Pisica Pallas, surprinsă pentru prima dată în estul Himalayei, într-o imagine spectaculoasă FOTO

O cameră de monitorizare a faunei a reușit să fotografieze, pentru prima dată, o pisică Pallas în statul indian Arunachal Pradesh, la o altitudine de aproape 5.000 de metri. Această felină rară, cu expresie morocănoasă și blană deasă, a fost surprinsă într-un peisaj acoperit de zăpadă, oferind o dovadă științifică importantă a extinderii arealului său în Himalaya de est. Descoperirea subliniază diversitatea excepțională a regiunii, care găzduiește deja leoparzi ai zăpezilor, leoparzi comuni, leoparzi cenușii, pisici-leopard și pisici marmorate.

Între iulie și septembrie 2024, cercetătorii WWF India și Departamentul Forestier din Arunachal Pradesh au instalat 136 de camere automate în 83 de locații izolate, acoperind peste 2.000 de kilometri pătrați de teren accidentat. Dispozitivele au rămas active mai mult de opt luni, rezistând la temperaturi extrem de scăzute și la altitudini de peste 4.000 de metri, pentru a documenta fauna locală. Fotografia cu pisica Pallas a fost realizată la impresionanta altitudine de 4.992 de metri, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai spectaculoase observații ale acestui animal.

Rishi Kumar Sharma, coordonator al programului Himalaya al WWF India, a declarat că această descoperire „este o dovadă puternică a cât de puțin știm despre viața din înălțimile Himalayei”. Faptul că același peisaj poate susține specii variate de prădători, de la leoparzi ai zăpezilor până la pisica Pallas, reflectă bogăția ecologică și rezistența extraordinară a regiunii.

O felină veche de milioane de ani

Pisica Pallas (Otocolobus manul) este una dintre cele mai puțin studiate feline sălbatice din lume și o adevărată supraviețuitoare a timpului. Analizele genetice arată că această specie s-a separat de linia leopardului acum aproximativ 5,2 milioane de ani. Compactă și cu o blană foarte deasă, felina se camuflează perfect printre stânci și arbuști, folosindu-și coada stufoasă pentru a-și proteja labele de solul înghețat.

Comportamentul său de vânătoare este adaptat mediului aspru: atacă din ambuscadă la amurg, hrănindu-se cu rozătoare, păsări mici și șopârle. Fotografiile recente confirmă nu doar prezența speciei într-o zonă nouă, ci și rezistența sa uimitoare la condițiile extreme ale Himalayei.

O regiune de o biodiversitate remarcabilă

Pe lângă pisica Pallas, camerele de monitorizare au surprins cinci alte specii de feline sălbatice: leopardul zăpezilor (Panthera uncia), leopardul comun (Panthera pardus), leopardul cenușiu (Neofelis nebulosa), pisica-leopard (Prionailurus bengalensis) și pisica marmorată (Pardofelis marmorata). Într-o observație rară, un leopard al zăpezilor și un leopard comun au fost filmați marcând același teritoriu, oferind o perspectivă unică asupra modului în care aceste prădătoare împart resursele unui habitat dificil.

Taku Sai, ofițer senior de proiect la WWF India, a subliniat că „descoperirea mai multor feline sălbatice la altitudini atât de mari deschide oportunități importante pentru cercetare ecologică și eforturi de conservare”. Prezența acestor animale confirmă că regiunile înalte ale Himalayei nu sunt doar frumoase, ci și vitale pentru diversitatea biologică a planetei.

Această fotografie a pisicii Pallas nu este doar o reușită tehnică, ci și un apel la protejarea unui ecosistem fragil. Într-o lume în care habitatele sălbatice dispar rapid, imaginea surprinsă în Arunachal Pradesh amintește cât de mult mai avem de descoperit și de protejat în zonele montane izolate. Explorarea continuă a acestor teritorii poate oferi informații esențiale pentru conservarea unor specii vechi de milioane de ani, care, în ciuda aspectului lor morocănos, rămân o parte prețioasă a patrimoniului natural al Pământului.