Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 12:25
de Iulia Kelt

Posibilitatea ca gravitația să fie, de fapt, cuantică – Experimentele inovatoare care ar putea răspunde uneia dintre cele mai mari întrebări din fizică

ȘTIINȚĂ
Posibilitatea ca gravitația să fie, de fapt, cuantică - Experimentele inovatoare care ar putea răspunde uneia dintre cele mai mari întrebări din fizică
Experimente care ar putea schimba lumea fizicii / Foto: Adrià Voltà

De mai bine de un secol, mecanica cuantică a explicat cu succes fenomene fundamentale, de la tabelul periodic al elementelor până la modul în care strălucesc stelele.

Totuși, există o excepție majoră: gravitația. Teoria generală a relativității a lui Albert Einstein descrie gravitația ca o curbare a spațiu-timpului provocată de masă, dar rămâne o teorie clasică, necuantică.

Discrepanța între relativitate și mecanica cuantică reprezintă una dintre cele mai mari provocări nerezolvate în fizică.

Vezi și:
De ce simțim accelerația, dar nu viteza constantă. Explicația simplă a unui fenomen pe care îl trăim zilnic
Șeful celei mai valoroase companii din lume, Nvidia, le spune tinerilor că viitorul nu mai este în informatică, ci într-o altă specializare

Dezvoltarea unei teorii cuantice a gravitației a generat concepte matematice sofisticate, precum teoria stringurilor sau gravitația cuantică în bucle.

Însă până acum, niciun experiment nu a furnizat dovezi concrete că gravitația ar fi un fenomen cuantic.

În ultimele decenii, cercetătorii au început să propună teste de laborator menite să investigheze natura gravitației, sporind precizia instrumentelor și metodele experimentale pentru a putea observa efecte cuantice.

Experimentele care ar putea demonstra gravitația cuantică

Unul dintre conceptele cheie implică fenomenul de superpoziție cuantică, în care un obiect poate exista simultan în două stări.

Cercetătorii se întreabă dacă gravitația poate provoca entanglement între obiecte aflate în superpoziție. De exemplu, în experimentele propuse de Markus Aspelmeyer, particule extrem de mici sunt plasate în superpoziție, iar cercetătorii urmăresc dacă obiecte aflate în proximitate devin întreținute prin atracția gravitațională, se arată în revista Nature.

O altă abordare, propusă de Sougato Bose și echipa sa, presupune utilizarea unor cristale microscopice de diamant în cădere liberă și superpoziție, pentru a observa dacă interacțiunea gravitațională induce entanglement între ele.

Dacă acest fenomen se manifestă, ar fi o dovadă clară că gravitația are caracter cuantic. Totuși, aceste experimente sunt extrem de complexe și ar putea necesita decenii până când tehnologia va permite realizarea lor completă.

Alternative la testarea gravitației cuantice

Alți cercetători explorează metode diferite, fără a se baza pe entanglement. De exemplu, suspensia unui nor de atomi reci într-o stare de condensat Bose–Einstein (BEC) permite observarea modului în care gravitația afectează evoluția distribuției atomilor.

Dacă gravitația ar fi clasică, distribuția ar rămâne simplă, în timp ce o gravitație cuantică ar putea transforma distribuția într-una cu mai multe vârfuri, indicând efecte cuantice.

Astfel de experimente se află la limita actualelor tehnologii și implică manipularea precisă a unui număr enorm de atomi și particule.

Însă progresele recente în tehnologia laserelor și în controlul sistemelor cuantice oferă cercetătorilor speranța că, în viitorul apropiat, aceste teste ar putea oferi primele indicii directe despre natura gravitației.

Întrebarea dacă gravitația este un fenomen cuantic rămâne una dintre cele mai mari provocări ale fizicii moderne.

Experimentele inovatoare propuse în laborator, fie prin entanglement între particule, fie prin condensate Bose–Einstein, ar putea oferi răspunsuri fără precedent.

Deși realizarea practică a acestor teste este extrem de dificilă, ele reprezintă o cale promițătoare pentru a înțelege cum se integrează gravitația în lumea mecanicii cuantice.

Cum va fi vremea de Sfânta Maria la mare şi la munte? ANM a emis noi coduri de caniculă pentru mai multe zone
Recomandări
Imaginea de pe Giulgiul din Torino ar putea să nu fie a unei ființe umane reale
Imaginea de pe Giulgiul din Torino ar putea să nu fie a unei ființe umane reale
Sache și RetuRO instalează noi automate în București. Pisicile fără stăpân beneficiază acum de mai multe surse de hrană
Sache și RetuRO instalează noi automate în București. Pisicile fără stăpân beneficiază acum de mai multe surse de hrană
Cum au primit Carpații acest nume? Legătura lor cu un trib dacic şi povestea munților care străbat o treime din România
Cum au primit Carpații acest nume? Legătura lor cu un trib dacic şi povestea munților care străbat o treime din România
Test ADAC: Tesla Model Y, pe ultimul loc la siguranța manevrelor în marșarier
Test ADAC: Tesla Model Y, pe ultimul loc la siguranța manevrelor în marșarier
Samsung lansează tehnologia Micro RGB – O adevărată revoluție, în premieră mondială, la televizoarele ultra-premium cu ecran de 115 inch
Samsung lansează tehnologia Micro RGB – O adevărată revoluție, în premieră mondială, la televizoarele ultra-premium cu ecran de 115 inch
Căsnicie toxică și crimă cu premeditare: Povestea reală care a șocat America, pe Netflix. De ce să vezi documentarul „A Deadly American Marriage”
Căsnicie toxică și crimă cu premeditare: Povestea reală care a șocat America, pe Netflix. De ce să vezi documentarul „A Deadly American Marriage”
Serie de cutremure aproape de România. Mai multe seisme au avut loc în Polonia şi în Turcia, în ultimele ore
Serie de cutremure aproape de România. Mai multe seisme au avut loc în Polonia şi în Turcia, în ultimele ore
Tăcerea intenționată a adolescenţilor la telefon: O nouă paradigmă de comunicare digitală
Tăcerea intenționată a adolescenţilor la telefon: O nouă paradigmă de comunicare digitală
Revista presei
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Vica Blochina, mândră de fiul ei. Edan Pițurcă s-a transformat, seamănă perfect cu tatăl lui celebru. Foto
Playtech Știri
Bebeluşul unor români din Italia a murit în timpul vacanţei în Antalya. Totul s-a întâmplat în somn, semnele găsite de mamă pe corpul micuţului
Playtech Știri
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou