22 sept. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Prețurile la cafea, zahăr, cacao și soia, victime ale crizei globale. La ce costuri la raft ne vom aștepta în următoarea perioadă

Prețurile la cafea, zahăr, cacao și soia, victime ale crizei globale. La ce costuri la raft ne vom aștepta în următoarea perioadă
Prețurile la cafea, sub reflector

Piața agricolă mondială traversează o perioadă de volatilitate accentuată, în care factori geopolitici, condițiile meteo și dinamica cererii și ofertei redesenează hărțile comerciale. Cafeaua, cacao, zahărul și soia sunt printre cele mai afectate produse, iar influențele globale se traduc inevitabil și în costuri mai mari la raft pentru consumatori.

Analiștii subliniază că piețele nu mai reacționează strict sezonier, ci mai degrabă la șocuri neașteptate: decizii politice, tarife impuse în comerțul internațional sau fenomene climatice extreme. În acest context, ceea ce ajunge în ceașca ta de cafea sau pe raftul de supermarket nu mai depinde doar de recolte, ci și de negocierile internaționale și de strategiile marilor investitori.

Cafeaua și cacaoa, printre cele mai expuse

Brazilia, cel mai mare producător mondial de cafea, a finalizat 90% din recoltă, însă prognoza pentru sezonul 2025/26 indică o scădere cu peste 2% față de anul trecut. La aceasta se adaugă tensiunile politice dintre SUA și Brazilia, amplificate de amenințările fostului președinte Donald Trump cu tarife de 50% pe cafeaua braziliană. Această incertitudine a ridicat cotațiile internaționale, iar prețurile la cafea ar putea continua să fie instabile.

Cacaoa, la rândul ei, a ajuns la un nivel record de peste 9.000 de dolari pe tonă, după o creștere de aproape 9% într-o singură lună. Principalele cauze sunt recoltele slabe din Coasta de Fildeș și Ghana, două țări responsabile pentru majoritatea producției mondiale, dar și fenomenele meteorologice extreme care au lovit regiunea. Industria ciocolatei resimte deja efectele: producători mari precum Lindt și Barry Callebaut au redus estimările de vânzări, în timp ce speculatorii de pe burse pariază pe continuarea trendului ascendent al prețurilor.

Zahărul și soia, între producția abundentă și blocajele comerciale

Spre deosebire de cafea și cacao, zahărul rămâne mai stabil. Producțiile ridicate din Brazilia și India exercită presiune descendentă, menținând prețurile în jur de 16,35 dolari pe unitate. Totuși, volatilitatea nu lipsește, iar analiștii avertizează că factorii globali și speculațiile pot declanșa schimbări bruște, chiar și într-un sector aparent predictibil.

Soia resimte presiunea relațiilor comerciale dintre SUA și China. Deși China este cel mai mare cumpărător global, nu a comandat până acum nicio livrare din noua recoltă americană, cel mai lent start din ultimele două decenii. În paralel, Brazilia și-a consolidat rolul de furnizor alternativ. Prețurile au oscilat puternic după declarațiile politice și raportul WASDE, dar analiștii cred că există riscul unei scăderi către pragul de 9,50 dolari pe bushel și chiar spre 8,50 dolari, dacă oferta globală va depăși cererea.

Ce înseamnă toate acestea pentru consumatori

Pentru consumatori, mesajul este clar: cafeaua și ciocolata vor rămâne produse premium, cu prețuri în creștere și oferte mai reduse. Zahărul ar putea să se mențină stabil pe termen scurt, dar orice schimbare în recoltă sau în logistica globală poate afecta rapid balanța. În cazul soiei, impactul se vede mai ales în costurile indirecte, pentru că acest produs este esențial în furajarea animalelor, ceea ce poate duce la scumpiri la carne și lactate.

În următoarea perioadă, rafturile supermarketurilor vor reflecta aceste realități globale. Chiar dacă unele scumpiri sunt temporare și urmează corecții, volatilitatea a devenit noua normalitate. Atât producătorii, cât și consumatorii trebuie să se pregătească pentru o piață agricolă în care incertitudinea este regula, nu excepția.

