Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 20:21
de Badea Violeta

Plante toxice pentru copii: ce specii din casele și grădinile din România pot fi periculoase

Timp liber
Plante toxice pentru copii: ce specii din casele și grădinile din România pot fi periculoase
Plante periculoase pentru cei mici. Sursa foto: nationalworld.com

Grădinăritul și decorarea casei cu plante aduc frumusețe și prospețime în viața de zi cu zi. Totuși, multe dintre speciile des întâlnite în apartamente sau grădini pot ascunde riscuri serioase pentru copii. De la simple iritații până la intoxicații grave, efectele contactului cu aceste plante nu trebuie neglijate.

Plante de apartament care ascund pericole

Plantele decorative de interior pot transforma atmosfera locuinței, dar unele dintre ele conțin substanțe toxice ce afectează rapid organismul fragil al copiilor. Printre speciile de evitat sau de ținut la distanță se numără:

  • Dieffenbachia – inflamații severe la nivelul gurii și gâtului
  • Philodendron – umflarea limbii și dificultăți respiratorii
  • Aloe vera – crampe abdominale și diaree la ingerare
  • Croton – erupții cutanate și arsuri orale
  • Planta ZZ (Zamioculcas zamiifolia) – arsuri și inflamații ale cavității bucale
  • Anthurium – senzație de arsură orală și salivare excesivă
  • Iedera – vărsături și amețeli după ingerare
  • Monstera – arsuri în gură și dificultăți de înghițire

Chiar dacă multe dintre aceste plante sunt populare pentru frumusețea lor, în preajma copiilor devin un risc ascuns.

Vezi și:
Ai voie să tai florile vecinului care cresc în curtea ta? Ce spune legea în România
Plante care nu au nevoie de pământ pentru a creşte. Le poţi ţine într-o vază cu apă mereu, arată şi foarte bine

Plante din grădină cu risc de intoxicație

Natura din jurul casei este un spațiu ideal pentru joacă și relaxare, dar în grădini cresc adesea flori și arbuști care pot afecta sănătatea celor mici. Printre cele mai periculoase se află:

  • Leandrul (Nerium oleander) – conține substanțe ce provoacă tulburări cardiace
  • Mătrăguna (Atropa belladonna) – fructe extrem de toxice, cu efect halucinogen
  • Degețelul (Digitalis purpurea) – afectează grav inima chiar și în doze mici
  • Narcisele și zambilele – bulbii lor produc iritații orale și digestive

Deși aspectul lor decorativ le face atractive pentru orice grădină, siguranța copiilor trebuie să primeze.

Cum prevenim accidentele și ce plante putem alege în siguranță

Protecția copiilor începe prin identificarea speciilor periculoase și plasarea lor în zone inaccesibile. Educarea celor mici este la fel de importantă: cu exemple simple, pot învăța să nu atingă sau să guste plante necunoscute. În plus, părinții pot opta pentru variante sigure și la fel de frumoase, precum:

  • Violeta africană
  • Orhideele
  • Panseluțele
  • Crăițele
  • Gălbenelele

În caz de suspiciune de intoxicație, spălarea rapidă a zonei afectate și apelarea imediată la serviciile medicale pot face diferența. Plantele pot aduce un strop de natură în case și grădini, însă doar cu prudență și informare. Alegând cu atenție speciile și luând măsuri preventive, părinții se pot bucura de frumusețea lor fără a pune în pericol sănătatea copiilor.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru o postare pe rețelele sociale, pe care o făcuse în urmă cu 8 ani. Organele internaționale pentru drepturile omului încearcă din greu să obțină eliberarea lui
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru o postare pe rețelele sociale, pe care o făcuse în urmă cu 8 ani. Organele internaționale pentru drepturile omului încearcă din greu să obțină eliberarea lui
Abonamente veterinare pentru animale de companie, tot mai căutate de români. Cât costă și ce includ
Abonamente veterinare pentru animale de companie, tot mai căutate de români. Cât costă și ce includ
Cum să elimini mucegaiul din mașina de spălat și să ai haine cu miros plăcut folosind doar două ingrediente simple
Cum să elimini mucegaiul din mașina de spălat și să ai haine cu miros plăcut folosind doar două ingrediente simple
Conversații nepotrivite cu minori și furtul identității celebrităților sunt noile scandaluri ale chatboților Meta pe Facebook, care derapează tot mai mult
Conversații nepotrivite cu minori și furtul identității celebrităților sunt noile scandaluri ale chatboților Meta pe Facebook, care derapează tot mai mult
Produsele mai ieftine, puse strategic pe rafturi, în magazine. Detaliul care te ajută să economiseşti când mergi la cumpărături
Produsele mai ieftine, puse strategic pe rafturi, în magazine. Detaliul care te ajută să economiseşti când mergi la cumpărături
Ursula von der Leyen, despre reformele și măsurile fiscale aplicate în România pentru redresarea economiei: „Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”
Ursula von der Leyen, despre reformele și măsurile fiscale aplicate în România pentru redresarea economiei: „Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”
Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”
Ilie Bolojan prezintă Pachetul 2 de măsuri fiscale în Parlament: „Avem risipă, excepții și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate”
Cum crești viteza internetului pe Wi-Fi acasă. Metode simple care chiar funcționează
Cum crești viteza internetului pe Wi-Fi acasă. Metode simple care chiar funcționează
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 2 septembrie 2025. Ce zodie face o alegere care îi schimbă destinul
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!