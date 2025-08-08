Povestea româncei care a ales să se întoarcă în țară după 17 ani de muncă în Italia. Cum a trecut de la îngrijitoare la antreprenoare de succes: ”Totul a pornit de la un vis”

După 17 ani de muncă în Italia, o româncă s-a întors în satul natal din județul Buzău pentru a-și construi propria afacere. A pornit de la un vis și o reclamă văzută la televizor, iar astăzi administrează un magazin LaDoiPași, împreună cu soțul ei. Povestea ei face parte din campania ”Vis de Antreprenor”, lansată de METRO România.

Un nou început după 17 ani de muncă în străinătate

Lăcrămioara Avramescu a plecat în Italia la doar 24 de ani, într-o perioadă în care șomajul făcea imposibilă găsirea unui loc de muncă în satul ei din județul Buzău.

”Am emigrat în Italia pentru a munci, deoarece în satul meu din Buzău nu erau locuri de muncă disponibile. În 2004-2005 nu erau foarte multe oportunități de angajare. Rata șomajului era foarte ridicată, mai ales la noi aici la țară îmi amintesc că erau doar câteva magazine alimentare. Am plecat singură la 24 de ani și am ales Italia din întâmplare. Pe vremea aceea, toți apropiații mei emigraseră în Spania”, a povestit Lăcrămioara, după cum relatează Economedia.

A lucrat ani buni ca îngrijitoare, apoi a urmat cursuri de specializare pentru a putea lucra în centre pentru vârstnici. Tot în Italia l-a cunoscut pe viitorul ei soț, iar împreună au decis să revină acasă.

Un vis transformat în realitate

Ideea revenirii în țară a prins contur în timp ce se aflau încă în Italia, inspirați de o reclamă TV.

”Deși eram în străinătate, aveam acces și la posturi TV românești și așa am văzut publicitatea LaDoiPași. Ne-a venit ideea să amenajăm un spațiu pe care îl aveam în România și să îl transformăm într-un magazin alimentar. Cu acest gând ne-am întors acasă”, a spus ea.

Deschiderea magazinului a avut loc în decembrie 2021, chiar în timpul pandemiei, și nu a fost deloc ușoară.

”Nu munca în sine a fost grea, ci procesul de autorizare. Îți trebuie multă răbdare, nu am anticipat că va fi atât de dificil fiind obișnuiți cu Italia, unde puteam obține diverse aprobări doar cu buletinul. Aici în România ai nevoie de o mulțime de documente”, a explicat Lăcrămioara.

Sprijinul echipei METRO a fost esențial în această etapă: ”Am primit sfaturi de la METRO despre cum să așezăm produsele pe raft, despre prețuri. Ulterior, noi doar a trebuit să respectăm ceea ce ne-au învățat reprezentanții companiei. Primele două săptămâni au fost cu noi zi de zi.”

”Lumea caută să aibă totul lângă casă”

Lăcrămioara și soțul ei sunt singurii angajați ai magazinului, iar munca este neîntreruptă. Cu toate acestea, satisfacția vine din aprecierea clienților și din sentimentul de apartenență.

”Pe o rază de 30 de km mai sunt doar două magazine mari, iar lumea caută să aibă totul lângă casă. Așa că am început, de exemplu, să aducem carne proaspătă, suntem singurul furnizor din zonă și clienții apreciază acest lucru.”

În ciuda greutăților, Lăcrămioara nu are regrete:

”Îmi este dor de Italia. Am trăit acolo 17 ani, dar chiar și așa simt că nu am fost niciodată plecată. Acasă e tot acasă. Casa ta e acolo unde ești bine. Am făcut alegerea corectă de a emigra în acel moment când în țară nu se putea clădi un viitor. Lucrurile s-au schimbat, acum avem o afacere, pornită de la un vis, în care investim toată energia.”

