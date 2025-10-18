Ultima ora
Posibilă nouă întâlnire între Trump și Kim Jong-un. Când ar avea loc, potrivit surselor CNN
Președintele american Donald Trump, alături de liderul nord-coreean Kim Jong-un. (Foto: Profimedia)

Oficiali ai administrației Trump discută discret scenariul unui nou tête-à-tête între președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, în contextul vizitei programate în Asia luna viitoare, susțin surse citate de CNN. Deși ideea rămâne pe masă, scepticismul este ridicat: până acum nu s-a făcut planificarea logistică de profunzime și nu au existat schimburi diplomatice active între Washington și Phenian de tipul celor din primul mandat.

Potrivit acelorași surse, o scrisoare de deschidere trimisă mai devreme în acest an nu ar fi fost acceptată de partea nord-coreeană, ceea ce complică startul oricărui canal oficial. În prezent, Casa Albă este mult mai concentrată pe conturarea unei întâlniri cu liderul chinez Xi Jinping, pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA și China, însă Trump a indicat public și în privat că ar vrea să îl revadă pe Kim dacă „fereastra” se deschide în timpul turneului asiatic.

Semnalele din culise și lecțiile din 2019

Interesul personal al lui Donald Trump pentru un nou contact ar fi crescut după ce, în august, l-a primit la Casa Albă pe președintele sud-coreean Lee Jae Myung, care l-a invitat la reuniunea APEC din Coreea de Sud și a sugerat că aceasta ar putea oferi contextul potrivit pentru o întâlnire cu Kim. La rândul său, liderul nord-coreean a transmis luna trecută, în fața parlamentului de la Phenian, că ar fi deschis unui dialog dacă SUA renunță la „obsesia” privind denuclearizarea și acceptă o coexistență pașnică „bazată pe realitate”.

Precedent există. În 2019, după un simplu mesaj pe X (Twitter) al lui Trump, o strângere de mână la zona demilitarizată (DMZ) a fost aranjată în mai puțin de 48 de ore, iar președintele american a pășit simbolic peste linia de demarcație în Coreea de Nord. Chiar și atunci, comunicarea oficială era minimă, iar canalele s-au activat pe ultima sută de metri. De data aceasta, însă, surse guvernamentale sud-coreene spun că echipele de securitate americane nu au făcut recunoașteri la Panmunjom, semn că un „repeat” al momentului din 2019 nu este, pentru moment, scenariul de lucru.

Ce ar putea urma și care sunt necunoscutele

Fără pregătire tehnică la nivel de lucru și fără un minim schimb de mesaje directe Washington–Phenian, șansele pentru o întâlnire în luna următoare par limitate. Chiar și așa, oficialii nu închid ușa, având în minte ritmul impredictibil al dosarului nord-coreean: dacă contextul se aliniază, o mișcare rapidă este posibilă.

În trecut, summiturile Trump–Kim nu au produs un progres palpabil în dosarul nuclear, iar legăturile inter-coreene sunt astăzi mai reci decât în 2018–2019. Concluzia momentului, potrivit surselor CNN: o nouă întrevedere rămâne o opțiune oportunistă pentru turneul asiatic, dar, în lipsa semnalelor diplomatice concrete, rămâne incert când – și dacă – va avea loc.

