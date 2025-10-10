Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură

Odată cu venirea frigului și scăderea bruscă a temperaturilor, aerul rece nu afectează doar confortul de dimineață, ci și presiunea din cauciucurile mașinii. Diferențele de câteva zeci de grade între începutul toamnei și nopțile de octombrie pot schimba comportamentul anvelopelor fără ca tu să observi imediat. Verificarea presiunii nu este un detaliu de rutină, ci o operațiune care îți poate salva anvelopele de uzura prematură și mașina de consumul crescut de carburant.

Când temperatura scade brusc, moleculele de aer din interiorul anvelopelor se contractă, iar presiunea scade odată cu ele. La o variație de 10 grade Celsius, presiunea poate scădea chiar și cu 0,1 bari. Dacă ai reglat presiunea la 2,3 bari într-o zi călduroasă de vară, la zero grade poți avea doar 2 bari fără să-ți dai seama. Iar diferența de 0,3 bari este suficientă pentru a schimba complet modul în care mașina aderă, frânează sau reacționează în viraje.

Ce se întâmplă când cauciucurile au presiunea greșită

Presiunea scăzută face ca marginile anvelopei să se uzeze rapid, crește rezistența la rulare și implicit consumul de combustibil. În același timp, presiunea prea mare reduce suprafața de contact cu asfaltul, iar cauciucul se tocește în mijloc, pierzând aderența exact atunci când ai nevoie mai mare de ea – pe drumuri reci sau umede.

În sezonul rece, aderența este deja compromisă de temperaturile scăzute, gheață și zăpadă. Orice abatere de la valorile corecte poate face diferența dintre un drum sigur și unul periculos. De aceea, specialiștii recomandă verificarea presiunii cel puțin o dată la două săptămâni în această perioadă și obligatoriu după fiecare scădere semnificativă a temperaturii.

Dacă încă folosești anvelope de vară, trebuie să știi că acestea devin rigide la frig, pierzând elasticitatea necesară pentru aderență. Chiar și cu presiunea corectă, un cauciuc de vară la 5 grade Celsius nu mai are proprietățile de siguranță pentru care a fost proiectat.

Care este presiunea corectă în anvelope pe timp de iarnă

Presiunea corectă nu se află pe anvelopă, ci în documentele mașinii. Inscripția „MAX PRESS PSI” de pe flanc indică doar limita maximă admisă de producătorul cauciucului, nu valoarea de utilizare zilnică. Pentru reglajul corect, trebuie să consulți manualul mașinii sau eticheta lipită pe capacul rezervorului ori pe stâlpul ușii șoferului.

Mecanicul auto Robert Marin explică faptul că, în general, presiunea recomandată pentru anvelopele de iarnă este între 2,0 și 2,5 bari . Pe drumuri acoperite de zăpadă, o valoare mai mică – în jur de 2 bari – oferă o amprentă mai mare și aderență sporită. Pe asfalt curat, o presiune de 2,4-2,5 bari menține stabilitatea și reduce uzura. Valorile pot diferi în funcție de greutatea mașinii, dimensiunea anvelopelor și tipul de tracțiune.

În cazul mașinilor mai vechi, unde sistemele TPMS (monitorizarea presiunii) lipsesc, verificarea manuală devine obligatorie. Un manometru digital sau vizita la o stație de service îți oferă o citire exactă. Dacă anvelopele au pierdut constant presiune, ar trebui verificate și supapele, care pot deveni fragile la frig.

Cum prelungești durata de viață a anvelopelor

Pentru a evita uzura prematură, reglează presiunea dimineața, când anvelopele sunt reci, și nu imediat după ce ai condus – aerul din interior se dilată la căldură și oferă citiri false. Montează cauciucurile de iarnă înainte ca temperatura medie să scadă sub 10°C și păstrează-le pe cele de vară curate, umflate corect și depozitate într-un loc uscat, ferit de soare.

Un alt detaliu important este rotirea periodică a anvelopelor între punți, pentru o uzură uniformă. Majoritatea producătorilor recomandă această operațiune la fiecare 8.000 – 10.000 de kilometri.

Cauciucurile de iarnă nu sunt doar o obligație legală, ci o investiție în siguranță. Iar o presiune corect menținută le poate dubla durata de viață. Într-o iarnă cu temperaturi variabile, diferența dintre o anvelopă întreținută și una neglijată poate însemna sute de kilometri în plus de stabilitate și mii de lei economisiți.