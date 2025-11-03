Ultima ora
Primăria Deva, anunț pentru populație: detonări controlate la poligonul Bârcea Mică — ce trebuie să ştie locuitorii
03 nov. 2025 | 10:21
de Badea Violeta

ACTUALITATE
Primăria Deva, anunț pentru populație: detonări controlate la poligonul Bârcea Mică — ce trebuie să ştie locuitorii
Primaria Deva. Sursa foto: Facebook

Locuitorii municipiului Deva sunt avertizați că în primele zile ale lunii noiembrie vor avea loc exerciții militare cu detonări controlate în zona poligonului Bârcea Mică. Aceste activități sunt programate de unitatea militară din oraș și fac parte din pregătirea specifică. Autoritățile transmit populației recomandări clare pentru a evita orice risc.

Când au loc detonările și de ce sunt necesare?

Primăria Deva a informat că în perioada 5-6 noiembrie 2025, în intervalul 09:00-14:00, Unitatea Militară 01794 Deva va desfășura acțiuni de instruire ce includ detonarea unor încărcături explozive. Scopul acestor activități este neutralizarea și distrugerea controlată a unor materiale specifice, în cadrul programului de pregătire militară.

”Unitatea Militară 01794 Deva aduce la cunoştinţa cetăţenilor că în zilele de 5 şi 6 noiembrie 2025, între orele 09:00-14:00, va efectua activităţi de instrucţie, respectiv detonarea unor încărcături de exploziv în poligonul cu destinaţie specială Bârcea Mică”, avertizează, luni, Primăria Deva, într-un comunicat de presă.

Detonările controlate sunt proceduri standard folosite periodic pentru antrenament, dar și pentru asigurarea neutralizării materialelor potențial periculoase. Zgomotele puternice pot fi resimțite în zonele apropiate, motiv pentru care locuitorii sunt rugați să nu intre în panică.

Ce măsuri de siguranță sunt anunțate

Primăria Deva subliniază că toate procedurile sunt desfășurate în condiții stricte de siguranță. Militarii vor acționa în baza unor protocoale clare pentru prevenirea accidentelor și protejarea mediului.

”Instituţia precizează că toate activităţile de instrucţie se vor desfăşura cu respectarea de către Unitatea Militară 01794 Deva a tuturor normelor de siguranţă, sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului şi apărare împotriva incendiilor prevăzute de actele normative în vigoare”, transmite autoritatea locală.

Aceste norme includ perimetre de securitate, monitorizare permanentă și supravegherea zonei pe durata operațiunilor. Exercițiile sunt supravegheate de personal specializat și se desfășoară conform procedurilor militare aprobate.

Ce restricții trebuie să respecte locuitorii

Pe perioada desfășurării detonărilor, accesul persoanelor neautorizate în zonă este strict interzis. Populația este sfătuită să evite deplasările în proximitatea poligonului Bârcea Mică pentru a nu pune în pericol siguranța proprie.

”Accesul populaţiei în zona poligonului este interzis în timpul executării distrugerii muniţiei.”

Locuitorii din împrejurimi sunt încurajați să își țină animalele de companie în curte, pentru a evita sperierea acestora din cauza zgomotelor produse. De asemenea, nu sunt recomandate filmările sau fotografiile în apropierea zonei de instrucție.

