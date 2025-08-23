Pot fi copiii dezmoşteniţi de părinţi? Un avocat celebru explică exact legea moştenirii în acest caz

Moștenirea este unul dintre subiectele care ridică cele mai multe semne de întrebare atunci când vine vorba despre dreptul de proprietate și transmiterea bunurilor de la părinți la copii. Mulți se întreabă dacă un părinte își poate dezmoșteni copiii prin testament. Avocata Gabriela Ursărescu, cunoscută pentru explicațiile juridice pe care le oferă în mediul online, a clarificat acest aspect, pe care mulți îl înțeleg greșit.

Copiii sunt moștenitori rezervatari

Avocata a subliniat că, în România, legea protejează în mod special copiii, care beneficiază de o cotă din moștenire indiferent de voința părinților.

”Ei bine, nu prea sau, cel puțin, nu în totalitate. În situația în care se lasă un testament de către un părinte sau de către ambii părinți altei persoane, copiii tot vin la moștenire, chiar împotriva voinței părinților, pentru că aceștia sunt moștenitori rezervatari și vor moșteni jumătate din cât li s-ar fi cuvenit în mod normal”, a explicat Gabriela Ursărescu.

Asta înseamnă că, deși părintele poate dispune de bunurile sale și prin testament, copiii nu pot fi excluși complet. Legea le rezervă o parte obligatorie din moștenire, numită ”rezervă succesorală”.

Care sunt singurele situații în care copiii nu-și pot moșteni părinții

Există însă și cazuri în care un copil nu ajunge să primească nimic după decesul părinților.

”Singurele situații în care copiii nu-și pot moșteni părinții sunt atunci când: nu există practic bunuri de moștenit și în cazurile de nedemnitate”, a precizat avocata.

Nedemnitatea este o situație specială prevăzută de lege și apare atunci când un moștenitor a săvârșit fapte grave împotriva celui care lasă moștenirea – de exemplu, dacă a atentat la viața părintelui sau a comis fapte deosebit de grave împotriva sa. În lipsa unor astfel de motive, copilul nu poate fi îndepărtat complet de la moștenire.

Clarificări utile pentru familii

Explicațiile Gabrielei Ursărescu vin să lămurească o confuzie des întâlnită: aceea că părinții ar putea decide prin testament să lase tot patrimoniul altcuiva, excluzându-și copiii. În realitate, legea nu permite acest lucru, iar moștenitorii rezervatari vor primi mereu o parte.

Astfel, părinții au libertatea de a împărți bunurile doar parțial după propria dorință. În rest, legea intervine pentru a proteja copiii și pentru a le garanta un drept minim asupra averii familiei.

Aceste informații sunt utile nu doar pentru cei care intenționează să își facă testament, ci și pentru copiii care vor să știe exact ce drepturi au în momentul unei succesiuni.