Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 10:19
de Badea Violeta

Plantele și arbuștii pe care trebuie să îi tunzi în octombrie: vor crește mai frumos primăvara

Plantele și arbuștii pe care trebuie să îi tunzi în octombrie: vor crește mai frumos primăvara
Tunderea plantelor si arbustilor in octombrie. Sursa foto: Profimedia

Octombrie este luna ideală pentru tunderea anumitor plante și arbuști, pregătindu-i pentru sezonul rece și pentru o creștere viguroasă primăvara. Îngrijirea corectă la final de toamnă previne boli, stimulează dezvoltarea frunzelor și florilor și ajută grădina să se regenereze după iarnă.

De ce este importantă tunderea plantelor și arbuștilor în octombrie

Tunderea toamna ajută la eliminarea ramurilor uscate, bolnave sau slabe, reducând riscul de infecții fungice sau atacuri ale dăunătorilor. Aceasta permite aerisirea interiorului tufelor și copacilor ornamentali, ceea ce îmbunătățește circulația aerului și expunerea la lumină.

De asemenea, tăierile corecte în această perioadă stimulează formarea mugurilor de rod pentru primăvară, asigurând flori și frunziș sănătos. Plantele cu creștere rapidă sau cele cu ramuri fragile se bucură de o tundere regulată, care le menține forma compactă și uniformă.

În plus, eliminarea ramurilor inutile reduce riscul de rupere sub greutatea zăpezii sau în timpul vânturilor puternice de iarnă. Astfel, grădina devine mai ordonată și mai ușor de întreținut.

Ce plante și arbuști trebuie tăiați acum

Printre plantele care beneficiază cel mai mult de tunderea din octombrie se numără arbuștii ornamentali cu flori de primăvară, cum ar fi forsythia, liliacul sau magnolia. Tăierea ramurilor vechi sau uscate stimulează înflorirea și crește densitatea coroanei.

Arbuștii cu fructe de toamnă și iarnă, precum hibiscus, cătina sau afinul, trebuie tunși pentru a elimina ramurile neproductive și pentru a concentra energia plantei în dezvoltarea fructelor viitoare.

În cazul plantelor perene, cum sunt lavanda sau rozmarinul, tunderea moderată ajută la menținerea formei compacte și previne lemnificarea excesivă a ramurilor.

Pentru copacii mici sau cei ornamentali, tunderea se face pentru corectarea formei, eliminarea ramurilor intersectate sau a celor care cresc spre interior. Aceasta previne supraaglomerarea și permite o creștere armonioasă în primăvara următoare.

Cum trebuie să tunzi corect plantele pentru a le proteja iarna

Tunderea corectă presupune folosirea uneltelor curate și ascuțite, pentru a evita rănirea plantei și pătrunderea bolilor. Ramurile trebuie tăiate aproape de nod sau de ramificație, fără a lăsa cioturi care se pot infecta.

Tăierile trebuie să fie precise, evitând smulgerea sau zdrobirea țesuturilor. După tundere, plantele și arbuștii se pot acoperi cu un strat de mulci sau frunze uscate pentru protecție împotriva temperaturilor scăzute și a înghețului. Atenția acordată adâncimii și modului de tăiere contribuie la regenerarea rapidă primăvara și la dezvoltarea unui sistem radicular sănătos.

Așadar, tunderea în octombrie nu doar că pregătește grădina pentru iarnă, ci și asigură o creștere viguroasă și o înflorire abundentă în primăvară, oferind plante sănătoase și o grădină ordonată.

