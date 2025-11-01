Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
01 nov. 2025 | 20:16
de Vieriu Ionut

Prima reacție a lui Nicolae Botgros după ce nepotul său a fost acuzat că ar fi implicat în moartea Andreei Cuciuc

ACTUALITATE
Nicolae Botgros și nepotul său

Cazul morții Andreei Cuciuc, tânăra care și-a pierdut viața în noaptea balului bobocilor, continuă să stârnească emoție și controverse. După ce părinții fetei au făcut acuzații grave la adresa lui Cristian Botgros, nepotul cunoscutului dirijor Nicolae Botgros, acesta din urmă a venit cu o primă reacție publică. Artistul a declarat că are încredere în justiție și a subliniat că doar instanța poate stabili adevărul în acest caz cutremurător.

Familia Cuciuc, acuzații șocante după moartea Andreei

După o perioadă de tăcere și durere, părinții Andreei Cuciuc, Igor și Diana Cuciuc, au decis să vorbească public despre circumstanțele în care fiica lor și-a pierdut viața. Ei susțin că moartea tinerei de 17 ani nu ar fi fost un simplu accident și îl acuză pe Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, că ar fi implicat în tragedie.

Potrivit declarațiilor făcute de părinți, tânărul ar fi oferit Andreei substanțe interzise în seara balului bobocilor, moment în care starea acesteia s-ar fi înrăutățit brusc. Familia Cuciuc consideră că adevărul trebuie să iasă la iveală și că vinovații, indiferent cine sunt, trebuie să răspundă în fața legii.

Reacția lui Nicolae Botgros: „Eu nu sunt nici procuror, nici jurist”

În fața acestor acuzații, Nicolae Botgros a ales să răspundă cu calm și reținere. Dirijorul Orchestrei „Lăutarii” a declarat că preferă să lase instanța să stabilească adevărul și că nu dorește să tragă concluzii pripite.

„Eu nu sunt nici procuror, nu sunt nici jurist, eu sunt un om care trăiesc pe pământ și îmi fac datoria față de toată lumea, așa cum m-a învățat pe mine tata, Dumnezeu să îl ierte, cum m-a învățat viața și copilăria – să muncesc și să câștig o bucată de pâine. Eu nu neg nimic, pentru că este instanța care o să judece și o să ia o decizie corectă. Eu nu pot să iau o decizie acum, să vedem ce o să arate instanța”, a declarat Nicolae Botgros.

Artistul a transmis condoleanțe familiei Cuciuc, spunând că este alături de ei în această perioadă cumplită, dar a insistat că justiția este singura care trebuie să se pronunțe în privința vinovăției.

Despre acuzațiile de consum de substanțe interzise

Întrebat dacă nepotul său obișnuia să consume substanțe interzise, Nicolae Botgros a explicat că a auzit despre astfel de zvonuri, dar că nu există dovezi concrete care să le susțină.

„Am auzit de lucrul ăsta, dar nu sunt dovezi. Până când nu avem dovezi, nu vorbim lucrurile astea. E îndurerată familia, ei caută diverse motive. Lucrul ăsta poate să fie și un pic altfel, poate chiar pe fond politic. Ei știu mai bine, Dumnezeu cu dânșii. Eu nu pot să spun decât condoleanțe familiei”, a spus artistul.

Dirijorul a adăugat că îl cunoaște foarte bine pe tatăl Andreei, Igor Cuciuc, cu care a colaborat ani la rând.

„Îl cunosc foarte bine pe Igor. Eu l-am lansat, i-am dat premiul cel mare la Festivalul Nicolae Sulac, după care a lucrat la noi câțiva ani buni și s-a lansat la noi, în orchestra Lăutarii. Sunt lângă sufletul lor, știu că e foarte greu să pierzi un copil de 17 ani”, a adăugat Nicolae Botgros.

Ancheta continuă. Nimeni nu a fost încă audiat

Deocamdată, ancheta autorităților este în desfășurare. Potrivit dirijorului, în momentul tragediei, la eveniment se aflau mai multe persoane, iar autoritățile au prelevat probe și au efectuat expertize pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

„Nouă ni s-a arătat atunci sala, s-au luat probe, expertize s-au făcut, s-au făcut mai multe lucruri. Nimeni nu a fost audiat. Acolo era mai multă lume, erau niște copii care s-au adunat să sărbătorească Balul Bobocilor. Nu l-au audiat nici pe Cristi, nici pe Alexandra, nici pe Oleg Spînu”, a explicat Nicolae Botgros.

Până la finalizarea cercetărilor, rămân multe întrebări fără răspuns, iar familia Cuciuc speră ca adevărul să iasă la iveală cât mai curând.

