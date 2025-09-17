Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 16:11
de Ozana Mazilu

Pisica Pallas, surprinsă pentru prima dată în estul Himalayei, într-o imagine spectaculoasă FOTO

ȘTIINȚĂ
Pisica Pallas, surprinsă pentru prima dată în estul Himalayei, într-o imagine spectaculoasă FOTO
O expediție de amploare în condiții extreme

O cameră de monitorizare a faunei a reușit să fotografieze, pentru prima dată, o pisică Pallas în statul indian Arunachal Pradesh, la o altitudine de aproape 5.000 de metri. Această felină rară, cu expresie morocănoasă și blană deasă, a fost surprinsă într-un peisaj acoperit de zăpadă, oferind o dovadă științifică importantă a extinderii arealului său în Himalaya de est. Descoperirea subliniază diversitatea excepțională a regiunii, care găzduiește deja leoparzi ai zăpezilor, leoparzi comuni, leoparzi cenușii, pisici-leopard și pisici marmorate.

Între iulie și septembrie 2024, cercetătorii WWF India și Departamentul Forestier din Arunachal Pradesh au instalat 136 de camere automate în 83 de locații izolate, acoperind peste 2.000 de kilometri pătrați de teren accidentat. Dispozitivele au rămas active mai mult de opt luni, rezistând la temperaturi extrem de scăzute și la altitudini de peste 4.000 de metri, pentru a documenta fauna locală. Fotografia cu pisica Pallas a fost realizată la impresionanta altitudine de 4.992 de metri, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai spectaculoase observații ale acestui animal.

Rishi Kumar Sharma, coordonator al programului Himalaya al WWF India, a declarat că această descoperire „este o dovadă puternică a cât de puțin știm despre viața din înălțimile Himalayei”. Faptul că același peisaj poate susține specii variate de prădători, de la leoparzi ai zăpezilor până la pisica Pallas, reflectă bogăția ecologică și rezistența extraordinară a regiunii.

Vezi și:
Cum poți crea o legătură chimică autentică cu pisica ta, potrivit studiilor recente
Țara din Europa în care pisicile se transformă în altă specie. Fenomenul bizar care pune sub semnul întrebării viitorul micilor feline

Prima dovadă fotografică a pisicii Pallas în Arunachal Pradesh (Credit foto: © WWF-India)

O felină veche de milioane de ani

Pisica Pallas (Otocolobus manul) este una dintre cele mai puțin studiate feline sălbatice din lume și o adevărată supraviețuitoare a timpului. Analizele genetice arată că această specie s-a separat de linia leopardului acum aproximativ 5,2 milioane de ani. Compactă și cu o blană foarte deasă, felina se camuflează perfect printre stânci și arbuști, folosindu-și coada stufoasă pentru a-și proteja labele de solul înghețat.

Comportamentul său de vânătoare este adaptat mediului aspru: atacă din ambuscadă la amurg, hrănindu-se cu rozătoare, păsări mici și șopârle. Fotografiile recente confirmă nu doar prezența speciei într-o zonă nouă, ci și rezistența sa uimitoare la condițiile extreme ale Himalayei.

O regiune de o biodiversitate remarcabilă

Pe lângă pisica Pallas, camerele de monitorizare au surprins cinci alte specii de feline sălbatice: leopardul zăpezilor (Panthera uncia), leopardul comun (Panthera pardus), leopardul cenușiu (Neofelis nebulosa), pisica-leopard (Prionailurus bengalensis) și pisica marmorată (Pardofelis marmorata). Într-o observație rară, un leopard al zăpezilor și un leopard comun au fost filmați marcând același teritoriu, oferind o perspectivă unică asupra modului în care aceste prădătoare împart resursele unui habitat dificil.

Taku Sai, ofițer senior de proiect la WWF India, a subliniat că „descoperirea mai multor feline sălbatice la altitudini atât de mari deschide oportunități importante pentru cercetare ecologică și eforturi de conservare”. Prezența acestor animale confirmă că regiunile înalte ale Himalayei nu sunt doar frumoase, ci și vitale pentru diversitatea biologică a planetei.

Această fotografie a pisicii Pallas nu este doar o reușită tehnică, ci și un apel la protejarea unui ecosistem fragil. Într-o lume în care habitatele sălbatice dispar rapid, imaginea surprinsă în Arunachal Pradesh amintește cât de mult mai avem de descoperit și de protejat în zonele montane izolate. Explorarea continuă a acestor teritorii poate oferi informații esențiale pentru conservarea unor specii vechi de milioane de ani, care, în ciuda aspectului lor morocănos, rămân o parte prețioasă a patrimoniului natural al Pământului.

Când revin temperaturile de peste 32 de grade în Bucureşti? Toamna va semăna cu o vară fierbinte
Recomandări
Ce ascunde cu cu adevărat a doua vizită de stat a lui Trump în Marea Britanie. Președintele SUA a fost fascinat mereu de familia regală, iar Regele Charles a cerut un “spectacol grandios”
Ce ascunde cu cu adevărat a doua vizită de stat a lui Trump în Marea Britanie. Președintele SUA a fost fascinat mereu de familia regală, iar Regele Charles a cerut un “spectacol grandios”
La Cocoș deschide al cincilea magazin din ţară, în locul unui Carrefour. Cum a reuşit supermarketul să aibă atât de mult succes printre români
La Cocoș deschide al cincilea magazin din ţară, în locul unui Carrefour. Cum a reuşit supermarketul să aibă atât de mult succes printre români
Kate Middleton vs Melania Trump: duel de stil în timpul vizitei de stat din Marea Britanie. Prințesa și prima-doamnă au atras toate privirile cu ținutele lor
Kate Middleton vs Melania Trump: duel de stil în timpul vizitei de stat din Marea Britanie. Prințesa și prima-doamnă au atras toate privirile cu ținutele lor
Donald Trump, vizită istorică în Marea Britanie. Ceremoniile şi măsurile de securitate sunt la cel mai înalt nivel. De ce a fost ales Castelul Windsor pentru întâlnire?
Donald Trump, vizită istorică în Marea Britanie. Ceremoniile şi măsurile de securitate sunt la cel mai înalt nivel. De ce a fost ales Castelul Windsor pentru întâlnire?
Apple a lansat iOS 26, dar fără trei funcții esențiale pentru utilizatori. Ce lipsește, motivul din spatele deciziei
Apple a lansat iOS 26, dar fără trei funcții esențiale pentru utilizatori. Ce lipsește, motivul din spatele deciziei
Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania
Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania
ZTE vine cu reduceri substanțiale la eMag. ZTE Nubia și ZTE Blade, telefoane cu cel mai bun raport preț – performanță, de Revoluția Prețurilor
ZTE vine cu reduceri substanțiale la eMag. ZTE Nubia și ZTE Blade, telefoane cu cel mai bun raport preț – performanță, de Revoluția Prețurilor
Generațiile X și milenialii schimbă piața mașinilor clasice: crește valoarea modelelor moderne
Generațiile X și milenialii schimbă piața mașinilor clasice: crește valoarea modelelor moderne
Revista presei
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop karmic de toamnă: lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe
Playtech Știri
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...