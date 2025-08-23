Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 14:20
de Badea Violeta

Pot fi copiii dezmoşteniţi de părinţi? Un avocat celebru explică exact legea moştenirii în acest caz

Legislație
Pot fi copiii dezmoşteniţi de părinţi? Un avocat celebru explică exact legea moştenirii în acest caz
Este posibil ca un copil sa fie dezmostenit de catre parinti?

Moștenirea este unul dintre subiectele care ridică cele mai multe semne de întrebare atunci când vine vorba despre dreptul de proprietate și transmiterea bunurilor de la părinți la copii. Mulți se întreabă dacă un părinte își poate dezmoșteni copiii prin testament. Avocata Gabriela Ursărescu, cunoscută pentru explicațiile juridice pe care le oferă în mediul online, a clarificat acest aspect, pe care mulți îl înțeleg greșit.

Copiii sunt moștenitori rezervatari

Avocata a subliniat că, în România, legea protejează în mod special copiii, care beneficiază de o cotă din moștenire indiferent de voința părinților.

”Ei bine, nu prea sau, cel puțin, nu în totalitate. În situația în care se lasă un testament de către un părinte sau de către ambii părinți altei persoane, copiii tot vin la moștenire, chiar împotriva voinței părinților, pentru că aceștia sunt moștenitori rezervatari și vor moșteni jumătate din cât li s-ar fi cuvenit în mod normal”, a explicat Gabriela Ursărescu.

Asta înseamnă că, deși părintele poate dispune de bunurile sale și prin testament, copiii nu pot fi excluși complet. Legea le rezervă o parte obligatorie din moștenire, numită ”rezervă succesorală”.

Vezi și:
După cât timp se prescrie o datorie? Avocat: „Trebuie invocată prescripţia, nu este ceva automat”
”Poate soţul să divorţeze de mine fără acordul meu?”. Răspunsul unui avocat pentru dilema multor români

Care sunt singurele situații în care copiii nu-și pot moșteni părinții

Există însă și cazuri în care un copil nu ajunge să primească nimic după decesul părinților.

”Singurele situații în care copiii nu-și pot moșteni părinții sunt atunci când: nu există practic bunuri de moștenit și în cazurile de nedemnitate”, a precizat avocata.

Nedemnitatea este o situație specială prevăzută de lege și apare atunci când un moștenitor a săvârșit fapte grave împotriva celui care lasă moștenirea – de exemplu, dacă a atentat la viața părintelui sau a comis fapte deosebit de grave împotriva sa. În lipsa unor astfel de motive, copilul nu poate fi îndepărtat complet de la moștenire.

Clarificări utile pentru familii

Explicațiile Gabrielei Ursărescu vin să lămurească o confuzie des întâlnită: aceea că părinții ar putea decide prin testament să lase tot patrimoniul altcuiva, excluzându-și copiii. În realitate, legea nu permite acest lucru, iar moștenitorii rezervatari vor primi mereu o parte.

Astfel, părinții au libertatea de a împărți bunurile doar parțial după propria dorință. În rest, legea intervine pentru a proteja copiii și pentru a le garanta un drept minim asupra averii familiei.

Aceste informații sunt utile nu doar pentru cei care intenționează să își facă testament, ci și pentru copiii care vor să știe exact ce drepturi au în momentul unei succesiuni.

Cum va fi vremea în septembrie? Prognoza ANM pentru „Răpciune” aduce surprize
Recomandări
Românii din Thassos ignoră regulile insulei. Cum au fost surprinşi turiştii la Giola: “Dacă sari în cap, eşti mort”
Românii din Thassos ignoră regulile insulei. Cum au fost surprinşi turiştii la Giola: “Dacă sari în cap, eşti mort”
Noi detalii despre medicul şi fiul de 13 ani care au murit pe Lacul Snagov, în timpul furtunii. Cei doi ieşiseră cu un caiac pentru a face mişcare
Noi detalii despre medicul şi fiul de 13 ani care au murit pe Lacul Snagov, în timpul furtunii. Cei doi ieşiseră cu un caiac pentru a face mişcare
Eliza, soţia românului de 30 de ani mort în Thassos, îşi strigă dorul în fiecare zi: „Cât m-ai iubit”. Când va fi înmormântat Florin?
Eliza, soţia românului de 30 de ani mort în Thassos, îşi strigă dorul în fiecare zi: „Cât m-ai iubit”. Când va fi înmormântat Florin?
Ilie Bolojan, primit la Chişinău de premierul Republicii Moldova. Ce a făcut prim-ministrul român la coborârea din maşină? Update
Ilie Bolojan, primit la Chişinău de premierul Republicii Moldova. Ce a făcut prim-ministrul român la coborârea din maşină? Update
Diferenţele dintre buletinul electronic şi cel simplu. Avantaje şi dezavantaje pentru fiecare tip de carte de identitate
Diferenţele dintre buletinul electronic şi cel simplu. Avantaje şi dezavantaje pentru fiecare tip de carte de identitate
„La întâlnirea intergalactică de pe planeta Sync au sosit 14 adulţi şi 25 copii”. Problema de clasa a patra pe care mulţi nu ştiu să o rezolve
„La întâlnirea intergalactică de pe planeta Sync au sosit 14 adulţi şi 25 copii”. Problema de clasa a patra pe care mulţi nu ştiu să o rezolve
Dan Negru, despre revenirea Festivalului „Mamaia”. Prezentatorul este dezamăgit de ce a văzut: „Spectacol local pentru turiști”
Dan Negru, despre revenirea Festivalului „Mamaia”. Prezentatorul este dezamăgit de ce a văzut: „Spectacol local pentru turiști”
Scandal violent între zeci de muncitori români şi nepalezi. De la ce ar fi pornit conflictul? Video
Scandal violent între zeci de muncitori români şi nepalezi. De la ce ar fi pornit conflictul? Video
Revista presei
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele trei zodii care cunosc succesul financiar duminică, 24 august. Vor învârti banii cu lopata în următoarea perioadă
Playtech Știri
Vica Blochina şi-a schimbat „ocupaţia”. Din ce face bani acum celebra blondă: „Ţi-ai găsit menirea”
Playtech Știri
Profesoara ucisă de soţ în faţa copilei de 11 ani este înmormântată astăzi. Ce se întâmplă cu fetiţa în aceste momente, după ce a rămas orfană
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou