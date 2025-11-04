Ultima ora
Polimeropolis, orașul futurist construit din plastic reciclat care ar putea pluti pe Marea Insulă de Gunoaie din Pacific
04 nov. 2025
de Ozana Mazilu

Cum ar arăta Polimeropolis: inele urbane plutitoare Foto: Designboom

Un nou concept urban propus de arhitecți vizionari ar putea schimba pentru totdeauna modul în care omenirea privește problema poluării oceanice. Proiectul Polimeropolis, creat de arhitecții Juan Manuel Prieto și Clara Focaccia, propune construirea unui oraș plutitor pe Marea Insulă de Gunoaie din Pacific – una dintre cele mai mari acumulări de deșeuri din lume.

Denumit sugestiv „orașul polimerilor”, proiectul urmărește nu doar să recicleze o parte din cele aproximativ 80.000 de tone de plastic care plutesc între California și Japonia, ci să le transforme în fundația unei așezări umane sustenabile. Polimeropolis ar reprezenta, astfel, o sinteză între inovație, ecologie și arhitectură futuristă.

Proiectul Polimeropolis este conceput sub forma unor „inele urbane” interconectate, care se extind pe suprafața apei. Fiecare inel are o funcțiune distinctă: locuire, agricultură marină, producție de energie regenerabilă și spații comunitare. În centrul fiecărui modul s-ar afla o zonă verde, menită să echilibreze ecosistemul și să asigure microclimatul necesar vieții.

Chongqing, „orașul magic 8D” al Chinei: metroul trece prin blocuri, iar parterul începe la etajul 22

Arhitecții propun ca materialul de bază să fie chiar plasticul reciclat colectat din ocean. Printr-un proces de compactare și prelucrare avansată, deșeurile ar putea fi transformate în blocuri modulare de construcție, rezistente la intemperii și la coroziunea salină. Energia necesară funcționării orașului ar proveni din surse complet regenerabile — turbine eoliene, panouri solare și generatoare care captează energia valurilor.

Fiecare inel ar fi capabil să susțină câteva mii de locuitori și ar fi dotat cu sisteme autonome de apă potabilă, desalinizare, agricultură verticală și gestionare circulară a deșeurilor. Astfel, orașul ar deveni complet independent energetic și logistic, oferind un model de sustenabilitate fără precedent.

De la insulă de gunoaie la ecosistem urban

Marea Insulă de Gunoaie din Pacific — o zonă de peste 1,6 milioane de kilometri pătrați, acoperită de resturi de plastic — este una dintre cele mai grave consecințe ale poluării industriale moderne. Deși se află departe de orice țărm, curenții oceanici mențin resturile adunate într-o masă compactă care crește constant.

Polimeropolis ar transforma această problemă globală într-o oportunitate de reconstrucție ecologică. Conform echipei de proiectare, fiecare modul construit ar contribui la colectarea și reciclarea locală a plasticului, reducând astfel masa totală a deșeurilor. În plus, orașul ar deveni un laborator viu de cercetare în domeniul mediului marin, găzduind centre științifice, universități și instituții internaționale axate pe ecologie.

Pentru Juan Manuel Prieto și Clara Focaccia, ideea centrală a proiectului nu este doar salvarea oceanului, ci și redefinirea modului în care trăim. „Dacă orașele viitorului vor fi construite din ceea ce am aruncat, atunci putem vorbi cu adevărat despre o civilizație circulară”, a declarat Prieto într-o prezentare recentă.

Conceptul a atras deja atenția comunității internaționale de arhitecți și ecologiști. Deși proiectul se află încă în stadiu conceptual, specialiștii spun că tehnologia necesară pentru construirea unor astfel de structuri este deja disponibilă — provocarea reală fiind una logistică și financiară.

Foto: WordlessTech

Orașul viitorului: o combinație între tehnologie și responsabilitate

Polimeropolis reprezintă o viziune radicală despre cum poate arăta urbanismul secolului XXI: nu o extindere pe uscat, ci o reîntoarcere pe mare, acolo unde poluarea a devenit o amenințare globală. Proiectul propune o simbioză între oameni, tehnologie și natură, într-un context în care echilibrul ecologic este tot mai fragil.

Pe lângă aspectul ecologic, Polimeropolis ar putea deveni și o soluție la criza locuințelor și la supraaglomerarea marilor orașe. Construcțiile plutitoare ar putea fi replicate și în alte regiuni, oferind un model de urbanizare flexibilă, adaptată la schimbările climatice și la creșterea nivelului mărilor.

De asemenea, arhitecții au gândit infrastructura astfel încât transportul să fie complet electric — cu vehicule autonome care se deplasează între inele și porturi plutitoare de andocare pentru nave. Sistemele de comunicații ar fi bazate pe sateliți și rețele 6G, asigurând conectivitatea globală a locuitorilor.

Polimeropolis nu este doar o utopie arhitecturală, ci un semnal de alarmă transformat într-o propunere tangibilă. Într-o lume sufocată de plastic, ideea unui oraș construit chiar din deșeuri este mai mult decât o metaforă: este o soluție concretă pentru viitorul planetei.

Dacă acest concept se va concretiza, Marea Insulă de Gunoaie din Pacific ar putea deveni, paradoxal, simbolul renașterii ecologice a omenirii — locul unde distrugerea se transformă în inovație, iar gunoiul devine fundația unui nou început.

O nouă ieșire din București spre Pitești. Ciprian Ciucu, promite o variantă de trafic alternativă pentru Bd. Iuliu Maniu
Primul caz de sarcină obținut cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum funcționează „minunea” AI, ce înseamnă acest lucru pentru medicină?
Românii se uită de două ori și la o Dacia nouă, de mărci străine nici nu mai vorbim. Cu cât au scăzut înmatriculările și ce spune asta despre piața auto în 2025
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare după o decizie a Înaltei Curți. Cei doi, obligați să plătească sumele stabilite de instanță
”Dacă am executare silită, pot achiziţiona o locuinţă?”. Ce spune legea
Noi detalii în cazul avionului rămas pe pistă la Cluj-Napoca. Momentul în care pilotul cere intervenția medicilor.Copilotul, o femeie de 31 de ani, a fost dusă la spital
Zi de doliu la Roma în memoria românului mort în prăbușirea unui turn medieval. „Împărtăşim durerea acestei pierderi”
