Postul Crăciunului 2025: când începe, ce nu se mănâncă și când sunt dezlegări la pește

Pe măsură ce se apropie una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, credincioșii ortodocși se pregătesc să intre într-o perioadă de reflecție, echilibru și rugăciune. Postul Crăciunului, care precede Nașterea Domnului, este o perioadă de liniște și curățire sufletească, dar și o rânduială veche de secole, menită să-i apropie pe oameni de semnificația profundă a sărbătorii. În 2025, această perioadă de post urmează un calendar precis, păstrat cu sfințenie de-a lungul vremii.

Când începe Postul Crăciunului 2025

Postul Nașterii Domnului din anul 2025 va începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se va încheia miercuri, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Ziua de 14 noiembrie este cunoscută drept Lăsatul Secului, momentul în care credincioșii renunță la alimentele de dulce. Totuși, dacă această zi cade într-o zi de miercuri sau vineri, Biserica hotărăște ca postul să înceapă mai devreme, chiar din 14 noiembrie.

Postul Crăciunului are o durată fixă de 40 de zile, o perioadă care amintește de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta a primit Tablele Legii. Totodată, această rânduială evocă devotamentul patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au postit în așteptarea venirii lui Mesia.

Durata postului a fost stabilită oficial în anul 1166, în cadrul Sinodului de la Constantinopol, prezidat de patriarhul Luca Hrisoveghi, hotărâre care a rămas neschimbată până astăzi.

Semnificația spirituală a postului

Spre deosebire de Postul Mare, Postul Crăciunului este considerat o perioadă de bucurie, speranță și curățire interioară, în care credincioșii sunt îndemnați să își îndrepte gândurile către credință și fapte bune.

Prin rugăciune, milostenie și abținere, creștinii se pregătesc să primească în inimă Lumina întrupată a Cuvântului lui Dumnezeu, născut din Fecioara Maria. Este un timp dedicat reculegerii și echilibrului sufletesc, în care se evită distracțiile și se pune accent pe spovedanie, împărtășanie și ajutorarea celor nevoiași.

În perioada Postului Crăciunului, nu se oficiază cununii religioase, botezuri festive sau petreceri, fiind o vreme destinată liniștii și pregătirii duhovnicești pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Ce alimente nu se consumă în Postul Crăciunului

În timpul Postului Crăciunului, credincioșii se abțin de la carne, ouă, lapte, brânză și alte produse de origine animală, urmând o alimentație bazată pe legume, fructe, cereale și semințe. Această abținere are un rol dublu – atât spiritual, cât și fizic – simbolizând purificarea trupului și sufletului.

Spre deosebire de alte perioade de post, Postul Crăciunului este mai blând, deoarece aduce cu sine o serie de dezlegări, menite să marcheze bucuria pregătirii pentru sărbătoare. În unele zile se poate consuma ulei sau vin, iar în anumite momente speciale, chiar și pește.

Zilele cu dezlegare la pește

Biserica ortodoxă a stabilit că în fiecare sâmbătă și duminică dintre 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserică) și 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul) este dezlegare la pește. În aceste zile, credincioșii pot consuma pește și derivate ale acestuia, în semn de bucurie și recunoștință.

Totodată, există sărbători în timpul postului în care se acordă aceeași dezlegare, precum Sfântul Andrei (30 noiembrie) și Sfântul Nicolae (6 decembrie). După data de 20 decembrie, postul devine mai aspru, iar dezlegările sunt restrânse complet, marcând apropierea solemnă a Nașterii Mântuitorului.

Această rânduială amintește că, pe lângă renunțarea la anumite mâncăruri, credincioșii sunt chemați și la întărirea credinței, la rugăciune și milostenie, pentru a întâmpina Crăciunul cu sufletul curat.

O tradiție veche de secole

Rânduiala Postului Crăciunului are o istorie îndelungată, transmisă din generație în generație. Ea nu reprezintă doar o obligație religioasă, ci un act de recunoștință față de Dumnezeu și un prilej de reflecție și pace interioară.

Perioada postului îi ajută pe credincioși să se desprindă de agitația cotidiană și să se concentreze asupra aspectelor spirituale ale vieții. Astfel, Postul Crăciunului devine o călătorie a credinței, care culminează cu una dintre cele mai luminoase sărbători ale anului – Nașterea Domnului.