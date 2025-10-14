Peste 66.000 de euro din bani publici pentru parfumuri ambientale la CNI. Scandal uriaş la Compania Națională de Investiții

În timp ce multe instituții publice reclamă lipsa fondurilor pentru investiții și infrastructură, Compania Națională de Investiții (CNI) a ajuns în centrul unui scandal neașteptat. Instituția, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, a cheltuit zeci de mii de euro din bani publici pentru a-și parfuma sediul cu uleiuri esențiale și a asigura un „mediu de lucru agreabil”.

66.000 de euro pentru un sediu care miroase bine

Potrivit datelor transmise la solicitarea spotmedia.ro, în ultimii patru ani, CNI a plătit peste 329.900 de lei, echivalentul a 66.600 de euro, pentru servicii de ambientare și odorizare. Contractele au fost atribuite prin încredințare directă, începând din 2022, către firma MCM Creative Complex SRL, deținută de antreprenorul Cosmin Dragoș Boncea, potrivit spotmedia.ro.

Compania a justificat aceste cheltuieli prin „nevoia unui mediu de lucru modern și agreabil”. În sediul central al instituției, de pe Strada Povernei 1-3 din București, au fost instalate zeci de aparate de parfumare, menite să elimine mirosurile neplăcute și să îmbunătățească atmosfera generală.

CNI precizează că decizia a venit după recompartimentarea birourilor:

„Accesul în anumite birouri se face printr-un hol comun cu grupul sanitar, ceea ce a generat disconfort olfactiv. Serviciile de ambientare au fost introduse tocmai pentru a remedia această situație.”

Servicii de lux pentru o instituție publică

În primii ani, instituția a închiriat 30 de aparate de parfumare, în valoare de 63.900 de lei (aproximativ 12.926 euro). Printre acestea se numărau două panouri Art Scent 43”, dispozitive sofisticate care pot difuza mirosuri și, simultan, mesaje video. În anii următori, numărul aparatelor a crescut treptat, iar în 2023 CNI ajunsese deja la 40 de dispozitive active, printre care modele Art 300 și Art 50, destinate spațiilor mai mici.

Cheltuielile au crescut constant:

În 2023, costurile totale s-au ridicat la 83.600 lei (16.955 euro);

În 2024, suma a urcat la 91.200 lei (18.351 euro), o creștere de 9,1% față de anul precedent;

În 2025, costurile s-au menținut la același nivel, în jur de 91.200 lei, potrivit datelor transmise de instituție.

Serviciile furnizate de MCM Creative Complex SRL sunt, în general, destinate unor locații exclusiviste precum Stejarii Country Club, Pescariu Sport & Spa și Wellness Club by Greenfield — cluburi private de lux, nu instituții publice.

CNI: „Costurile sunt optimizate, iar efectele se văd”

Reprezentanții CNI susțin că alegerea de a închiria dispozitivele, în loc de a le cumpăra, a fost o decizie financiară justificată:

„Soluția aleasă a permis optimizarea costurilor. Dispozitivele sunt puse la dispoziție în regim de custodie, fără a fi necesară achiziția acestora. Dacă am fi gestionat serviciul în regie proprie, investiția inițială ar fi fost semnificativ mai mare.”

În ceea ce privește rezultatele acestor investiții parfumate, instituția afirmă că nu a întocmit rapoarte oficiale privind eficiența serviciului, dar că efectele au fost vizibile:

„S-a constatat o îmbunătățire semnificativă a confortului olfactiv. Salariații nu au mai sesizat mirosurile neplăcute din zona grupurilor sanitare, iar numeroși vizitatori au remarcat atmosfera generală și mirosul plăcut din instituție.”

Reacții și intenții pentru viitor

În ciuda criticilor privind risipa banului public, CNI nu pare dispusă să renunțe la serviciile de parfumare. Conducerea instituției a declarat că, în funcție de buget, va analiza „oportunitatea continuării achiziției acestor servicii”, menționând că achiziția aparatelor în regie proprie ar implica „costuri mai ridicate”.

Compania Națională de Investiții a raportat, în 2024, un profit de 213,3 milioane de lei, ceea ce îi permite să continue proiectele de infrastructură și, se pare, și parfumarea birourilor. Totuși, mulți se întreabă dacă un astfel de serviciu, specific cluburilor private, este justificat într-o instituție publică ce gestionează investițiile statului.