Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 08:01
de Daoud Andra

Plaja din Mamaia Nord proaspăt ”arată”, o dezamăgire. Turiştii sunt nemulţumiţi: ”Au făcut intenționat ca oamenii să nu poată sta pe nisip și să închirieze şezlonguri”

Plaja din Mamaia Nord proaspăt ”arată”, o dezamăgire. Turiştii sunt nemulţumiţi: ”Au făcut intenționat ca oamenii să nu poată sta pe nisip și să închirieze şezlonguri”
Plajă din Mamaia Nord, văzută de sus (FOTO: Arhivă)

În plin sezon estival, când turiștii aleg litoralul românesc pentru câteva zile de relaxare la soare, o situație neașteptată a stârnit discuții aprinse în Mamaia Nord. O porțiune de plajă a fost recent curățată și pregătită de administrator, dar aspectul final a generat mai degrabă nemulțumire decât apreciere. Nisipul fin cu care vizitatorii erau obișnuiți a dispărut sub urmele adânci lăsate de utilajele de întreținere, iar zona arăta, potrivit celor care au văzut-o, „ca un teren proaspăt arat”.

Aspectul plajei a provocat nemulțumiri

Un turist a surprins imagini și le-a postat pe Facebook, iar reacțiile nu au întârziat să apară. „A tras intenționat să nu se pună cu prosoapele în față”, a scris cineva indignat. Alt comentator a adăugat: „Asta-i plajă? Sau au făcut intenționat ca oamenii să nu poată sta pe nisip și să închirieze scaunele lor?”. Ironia a venit și ea rapid: „Sunteți la pus de cartofi?”, a glumit un alt vizitator.

Nemulțumirile au avut la bază suspiciunea că, prin această metodă de „aranjare” a nisipului, turiștii sunt descurajați să își întindă propriile prosoape și sunt obligați, în schimb, să închirieze șezlongurile puse la dispoziție de administratorii de plajă. Într-o perioadă în care tarifele pentru șezlonguri sunt deja criticate pentru prețurile ridicate, ideea că libertatea de a sta direct pe nisip ar fi limitată a aprins și mai tare spiritele.

Un alt vizitator a completat: „Cred că fac asta ca să nu poată sta cei cu cearșafuri! Se poate nivela frumos după arătura aia. Am observat că oamenii (unii) încep să fie mai civilizați pe plaje, sunt mai curate ca în alți ani”.

Părerile au fost împărțite

Totuși, nu toată lumea a privit situația prin această lentilă negativă. Au existat și turiști care au încercat să explice rațiunea din spatele operațiunii. „Este o operațiune de amestecare a nisipului cu scoicile aduse de valuri. Astfel se grăbește procesul de transformare a scoicilor în nisip fin. Doamne ferește ce comentarii pe aici…”, a scris cineva, încercând să calmeze tonul discuției.

Situația din Mamaia Nord scoate la iveală două perspective care, deși contradictorii, reflectă realitățile litoralului românesc. Pe de-o parte, întreținerea plajelor este necesară și presupune uneori intervenții care schimbă temporar aspectul zonei. Pe de altă parte, modul în care aceste operațiuni sunt percepute de turiști contează enorm, mai ales atunci când există suspiciunea că ele ascund interese comerciale.

În lipsa unor explicații oficiale clare din partea administratorilor, spațiul online a devenit scena unor dezbateri aprinse, alimentate de nemulțumirea generală față de prețurile și serviciile de pe litoral. Pentru unii, imaginea plajei „arate” este dovada unei strategii deliberate de a forța turiștii să plătească pentru șezlonguri. Pentru alții, e doar o etapă firească de întreținere, neplăcută vizual, dar necesară pentru calitatea pe termen lung a nisipului.

