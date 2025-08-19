Plata amenzilor rutiere în România, pe loc, cu telefonul. Cel mai nou efort de digitalizare vizează Codul Rutier și un cod QR

Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Un nou pas important în digitalizarea serviciilor publice ar putea transforma radical modul în care șoferii din România își achită amenzile. Guvernul pregătește un sistem prin care sancțiunile rutiere vor putea fi plătite imediat, direct de pe telefon, prin simpla scanare a unui cod QR tipărit pe procesul verbal. Această schimbare ar elimina necesitatea drumurilor la poștă, trezorerie sau alte instituții publice, reducând considerabil birocrația și timpul pierdut.

Proiectul este dezvoltat în colaborare de Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Afacerilor Interne, care lucrează la integrarea tuturor componentelor tehnice și legislative necesare. Ideea de bază este simplă: în momentul în care polițistul constată abaterea și completează amenda, sistemul va genera un cod QR unic. Documentul va fi înmânat șoferului, care, dacă dorește să plătească pe loc, trebuie doar să scaneze codul cu telefonul mobil și să finalizeze plata printr-o pagină securizată.

Cum ar urma să funcționeze noul sistem

Codul QR va conține toate informațiile esențiale: datele personale ale contravenientului, suma de plată, codul IBAN al instituției și detaliile procesului verbal. Practic, utilizatorul nu va mai trebui să completeze manual niciun câmp, cu excepția codului CVV de pe card sau a confirmării tranzacției în aplicația băncii.

În prezent, plata amenzilor se poate face prin mai multe metode – numerar la primărie sau trezorerie, online pe ghișeul.ro sau prin stațiile de tip selfpay. Noua soluție ar elimina complet drumurile la ghișeu și ar scurta timpul de procesare a tranzacției. Totuși, pentru ca acest sistem să devină operațional, Banca Națională a României trebuie să modifice anumite norme care să permită băncilor furnizarea datelor de identificare către autorități.

Modelul nu este complet nou. Încă din 2021, Poliția Locală Cluj-Napoca a introdus amenzi cu cod QR, care pot fi achitate online după completarea manuală a unor informații precum CNP, număr de telefon și seria procesului verbal. Sistemul național ar urma să fie mai simplu și mai rapid, deoarece majoritatea datelor ar fi precompletate.

Pași înainte și provocări

Implementarea la nivel național depinde nu doar de modificările legislative, ci și de investiții în infrastructura informatică a instituțiilor implicate. Autoritățile estimează că sistemul ar putea deveni funcțional începând cu 2026, însă termenul rămâne incert.

Ministerul de Interne confirmă că sunt în lucru mai multe proiecte de modificare a Codului Rutier, toate orientate spre reducerea birocrației și digitalizarea proceselor. Introducerea plății amenzilor prin QR code s-ar înscrie într-o strategie mai amplă de modernizare a interacțiunii dintre cetățean și stat, menită să eficientizeze colectarea veniturilor și să ușureze viața șoferilor.

Chiar dacă proiectul se află încă în stadiu de pregătire, direcția este clară: amenzile rutiere vor putea fi plătite simplu și rapid, direct de pe telefon. Pentru milioane de șoferi, aceasta ar însemna nu doar mai puțină birocrație, ci și un pas semnificativ către un sistem public adaptat erei digitale.

