Peste 61.000 de cazuri de violență domestică în România, în primele șase luni ale anului 2025. Cel puțin 33 de femei au fost ucise de parteneri, în ciuda legilor existente

Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 10:31
de Badea Violeta

Actualitate
In Romania, in primele sase luni ale anului 2025, au fost raportate mai mult de 61.000 de cazuri de violenta domestica. Sursa foto: Profimedia

În primele șase luni ale anului 2025, peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate în România, iar cel puțin 33 de femei au fost ucise de parteneri, în ciuda legislației existente. Monitorizarea agresorilor prin brățări electronice este rar folosită, iar victimele se confruntă cu ignorarea autorităților. Populația cere incriminarea femicidului și protecție reală, în timp ce tragediile continuă să zguduie comunitățile.

Val de crime împotriva femeilor. Autoritățile, criticate pentru lipsa de acțiune

Traversăm un an marcat de crime brutale care au scos în evidență lipsa intervenției rapide și ineficiența măsurilor de protecție. În doar câteva luni, mai multe victime și-au pierdut viața în ciuda ordinelor de protecție și avertismentelor transmise autorităților.

  • Arad: 5 august, o femeie de 28 de ani târâtă cu mașina până la moarte de fostul partener, în ciuda unui ordin provizoriu.
  • Hunedoara: 11 iulie, femeie găsită moartă în locuință, principalul suspect este soțul.
  • Miheșu de Câmpie: 8 iulie, o tânără ucisă și incendiată de fostul iubit.
  • Lipănești: iunie, femeie de 22 de ani ucisă cu toporul pe stradă de fostul partener.
  • Cosmopolis: tânără însărcinată de 23 de ani împușcată mortal de fostul partener.

Brățara electronică: cum poate fi monitorizat agresorul

Sistemul informatic de monitorizare electronică este considerat în prezent ”una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție pentru victimele violenței domestice”, potrivit Poliției Române.

Această măsură descurajează agresorii și permite intervenția rapidă a poliției. Dispozitivul include o brățară purtată de agresor, care poate fi montată și demontată doar de poliție, precum și telefoane mobile ale agresorului și ale victimei, care declanșează alertele.

Femicidul și demersurile pentru protecție reală

Femicidul înseamnă uciderea unei femei motivată de gen, recunoscută de ONU și OMS ca formă extremă de violență. Peste 15.000 de semnături au fost strânse pentru incriminarea femicidului în România.

”Pentru că 15.000 de oameni înseamnă 15.000 de voci, 15.000 de cereri de viață și demnitate”, au spus inițiatorii.

Proiecte legislative sunt în pregătire, iar autoritățile, inclusiv președintele Nicușor Dan, și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați susțin măsuri concrete pentru prevenirea tragediilor.

În situații de violență domestică, victimele au la dispoziție numărul unic de urgență 112 sau linia gratuită permanentă 0800 500 333, administrată de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

De asemenea, acestea pot solicita sprijin de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, de la Inspectoratul Județean de Poliție sau de la organizații non-guvernamentale, care oferă consiliere și asistență specializată.

