie, deschiderea magazinului din Manchester marchează o etapă importantă pentru Primark, care își propune să devină un jucător serios în domeniul mobilierului și decorațiunilor interioare.

Prin prețurile accesibile, gama variată de produse și adaptarea la nevoile tinerilor consumatori, compania pare pregătită să concureze direct cu Ikea și să câștige o parte din piața europeană de home & deco.

