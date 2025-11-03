Polițiștii au spart ușa locuinței Amaliei Bellantoni pentru a pătrunde în interior. Ea și soțul ei, acuzați de tâlhărie, complicitate la tâlhărie și lovire FOTO

Un scandal major a izbucnit în Capitală duminică, 2 noiembrie 2025, după ce Amalia Bellantoni (43 de ani) și soțul ei, Domenico Bellantoni (57 de ani), au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore de către Poliția Capitalei. Cei doi sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire sau alte violenţe, după ce, susțin anchetatorii, ar fi agresat un cuplu de vecini vârstnici și le-ar fi sustras telefoanele mobile.

Ce s-a întâmplat concret

Potrivit comunicatului poliției, ”La data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.”

Surse judiciare au precizat că Domenico Bellantoni şi un alt bărbat, complicele, i-ar fi lovit pe cei doi bătrâni — cu pumnii, picioarele şi cu un obiect contondent la nivelul capului şi al membrelor inferioare. Apoi, aparatele cu care victimele încercau să filmeze incidentul le-ar fi fost smulse din mâini şi predate Amaliei Bellantoni, care ar fi refuzat să le returneze.

Pentru administrarea probatoriului, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în locuința soților Bellantoni, context în care ”mascații au spart uşa casei” pentru a pătrunde, conform relatărilor din presă. Ulterior, cei doi au fost conduşi la sediu pentru audieri și reținuţi pentru 24 de ore. Ancheta continuă, fiind căutat şi complicele în dosar.

Cine este Amalia Bellantoni

Amalia Bellantoni este o personalitate publică: fostă membră a organizației SOS România, a candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași și a devenit cunoscută pentru rolul său în contestarea candidaturii Diana Șoșoacă la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024.

Acest context face ca dosarul să fie urmărit atent de opinia publică, tocmai pentru legătura sa cu activitatea politică și media: în ultima perioadă, Amalia Bellantoni era invitată la emisiuni ale postului Realitatea Plus.

Dincolo de imaginea publică, acuzațiile — violență fizică, sustragere de telefoane, agresiune asupra vârstnicilor — creează o frapantă disonanță între poziția persoanei în spațiul public și faptele imputate.

De asemenea, intervenția poliției prin spargerea ușii adaugă o dimensiune dramatică actului de anchetă, sugerând gravitatea suspiciunilor și necesitatea intervenției operative rapide.

Care sunt pașii procesului penal și ce urmează

Soții Bellantoni au fost reținuți pentru 24 de ore în baza probatoriului adunat de polițiștii Secției 8 Poliție şi sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, în vederea prezentării magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările vizează săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi lovire sau alte violenţe. Totodată, este căutat şi cel de-al doilea bărbat implicat în agresiune.

Victimele, cuplul de vârstnici, au beneficiat de prim-ajutor medical şi au fost informate despre dreptul de a solicita un ordin de protecţie extins în baza Legii nr. 26/2004.

”Celor două persoane vătămate le-au fost aduse la cunoștință prevederile Legii nr. 26/2004 (…) De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală”, a transmis Poliția Capitalei.

Așadar, acest dosar aduce în prim-plan nu doar acuzaţii grave de violenţă şi furt, ci şi o figură publică implicată politic, fapt ce amplifică interesul mediatic și‐ar putea avea consecinţe de imagine importante.

Modul ”operativ” al intervenției — spargerea ușii, percheziția — reflectă gravitatea suspiciunilor, iar evoluţia procesului va fi atent monitorizată atât de sistemul de justiţie, cât şi de opinia publică.

Sursă foto: Poliția Română