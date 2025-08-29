Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 11:31
de Ozana Mazilu

TEHNOLOGIE
Piața IT din România în 2025: de la recrutări masive la selecție strategică
De la expansiune rapidă la selecție atentă

Piața IT din România trece în 2025 printr-o transformare vizibilă. Dacă în ultimul deceniu companiile angajau pe bandă rulantă, extinzând echipele într-un ritm accelerat, acum tendința se schimbă: accentul nu mai este pus pe volum, ci pe calitatea și specializarea angajaților. Această schimbare de paradigmă marchează intrarea într-o etapă de maturizare a industriei și ridică noi întrebări despre direcția în care se îndreaptă sectorul IT local.

Ani la rând, România a fost văzută ca un teren fertil pentru companiile internaționale care căutau programatori, ingineri software și specialiști în testare. Salariile competitive și nivelul ridicat al pregătirii profesionale au atras investiții masive, iar echipele locale au crescut constant.

În 2025 însă, contextul s-a schimbat. După perioada de expansiune, multe companii aleg acum o abordare mai pragmatică: nu se mai fac angajări în masă, ci recrutări selective, în funcție de nevoile reale ale proiectelor. Zone precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și analiza datelor avansează rapid și atrag cele mai multe investiții. În schimb, rolurile mai generaliste sau cele din arii unde automatizarea câștigă teren sunt mai puțin vizate.

Această mutare arată că piața IT din România începe să funcționeze diferit: de la outsourcing de volum la proiecte cu valoare adăugată mare, unde competențele avansate sunt mai importante decât numărul angajaților.

Unde și cum se mai fac angajări

Chiar dacă ritmul de recrutare încetinește, oportunitățile nu dispar. Angajările continuă în companiile care dezvoltă proiecte pe inteligență artificială, cloud, machine learning și securitate cibernetică. Aici se caută specialiști capabili să dezvolte soluții complexe și să aducă inovație, nu doar să execute taskuri repetitive.

Un exemplu este M247 Europe, furnizor de soluții de hosting, conectivitate și administrare date, care consideră România un hub strategic pentru expansiunea europeană. CEO-ul companiei, Phil Aboud, subliniază că resursa umană din România rămâne un pilon central al dezvoltării: „Combinația dintre expertiza tehnică și spiritul antreprenorial este ceea ce diferențiază România pe harta IT-ului european“, notează ZF.

Pe lângă giganții internaționali, tot mai multe start-up-uri și companii locale caută talente în zone de nișă. Acestea oferă șanse importante pentru tinerii care vor să își construiască o carieră într-un mediu dinamic și inovator. În același timp, procesul de selecție devine mai riguros: accentul cade pe interviuri tehnice aprofundate, teste practice și verificarea compatibilității culturale cu echipele existente.

Cele mai căutate tehnologii și poziții

În ceea ce privește tehnologiile, companiile din România caută tot mai mult specialiști în Python, Java, C++ și limbaje orientate către dezvoltarea aplicațiilor AI și big data. Platformele de cloud computing (AWS, Azure, Google Cloud) rămân, de asemenea, la mare căutare, întrucât tot mai multe firme își mută infrastructura în medii flexibile și scalabile.

Pozițiile vizate includ data scientists, ingineri de machine learning, experți în securitate cibernetică și arhitecți cloud. În același timp, există o cerere tot mai mare pentru business analysts capabili să facă legătura între partea tehnică și obiectivele comerciale, dar și pentru project managers care să coordoneze echipe internaționale.

De remarcat este și faptul că, pe lângă competențele tehnice, companiile pun accent tot mai mare pe abilitățile soft: comunicare, gândire critică și capacitatea de adaptare la schimbare. Într-o industrie unde inovația apare constant, flexibilitatea și dorința de a învăța continuu devin atuuri decisive.

Schimbarea de paradigmă din piața IT din România arată că industria intră într-o etapă de maturitate. Nu se mai caută expansiune la orice preț, ci o dezvoltare sustenabilă, bazată pe calitatea oamenilor și pe proiecte cu impact ridicat.

Dacă vrei să îți construiești o carieră în IT în 2025, trebuie să fii pregătit să te specializezi în tehnologii de vârf și să îți dezvolți nu doar abilitățile tehnice, ci și pe cele interpersonale. Piața nu mai oferă oportunități „pe bandă rulantă“, dar cei care investesc în formare și adaptabilitate pot găsi poziții extrem de atractive, într-un sector care rămâne esențial pentru economia României și pentru viitorul digital al Europei.

