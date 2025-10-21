Peștele auriu gigant care cântărește cât un copil de 10 ani: o avertizare serioasă despre eliberarea animalelor de companie în natură

Un pește auriu uriaș, cu o greutate de aproximativ 30 de kilograme, echivalentul unui copil de 10 ani, a fost prins în regiunea Champagne, Franța, și a devenit un simbol global al unei probleme ecologice tot mai mari: efectele devastatoare ale eliberării animalelor de companie în ecosisteme naturale.

Exemplarul supranumit „The Carrot” este un hibrid între crap și koi, crescut inițial într-o fermă de pescuit sportiv, unde a fost eliberat în urmă cu 20 de ani. De atunci, peștele a avut timp să se transforme într-un gigant, dovedind că, lăsați în libertate, peștii aurii pot deveni o veritabilă amenințare pentru habitatele naturale.

Cazul „The Carrot” atrage atenția asupra modului în care gesturi aparent inofensive – precum eliberarea unui pește din acvariu – pot avea consecințe majore asupra mediului.

Deși mulți asociază peștii aurii cu bietele vietăți din boluri mici, adevărul este că aceștia sunt descendenți domestici ai crapului asiatic – o specie extrem de rezistentă, adaptabilă și lacomă. În captivitate, peștii aurii rămân mici din cauza spațiului limitat și a dietei controlate, dar în mediul natural, acești factori dispar.

Când au suficient loc și resurse, peștii aurii pot crește exponențial, atingând chiar și peste 40 de centimetri în lungime și cântărind câteva kilograme. În cazul hibrizilor, cum este „The Carrot”, combinația genetică dintre crap și koi le oferă o capacitate și mai mare de dezvoltare, iar durata lor de viață poate depăși 25 de ani.

Peștele uriaș a fost prins de pescarul britanic Andy Hackett, care a avut nevoie de 25 de minute pentru a-l scoate din apă. După câteva fotografii, acesta l-a eliberat înapoi în lacul BlueWater, pentru a-și continua existența.

Specialiștii atrag însă atenția că, în afara unor habitate controlate, un astfel de pește ar putea cauza daune grave ecosistemelor locale.

Pericolele ecologice ale „eliberărilor” de animale de companie

Fenomenul peștilor aurii giganți nu este unul izolat. În Statele Unite, Canada și Australia, autoritățile au semnalat în repetate rânduri prezența unor populații masive de pești aurii invazivi în lacuri și râuri. Aceștia tulbură sedimentele, distrug vegetația acvatică și concurează cu speciile native pentru hrană.

În plus, peștii aurii pot transporta paraziți și bacterii care afectează alte viețuitoare acvatice, slăbind echilibrul biologic. În zone precum Minnesota sau Alberta, autoritățile au fost nevoite să intervină pentru a controla populațiile de pești eliberați ilegal, întrucât aceștia „au transformat complet fundul lacurilor în nămol”, după cum au explicat biologii locali.

Comportamentul lor de „hrănitori generaliști” – consumă orice tip de materie organică – îi face deosebit de periculoși pentru ecosisteme fragile. În absența prădătorilor naturali, populațiile se extind rapid, iar peștii ating dimensiuni impresionante.

În SUA, eliberarea animalelor de companie în medii naturale este interzisă prin lege, iar Serviciul pentru Pești și Faună Sălbatică oferă ghiduri clare pentru cei care doresc să renunțe la animalele lor: contactarea unui acvariu local, donarea către un pasionat sau, în unele cazuri, eutanasierea umană.

Please don’t release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2 — City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021

De ce „The Carrot” este o lecție despre responsabilitate ecologică

Cazul peștelui uriaș din Franța a devenit viral nu doar datorită dimensiunilor sale, ci și ca simbol al impactului pe care oamenii îl pot avea asupra mediului, chiar și prin gesturi minore. Mulți proprietari de acvarii cred că eliberarea peștilor în natură este un act de compasiune, fără a realiza că aceștia pot deveni o specie invazivă, capabilă să distrugă ecosisteme întregi.

Biologul Rachael Funnell, specialist în comportament animal și ecologie, avertizează că peștii aurii sunt printre cele mai problematice specii invazive din lume. „Sunt rezistenți, adaptabili și extrem de competitivi. În unele lacuri, au redus populațiile de pești nativi la jumătate”, explică ea.

De asemenea, cercetătorii subliniază faptul că dimensiunea peștilor este direct proporțională cu mediul lor: într-un acvariu mic, peștele va rămâne modest ca mărime; într-un lac sau râu, va crește necontrolat.

Dincolo de problema ecologică, acest fenomen scoate în evidență și o lipsă de educație ecologică în rândul publicului. Mulți oameni nu sunt conștienți de riscurile introducerii unei specii străine într-un ecosistem și de efectele în lanț pe care le poate declanșa.

Peștele „The Carrot” este, așadar, o lecție vie despre interacțiunea dintre om și natură. De la un simplu animal de companie a devenit o creatură impresionantă, dar și un avertisment privind responsabilitatea pe care o avem față de mediu.

Dacă într-o zi te gândești să „eliberezi” un pește, o broască țestoasă sau orice alt animal într-un lac sau râu, gândește-te de două ori. Poate că nu vei face un bine naturii — ci, dimpotrivă, o vei pune în pericol.