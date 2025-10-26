Poți vinde o casă dobândită prin uzucapiune? Ce spun specialiștii despre condițiile legale în 2025

Uzucapiunea, cunoscută și sub denumirea de „prescripție achizitivă”, este una dintre modalitățile prin care o persoană poate deveni proprietar asupra unui imobil, fără a-l fi cumpărat direct.

În esență, legea recunoaște dreptul de proprietate al celui care a deținut și folosit un bun imobil, teren sau casă, ca un adevărat proprietar, pentru o perioadă îndelungată și în condițiile prevăzute de Codul civil.

În 2025, această procedură rămâne una dintre soluțiile legale pentru clarificarea situațiilor de proprietate în care nu există acte de vânzare-cumpărare.

Procesul de uzucapiune se finalizează printr-o hotărâre judecătorească, care are valoare de titlu de proprietate. Aceasta confirmă dreptul persoanei de a fi recunoscută ca proprietar deplin asupra imobilului în cauză, având aceleași efecte juridice ca un contract de vânzare-cumpărare autentificat notarial.

Ce presupune recunoașterea dreptului prin uzucapiune

Pentru a obține dreptul de proprietate prin uzucapiune, este necesar ca persoana să dovedească posesia neîntreruptă, publică și de bună-credință asupra imobilului pentru o anumită perioadă de timp.

Conform legislației actuale, termenul este de 10 ani în cazul în care proprietarul inițial este cunoscut și 20 de ani dacă acesta nu poate fi identificat sau nu există documente de proprietate.

După finalizarea procedurii judiciare, instanța emite o hotărâre care confirmă dreptul de proprietate al solicitantului. Această hotărâre devine titlu de proprietate odată ce rămâne definitivă, adică nu mai poate fi atacată prin căi de atac.

În acel moment, proprietarul poate solicita înscrierea dreptului său în cartea funciară, la fel ca în cazul oricărei alte tranzacții imobiliare.

Se poate vinde o casă obținută prin uzucapiune?

Răspunsul specialiștilor este clar: da, o casă dobândită prin uzucapiune poate fi vândută fără restricții, odată ce hotărârea judecătorească este definitivă și legalizată.

Practic, actul emis de instanță are aceeași valoare ca un contract de vânzare-cumpărare în fața notarului. După înscrierea imobilului în cartea funciară, proprietarul are libertatea deplină de a-l înstrăina, dona sau ipoteca.

Avocații subliniază însă importanța finalizării complete a procedurii legale. Înainte de vânzare, trebuie verificat ca hotărârea de uzucapiune să fie înscrisă în cartea funciară și să conțină mențiunea „definitivă”. În lipsa acestei formalități, notarul nu poate autentifica actul de vânzare.

În concluzie, uzucapiunea reprezintă o cale legală și sigură de dobândire a proprietății, iar imobilele obținute în acest mod pot fi tranzacționate fără probleme, cu condiția ca toate formalitățile judiciare și cadastrale să fie îndeplinite.

În 2025, practica instanțelor și a notarilor confirmă că, odată ce dreptul de proprietate este recunoscut prin hotărâre definitivă, proprietarul beneficiază de toate prerogativele legale ale unui titular autentic.