Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce spune Petr Pavel despre ţara noastră. Transfăgărășan și Transalpina, printre locurile vizitate: „Recomand”

Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce spune Petr Pavel despre ţara noastră. Transfăgărășan și Transalpina, printre locurile vizitate:
Vacanță-surpriză a președintelui Cehiei, în România (Foto: X)

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a petrecut câteva zile în România la începutul lunii septembrie, alegând o vacanță surprinzătoare și discretă. Liderul ceh a venit pe motocicletă și a preferat traseele montane, cazări modeste și anonimatul.

Vacanță-surpriză a președintelui Cehiei, în România

Potrivit unei postări pe Facebook a Ambasadei României la Praga, Petr Pavel și-a planificat singur traseele, printre care Transfăgărășanul și Transalpina. Nu a petrecut mai mult de o noapte în același loc, rezervările fiind făcute de pe o zi pe alta. În timpul excursiei, s-a întâlnit chiar și cu urși.

Pe lângă drumurile spectaculoase, liderul ceh a vizitat și obiective culturale, printre care Cetatea Alba Iulia, dar și mai multe orașe, inclusiv Craiova. În total, a parcurs peste trei mii de kilometri pe motocicletă.

„Călătoria cu trenul a fost minunată, pentru că am economisit două zile și, în același timp, a fost plăcut să dormim înainte de plecare. În ceea ce privește călătoria, aș recomanda tuturor România. Uneori avem prejudecăți că este o țară foarte înapoiată”, a declarat Petr Pavel.

Petr Pavel a circulat şi cu trenul, în România (Foto: X)

Ce spune Petr Pavel despre România?

Reprezentanța diplomatică a subliniat că președintele Cehiei ar recomanda tuturor România, pe care o consideră „o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și multe locuri minunate”. Declarațiile sale au fost reluate și de presa cehă.

„Aș recomanda România tuturor. Este o țară frumoasă, cu mulți oameni drăguți și locuri foarte frumoase. Cred că atunci când oamenii merg la munte, cu siguranță nu vor greși, pentru că munții au încă ceva sălbatic și foarte prietenos în ei, lucru probabil rar de găsit în altă parte în zilele noastre”, a comentat Petr Pavel pentru Idnes.cz.

Vacanța sa a avut și un moment neașteptat: împreună cu un medic, președintele ceh a intervenit pentru a ajuta o persoană bolnavă de epilepsie, întâlnită pe drum, să iasă dintr-o criză.

