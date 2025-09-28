Prima comună din România cu un brand înregistrat. Cum a ajuns Bobâlna un reper pentru turismul rural

Comuna clujeană Bobâlna, cunoscută în istorie pentru marea răscoală țărănească din 1437, a devenit prima localitate din România care și-a înregistrat oficial un brand la OSIM.

Noul simbol își propune să transforme trecutul istoric într-o resursă de dezvoltare, prin turism rural și promovarea tradițiilor.

Identitate vizuală inspirată din istorie la Bobâlna

Logo-ul comunei include furca și coasa, unelte folosite de țăranii răsculați în Evul Mediu, alese pentru a exprima curajul și legătura cu tradițiile locale. Întregul concept de brand este construit în jurul momentului istoric al răscoalei de la Bobâlna, până acum amintit doar prin monumentul ridicat pe platoul din apropiere.

Sloganul ales – „Unde curajul face istorie” – sugerează legătura dintre moștenirea istorică și identitatea actuală a comunei. Primarul Dorin Petrean subliniază că obiectivul este atragerea vizitatorilor interesați de natură, autenticitate și istorie: „Ne dorim să ne facem cunoscuți și să aducem la Bobâlna pe toți cei care iubesc frumosul și viața sănătoasă”.

Noul brand nu va fi vizibil doar în promovarea turistică, ci și pe produse locale. O fabrică de făină din comună va folosi identitatea vizuală pe ambalaje, iar în plan se află și o fabrică de conserve care va integra marca Bobâlna.

Trasee turistice, festival rock și agroturism

Autoritățile locale mizează pe diversificarea ofertei turistice. Vor fi promovate trasee pentru cicloturism și drumeții, dealurile cu încărcătură istorică urmând să devină atracții pentru vizitatori. Printre punctele de interes se află o grotă cunoscută de localnici drept „casa de piatră”, despre care se spune că ar fi fost locul unde s-a plănuit strategia răscoalei din 1437.

De doi ani, comuna găzduiește și festivalul „Rock Revolution Bobâlna”, organizat chiar lângă monumentul dedicat răsculaților. Potrivit organizatorului Raul Anca, alegerea localității nu a fost întâmplătoare: „Am ales Bobâlna pentru că e un loc încărcat de istorie și un nume cunoscut. Putem spune că am avut același curaj ca cei din 1437”.

Specialiștii în branding consideră că succesul unui astfel de proiect depinde de promovarea integrată a resurselor locale – agroturism, gastronomie tradițională, evenimente culturale. „Bobâlna are toate ingredientele pentru un brand autentic: istorie, mâncare bună și peisaje deosebite”, afirmă Anca Rarău, expert în domeniu.

Pentru a susține aceste inițiative, Consiliul Județean Cluj a început reabilitarea unui drum județean care leagă comuna de principalele artere rutiere, facilitând accesul turiștilor.

Prin această strategie, Bobâlna își transformă trecutul într-o resursă pentru viitor, devenind un exemplu de cum o comunitate rurală își poate construi vizibilitate și atractivitate turistică printr-un brand oficial.