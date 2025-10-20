Peter Thiel și obsesiile sale apocaliptice: De la imperiul tehnologic la teoria Antihristului, două concepte care nu par să se potrivească, dar reușeșc să conviețuiască în mintea lui

Peter Thiel, miliardarul fondator al companiilor PayPal și Palantir, pare să traverseze o perioadă neobișnuită, marcată de idei tot mai radicale.

Cunoscut pentru viziunile sale libertariene și pentru influența uriașă asupra politicii și tehnologiei americane, Thiel a ajuns recent în centrul atenției după o serie de prelegeri bizare susținute la San Francisco, în care a vorbit despre… Antihrist.

Informațiile dezvăluite de The Guardian sugerează că Thiel nu tratează subiectul ca pe o metaforă filosofică, ci ca pe o realitate iminentă.

În înregistrările audio obținute de publicație, miliardarul vorbește serios despre o figură „malefică și tiranică” care ar putea apărea „în vremurile de pe urmă”, ba chiar menționează posibili suspecți, printre care activista de mediu Greta Thunberg sau cercetătorul Eliezer Yudkowsky, ambii opozanți ai ideilor sale.

De la raționalism la misticism apocaliptic

Thiel a fost mereu o figură controversată. A finanțat distrugerea publicației Gawker, a sprijinit politica anti-imigrație prin contractele Palantir cu ICE și a susținut curentele de extremă dreapta din SUA. Totuși, discursurile recente par să depășească chiar și logica ideologică a unui om de afaceri cu viziuni radicale.

Într-un fragment audio, Thiel afirmă: „Ceea ce mă interesează este interpretarea clasică a Antihristului, un conducător rău, un anti-mesia care va apărea la sfârșitul timpului”.

Mai mult, el pare convins că această figură ar putea fi deja printre noi. În unele pasaje, asociază concepte numerologice, sugerând că „dacă Hristos a trăit până la 33 de ani, Anticristul ar trebui să depășească acest prag, poate 66 fiind noul 33”.

Aceste idei, observă jurnaliștii, amintesc de gândirea dezordonată asociată unor tulburări psihice. În mod ironic, dacă un om obișnuit ar exprima asemenea convingeri, ar fi probabil îndrumat către o evaluare psihiatrică.

Puterea și paradoxul unui „vizionar” izolat

Ceea ce face situația mai îngrijorătoare este faptul că Thiel nu este un simplu teoretician al conspirațiilor, ci un personaj cu o influență globală uriașă.

Companiile sale furnizează tehnologii de supraveghere pentru guverne, iar investițiile sale în inteligență artificială și apărare militară îi oferă acces direct la infrastructura strategică a Occidentului.

În momentul în care The New York Times i-a sugerat că tocmai instrumentele pe care le creează, AI, tehnologia militară și sistemele de control al informației, ar putea fi „armele Antihristului” din propriul său scenariu apocaliptic, Thiel a fost vizibil surprins: „Nu cred că asta fac”, a replicat el scurt.

Totuși, observația ridică o ironie amară. Dacă Thiel se teme de o figură care va domina lumea prin control tehnologic și comercial, nu cumva chiar el contribuie la construirea acestei realități? Într-o lume în care miliardarii pot influența politica, supravegherea și războaiele, linia dintre viziune și delir devine tot mai subțire.

Fără dar și poate, Peter Thiel rămâne un geniu al finanțelor și al tehnologiei, dar și un simbol al modului în care puterea absolută poate eroda contactul cu realitatea. Iar dacă el este cu adevărat preocupat de Antihrist, poate că primul loc unde ar trebui să caute este în oglindă.