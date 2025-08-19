Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 07:58
de Vieriu Ionut

Piscina naturală care are şi cascada din România care atrage din ce în ce mai mulţi turişti. Se află aproape de Cluj-Napoca şi este un mic paradis

Vacanțe și turism
Piscina naturală care are şi cascada din România care atrage din ce în ce mai mulţi turişti. Se află aproape de Cluj-Napoca şi este un mic paradis
Cascada Ciucaș

În România există numeroase colțuri de natură care par desprinse din povești și care reușesc să atragă din ce în ce mai mulți vizitatori, mai ales în sezonul cald. În timp ce litoralul rămâne, de obicei, prima opțiune pentru vacanța de vară, tot mai mulți turiști caută alternative mai liniștite, mai accesibile și mai aproape de natură. Printre aceste locuri deosebite se numără și o piscină naturală spectaculoasă, formată la baza unei cascade, care a devenit un adevărat punct de atracție pentru cei aflați în apropiere de Cluj-Napoca.

O alternativă răcoroasă la litoralul aglomerat

În zilele caniculare, drumul până la Marea Neagră și aglomerația de pe litoral îi fac pe mulți români să caute variante mai relaxante pentru a se bucura de apă și natură. Astfel, lacurile și piscinele naturale au devenit tot mai populare, la fel ca și cascadele care formează mici bazine ideale pentru scăldat. În anumite zone din țară, chiar și plajele amenajate pe malul Dunării atrag turiști care preferă liniștea și accesibilitatea în locul vacarmului de pe litoral.

În acest context, Cascada Ciucaș, aflată la mică distanță de Cluj-Napoca, s-a transformat într-un adevărat refugiu pentru cei care își doresc o experiență autentică în mijlocul naturii.

Cascada Ciucaș, paradisul ascuns din apropierea Clujului

Situată în apropierea satului Cheia, din comuna Mihai Viteazu, la aproximativ 45 de kilometri de Cluj-Napoca, Cascada Ciucaș a devenit în ultimii ani un loc tot mai vizitat de turiști. Mulți bloggeri de călătorii au inclus destinația în recomandările lor, iar fotografiile surprinse aici, cu oameni relaxându-se în bazinele naturale, au transformat locul într-o adevărată vedetă pe rețelele de socializare.

Deși cascada are o înălțime modestă, de numai cinci metri, frumusețea zonei și apa cristalină îi cuceresc rapid pe cei care ajung aici. La baza ei se formează un mic lac natural, perfect pentru scăldat, dar și alte două scobituri în stâncă unde turiștii pot sta ca într-un jacuzzi natural. Chiar dacă apa este mai rece decât cea de la mare, senzația de prospețime este ideală pentru zilele toride de vară.

Locul preferat al turiștilor care vor liniște și natură

Cascada Ciucaș oferă o combinație unică: liniștea muntelui, răcoarea apei și frumusețea peisajului. Aceste elemente fac ca destinația să fie o alegere perfectă pentru cei care vor să evite aglomerația din stațiuni. Localnicii și vizitatorii recomandă locul cu entuziasm, iar faptul că este accesibil din Cluj-Napoca îl transformă într-o escapadă de o zi la îndemâna oricui.

Deși zona nu este amenajată precum o plajă clasică, acesta este, de fapt, farmecul ei: o experiență autentică, nealterată de aglomerație și comerț turistic. Totuși, vizitatorii sunt sfătuiți să se informeze înainte de drum, mai ales în ceea ce privește fauna din împrejurimi, pentru a se bucura de o experiență sigură și plăcută.

Cascada Ciucaș se remarcă prin simplitatea și frumusețea ei naturală. Aproape de Cluj-Napoca și ușor accesibilă, această piscină naturală cu cascadă devine tot mai cunoscută și mai iubită de turiști. Pentru cei care își doresc o alternativă la litoral, un colț de natură unde să se răcorească și să se relaxeze, acesta este locul perfect.

Meteorologii AccuWeather anunţă o lună septembrie cum nu a mai fost de ani de zile. Frigul pune stăpânire pe România chiar din primele zile
Recomandări
Trecerea unui teren din extravilan în intravilan. Acte necesare şi costuri estimative
Trecerea unui teren din extravilan în intravilan. Acte necesare şi costuri estimative
Hackerii ruși au accesat dosarele sigilate din tribunalele americane de ani de zile. Cum a fost posibil, care sunt consecințele
Hackerii ruși au accesat dosarele sigilate din tribunalele americane de ani de zile. Cum a fost posibil, care sunt consecințele
Regele Charles şi Regina Camilla, diferiţi la cea mai recentă apariţie în public. Tristeţea s-a observat imediat pe chipul lor, la slujba de comemorare a veteranilor de război
Regele Charles şi Regina Camilla, diferiţi la cea mai recentă apariţie în public. Tristeţea s-a observat imediat pe chipul lor, la slujba de comemorare a veteranilor de război
Pensiile de serviciu ale magistraților, sub incidența unei noi legi. Ce se întâmplă cu cele mai mari venituri din România, pensiile speciale de invidiat
Pensiile de serviciu ale magistraților, sub incidența unei noi legi. Ce se întâmplă cu cele mai mari venituri din România, pensiile speciale de invidiat
Încă un român a murit în Thassos. Soția lui a cerut ajutorul românilor de pe insulă: „Nu pot psihic să mă întorc acolo”
Încă un român a murit în Thassos. Soția lui a cerut ajutorul românilor de pe insulă: „Nu pot psihic să mă întorc acolo”
Piața imobiliară din România și spălarea banilor – la ce riscuri se expun vânzătorii de apartamente, dar dezvoltatorii
Piața imobiliară din România și spălarea banilor – la ce riscuri se expun vânzătorii de apartamente, dar dezvoltatorii
19 august în istorie: ziua marilor schimbări, descoperiri și progres cultural și științific
19 august în istorie: ziua marilor schimbări, descoperiri și progres cultural și științific
„Weapons/Arme”, misterul terifiant care „zguduie” sala de cinema: De ce trebuie să vezi probabil cel mai bun film horror al anului
„Weapons/Arme”, misterul terifiant care „zguduie” sala de cinema: De ce trebuie să vezi probabil cel mai bun film horror al anului
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
Playtech Știri
Dana Budeanu, fotografie rară alături de gemenele ei. Cele trei s-au pozat în vacanţă, sunt relaxate, însă un detaliu a atras atenţia
Playtech Știri
Horoscopul zilnic, marți, 19 august. Este ziua deciziilor importante și a schimbărilor de direcție
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou