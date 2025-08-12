Ponturi de călătorie de la o turistă care a vizitat peste 70 de țări. Care sunt locurile cele mai periculoase, în care nu s-ar mai întoarce niciodată

Călătoriile solo sunt în plină ascensiune, tot mai mulți aventurieri alegând să exploreze lumea pe cont propriu. O femeie pe nume Liz Parry, de 50 de ani, specialistă în comunicare și fondatoarea unei agenții de PR, este una dintre aceste călătoare pasionate. Cu peste 70 de țări vizitate până în prezent, Liz împărtășește atât destinațiile preferate, cât și locurile în care nu ar mai reveni niciodată, precum și ponturi utile pentru alte persoane ca ea, care vor să meargă singure în vacanță.

Cum a început aventura

Deși acum este o profesionistă a vacanțelor pe cont propriu, Liz spune că a pornit târziu în acest tip de experiență. Prima sa vacanță solo a avut loc la 30 de ani, când a petrecut șase luni în America de Sud.

„Am început cu o lună de cazare la o familie din Cusco, Peru, ceea ce m-a aruncat direct în cultura locală. Apoi am făcut traseul Inca și eram programată să continui cu un grup turistic, dar am realizat repede că nu-mi place formula. Așa că am decis să merg pe cont propriu. De acolo, pasiunea a crescut”, povestește Liz, potrivit Daily Mail.

Ani la rând, s-a întors pe continent, explorând țară după țară, până când, după un deceniu, vizitase deja toată America Centrală și de Sud. Nu e deloc o surpriză că una dintre țările care au cucerit-o este Columbia. „Este un loc neînțeles, cu reputația de a fi periculos, dar este o țară fabuloasă, cu o cultură uimitoare”, spune Liz.

Un alt loc de suflet este Marocul, unde a și locuit o perioadă, în Marrakech. „Dacă îți faci timp să înțelegi cultura locală, experiența poate fi incredibil de bogată și satisfăcătoare”, explică ea.

Locuri în care nu s-ar mai întoarce

Deși îi place să meargă pe cărări mai puțin bătute – inclusiv să-și petreacă ziua de naștere într-o închisoare abandonată de pe Insula Diavolului, în Guyana Franceză – există destinații care i-au lăsat un gust amar.

„Cel mai puternic sentiment de teamă l-am avut în Caracas, Venezuela. Energia orașului era apăsătoare. M-am cazat, am comandat mâncare în cameră și nu am ieșit deloc. A doua zi am plecat imediat”, povestește Liz.

O altă experiență neplăcută a fost condusul în Lituania.

„Veneam din Estonia și am ajuns să conduc în ploaie, cu mașini care depășeau în curbe fără vizibilitate, printre autobuze și camioane. Pur și simplu am întors mașina și am renunțat. A fost epuizant”, mărturisește ea.

Liz recomandă turiștilor să privească dincolo de destinațiile clasice. „Sub Mexic, ai Guatemala, care este uimitoare, și Panama, cu insule fantastice. E o bucurie să călătorești cu autobuzul prin satele lor și să vezi viața de zi cu zi.”

Sfaturi pentru cei care călătoresc singuri pentru prima dată

Alege hostelurile – „Sunt ideale pentru a întâlni alți călători. Mulți stau acolo de mult timp și îți pot da sfaturi mai bune decât orice ghid turistic.”

Optează pentru dormitoare doar pentru femei – mai ales dacă ești la început și vrei un plus de siguranță.

Evită zborurile la ore nepotrivite – „Nu lua un bilet ieftin care te lasă la 2 dimineața într-un oraș necunoscut.”

Nu afișa obiecte de valoare – „Nu umbla cu telefonul în mână tot timpul.”

Informează-te înainte – „Citește puțin despre cultură și învață câteva expresii locale.”

Ferește-te de zonele ultra-turistice – prețurile sunt mari, iar experiența culturală limitată.

Liz Parry demonstrează că o viață de aventuri nu începe neapărat devreme, dar poate deveni o sursă de amintiri și lecții neprețuite. Experiențele ei arată că lumea e plină de locuri fascinante, dar și de capcane de evitat – iar cheia este să călătorești informat, atent și cu mintea deschisă.