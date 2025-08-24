Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 21:50
de Badea Violeta

Plante care nu au nevoie de pământ pentru a creşte. Le poţi ţine într-o vază cu apă mereu, arată şi foarte bine

Plante care nu au nevoie de pământ pentru a creşte. Le poţi ţine într-o vază cu apă mereu, arată şi foarte bine
Plante care pot creste doar in apa, Sursa foto: Profimedia

Plantele acvatice sunt o alegere excelentă pentru cei care își doresc verdeață în casă, fără bătăi de cap și fără a folosi pământ. Aceste flori se dezvoltă perfect în vase cu apă și pot transforma orice colț al locuinței într-un spațiu elegant și plin de prospețime. În plus, întreținerea lor este simplă, iar estetica lor nu are rival.

Ce flori pot fi crescute doar în apă

Mai multe specii de plante pot fi cultivate exclusiv în apă, fiind ideale pentru apartamentele mici sau pentru cei care nu vor să se complice cu ghivece și sol.

Aceste plante nu doar că sunt ușor de întreținut, dar contribuie și la oxigenarea aerului și aduc un plus de exotism în locuință. Printre cele mai spectaculoase se numără:

  • Orhideea – Deși cunoscută pentru cultivarea în scoarță de copac sau substrat special, orhideea Phalaenopsis sau Oncidium se poate adapta foarte bine creșterii în apă. Rădăcinile aeriene se dezvoltă într-un mediu umed, iar florile colorate adaugă eleganță și culoare încăperii.
  • Bambusul norocos (Dracaena sanderiana) – Este una dintre cele mai populare plante acvatice, asociată cu norocul și prosperitatea. Tulpinile sale suple și verzi pot fi aranjate în forme variate în vase de sticlă, devenind un adevărat element decorativ.
  • Anthurium – Cunoscut și ca ”floarea flamingo”, impresionează prin frunzele lucioase și florile roșii sau albe. Este o plantă tropicală ce poate fi ținută în apă, având nevoie de lumină indirectă și un vas potrivit.
  • Crinul păcii (Spathiphyllum) – Această plantă elegantă se adaptează ușor creșterii în apă. Frunzele verzi și lucioase, împreună cu florile albe, oferă un aspect rafinat. În plus, ajută la purificarea aerului, fiind ideală pentru apartamente.
  • Lalele – Florile delicate de primăvară pot fi înrădăcinate direct în apă, mai ales în vase de sticlă. Culorile vii și formele lor fine aduc un strop de prospețime și eleganță în orice încăpere.

Sfaturi pentru îngrijirea plantelor acvatice

Menținerea sănătății plantelor acvatice este simplă dacă respecți câteva reguli de bază:

  • Schimbă apa la fiecare 7-10 zile pentru a preveni stagnarea și dezvoltarea bacteriilor.
  • Folosește vase curate, din sticlă sau ceramică, care să permită vizualizarea rădăcinilor.
  • Așază plantele într-un loc luminos, ferit de razele directe ale soarelui, pentru a evita arsurile.
  • Poți adăuga îngrășământ lichid special pentru plante acvatice o dată pe lună, pentru a stimula dezvoltarea florilor și frunzișului.

Aceste plante aduc o notă modernă și exotică în locuință, fiind perfecte pentru cei care iubesc verdeața, dar nu au timp sau spațiu pentru ghivece și pământ. O vază cu apă și câteva flori potrivite pot transforma rapid un colț banal într-un adevărat colț de paradis.

