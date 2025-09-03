Piața imobiliară din România, între chirii exorbitante și prețuri absurde. Studenții alimentează scumpirea apartamentelor

În prag de toamnă, când universitățile își redeschid porțile, piața chiriilor din România trece prin cea mai intensă perioadă a anului. Datele Storia, platforma imobiliară a grupului OLX, arată că în august 2025 numărul de interacțiuni dintre chiriași și proprietari a crescut cu 13% față de luna precedentă. Cererea sporită, venită în special din partea studenților și a tinerilor angajați, pune o presiune uriașă asupra unei piețe deja tensionate. Rezultatul se vede direct în prețuri: chirii mai mari cu 4% față de 2024 și diferențe tot mai abrupte între orașe și chiar între cartiere ale aceluiași oraș.

Fenomenul nu este nou, dar în 2025 pare să fi ajuns la un punct critic. Apartamentele cu una sau două camere sunt cele mai căutate, în timp ce garsonierele aproape că dispar de pe piață în orașele universitare. Proprietarii profită de valul sezonier pentru a majora prețurile, iar în centrele mari, precum București sau Cluj-Napoca, negocierile devin aproape imposibile.

Studenții și începutul anului universitar, motorul scumpirilor

Explicația pentru aceste creșteri rapide stă, în mare parte, în calendarul academic. Odată cu apropierea lunii septembrie, studenții revin în marile centre universitare și caută cazare. Potrivit Storia, 40% dintre cei care au interacționat cu proprietarii în august sunt studenți. Acest val generează un vârf de cerere ce duce inevitabil la scumpiri.

La București, Cluj, Iași sau Timișoara, presiunea se simte imediat. Garsonierele se închiriază cu câteva sute de euro peste nivelurile din orașele secundare, iar apartamentele de două camere ajung să fie cele mai disputate. Situația devine și mai complicată pentru familiile tinere sau pentru cei care se mută în interes de serviciu, nevoiți să concureze direct cu studenții pentru același tip de locuințe.

București, între chirii premium și alternative accesibile

Capitala rămâne polul contrastelor. În nord, chiriile au atins niveluri premium: o garsonieră în Sectorul 1 se închiriază cu 450 de euro, iar un apartament de trei camere ajunge chiar la 1.100 de euro, în creștere cu 10% față de 2024. În sud și vest, însă, prețurile sunt mai accesibile. În Sectorul 5, chiria pentru o garsonieră este de 350 de euro, iar în Sectorul 6 un apartament cu trei camere se închiriază la doar 600 de euro.

Această polarizare arată că Bucureștiul devine tot mai fragmentat. Zonele de lux atrag investitori și chiriași dispuși să plătească oricât pentru proximitate, siguranță și confort, în timp ce sudul rămâne soluția pentru cei care caută chirii mai mici și se mulțumesc cu infrastructură modestă.

Cluj-Napoca și centrele universitare, piețe fără scădere

Cluj-Napoca confirmă, și în 2025, statutul de oraș unde chiriile nu scad niciodată. Garsonierele au crescut cu 10% față de anul trecut și ajung la 440 de euro, iar apartamentele cu trei camere costă în jur de 750 de euro, cu 7% mai mult decât în 2024. Cererea permanent ridicată face ca piața să fie rezilientă, indiferent de contextul economic.

La Iași, Brașov și Constanța, datele arată dinamici diferite. Iașul are o creștere ușoară, între 2% și 8%, în timp ce Brașovul înregistrează chiar o scădere de 8% pentru apartamentele de trei camere. Constanța este influențată de sezonalitate, cu salturi mari vara – o garsonieră a crescut cu 11% într-o singură lună.

Vestul și orașele secundare: accelerări și corecții

În vestul țării, Timișoara are cele mai spectaculoase creșteri procentuale: +13% pentru apartamentele cu două camere. Oradea vine din urmă, cu un plus de 20% pentru garsoniere. În schimb, Aradul rămâne în partea de jos a clasamentului, cu chirii la garsoniere de doar 230 de euro.

Craiova și Sibiul oferă un tablou de stabilitate relativă. La Sibiu, prețurile au rămas aproape identice cu cele din 2024 – garsoniere la 300 de euro, apartamente de două camere la 400 de euro și trei camere la 500 de euro.

O piață fragmentată și dependentă de mobilitatea tinerilor

Concluzia specialiștilor este clară: piața chiriilor din România este extrem de fragmentată și profund sezonieră. Studenții și mobilitatea urbană generează vârfuri de cerere în lunile de toamnă, în timp ce orașele mici rămân imprevizibile, cu fluctuații de la o lună la alta.

Pentru chiriași, perioada actuală este una complicată, în care negocierea devine dificilă în marile centre universitare. Pentru proprietari, însă, contextul este favorabil, mai ales pentru apartamentele cu două camere, care continuă să fie produsul vedetă al pieței.

Chiar dacă pe termen scurt piața pare dominată de creșteri, realitatea este că accesibilitatea locuirii devine tot mai precară pentru tineri și familii, în special în orașele mari. În lipsa unor politici publice clare și a unor proiecte rezidențiale dedicate chiriașilor, România riscă să rămână blocată într-un cerc vicios al scumpirilor sezoniere și al presiunii studențești asupra ofertelor disponibile.