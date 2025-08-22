Prima țară care le va permite elevilor să folosească inteligența artificială în timpul examenului de bacalaureat, începând din 2026

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 21:50
de Andrei Simion

Educație
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech/OpenAI)

Danemarca va deveni prima țară din lume care le permite elevilor să folosească inteligența artificială în timpul examenului de bacalaureat. Începând din 2026, liceenii danezi vor putea utiliza instrumente de tip AI generativă în cadrul probei orale de limba engleză, dar numai în faza de pregătire, nu și în fața examinatorului.

În Danemarca, proba orală se desfășoară astfel: elevul primește un subiect, are la dispoziție o oră pentru a se pregăti — timp în care poate consulta materiale, internetul și, din 2026, inclusiv inteligența artificială —, iar apoi intră în fața examinatorului pentru a susține prezentarea fără niciun ajutor extern.

Decizia marchează o schimbare majoră în modul în care este privită tehnologia în educație și are ca scop adaptarea școlii la realitățile unui viitor în care elevii vor lucra și vor învăța într-un mediu digitalizat, notează publicația The Local Denmark.

Cum va funcționa noua regulă la bacalaureat

Conform anunțului Ministerului Educației din Danemarca, elevii care susțin proba orală la limba engleză vor primi un subiect și vor avea la dispoziție o oră pentru pregătire. În acest interval, vor putea folosi orice resurse, inclusiv internetul și inteligența artificială generativă, pentru a-și construi răspunsurile.

Ulterior, prezentarea va fi susținută în fața profesorilor examinatori, fără ajutor extern. Autoritățile daneze au subliniat că scopul nu este de a înlocui efortul elevilor, ci de a-i familiariza cu modul responsabil în care poate fi utilizată tehnologia.

„Când elevii trăiesc în același timp în lumi analogice și digitale, îi pregătim în cel mai bun mod posibil pentru realitatea de după școală”, a declarat ministrul educației, Mattias Tesfaye.

O tradiție a digitalizării în educație

Nu este pentru prima dată când Danemarca se dovedește inovatoare în privința tehnologiei la examene. Încă din 2008, elevii danezi au avut voie să folosească internetul în timpul bacalaureatului, în condiții strict reglementate. Introducerea inteligenței artificiale este privită ca un pas firesc în continuarea acestei tradiții.

Programul va fi aplicat doar în liceele care se înscriu voluntar și va fi limitat la filiera generală. Ministerul va evalua rezultatele pentru a vedea în ce măsură elevii reușesc să își dezvolte competențe reale și dacă tehnologia poate fi integrată într-un mod echilibrat în procesul de învățare.

Contrastul cu Franța și alte țări europene

Decizia Danemarcei contrastează puternic cu cea a Franței, unde folosirea inteligenței artificiale este strict interzisă în timpul examenelor. Ministerul francez al educației a subliniat recent că IA trebuie să fie „în serviciul educației” și nu un substitut al efortului depus de elevi.

Chiar și pentru temele de casă, elevii francezi au nevoie de acordul expres al profesorului pentru a apela la programe de inteligență artificială. În iunie 2025, autoritățile de la Paris au transmis școlilor un regulament clar prin care IA nu trebuie să devină un „shortcut” care elimină responsabilitatea personală a elevilor.

Un experiment urmărit la nivel internațional

Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, experimentul danez va fi urmărit cu mare atenție de restul Europei și de întreaga lume. Dacă se va dovedi un succes, este posibil ca și alte state să adopte măsuri similare în anii următori.

În același timp, criticii avertizează că există riscul ca elevii să devină prea dependenți de tehnologie și să nu își mai dezvolte gândirea critică și creativitatea individuală. Rezultatele din Danemarca vor fi, așadar, un test decisiv pentru viitorul educației în era digitală.

