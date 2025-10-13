Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur

Românii care plănuiesc o vacanță pe litoralul bulgăresc vara viitoare ar face bine să-și rezerve pachetele cât mai repede. Începând cu sezonul estival 2026, tarifele pentru sejururile în stațiunea Nisipurile de Aur vor crește considerabil – cu până la 20%, potrivit declarațiilor reprezentanților unuia dintre cele mai populare resorturi din zonă.

Cât va costa o vacanță în 2026

Deși Bulgaria urmează să adopte moneda euro, creșterea prețurilor nu are legătură directă cu acest proces, ci este cauzată de inflația tot mai accentuată și de costurile crescute ale serviciilor turistice. „Prețurile au crescut foarte mult, în fiecare săptămână apar majorări la furnizori, iar hotelierii nu mai pot susține aceleași tarife ca în vara aceasta”, a explicat Angelica Chirica, manager de marketing pentru piața românească al hotelului, potrivit ziare.com.

Dacă în vara lui 2025, la început de sezon, un pachet all inclusive pentru doi adulți și un copil până la 12 ani costa în jur de 550 de euro, în mai 2026, același tip de sejur va porni de la aproximativ 750 de euro. Este o creștere semnificativă, de circa 36%, însă hotelierii susțin că turiștii pot evita scumpirile dacă profită de reducerile din perioada de early booking, care pot ajunge până la 40%.

„Turistul nu va fi afectat dacă își face rezervarea din timp. Cea mai mare reducere se aplică până pe 31 noiembrie, urmată de un al doilea val de discounturi, până la 31 decembrie. După luna ianuarie, prețurile vor crește”, a precizat Chirica.

Investiții și modernizări continue

Reprezentanții hotelului Prestige Deluxe Hotel Aquapark Club spun că o parte din majorarea tarifelor este justificată și prin investițiile făcute anual în modernizarea unității.

„În fiecare toamnă, după încheierea sezonului, începem renovările. Am refăcut lobby-ul, am modernizat camerele și continuăm în același ritm. Nu avem o estimare exactă a costurilor, pentru că, de regulă, depășim bugetul stabilit inițial”, a mai spus managerul.

Complexul urmează să se redeschidă în ultima săptămână din mai 2026, cu spații reamenajate și facilități îmbunătățite, inclusiv pentru familiile cu copii.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică din Bulgaria, în luna august 2025 țara a fost vizitată de aproximativ 2,3 milioane de turiști străini, dintre care 31% au fost români. România rămâne, astfel, principala sursă de turiști pentru litoralul bulgăresc, urmată de Germania (20%) și Turcia (15%).

Chiar și cu scumpirile anunțate, Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță pentru români. Cu oferte all inclusive, distanță mică de parcurs și condiții tot mai bune, litoralul bulgăresc se pregătește să întâmpine un nou val de vizitatori în 2026 — doar că, de data aceasta, la prețuri semnificativ mai mari.