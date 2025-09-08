Peste 10 startup-uri europene au devenit „unicorni” în 2025, cu AI în prim-plan

Sezonul de finanțare post-vacanță pornește în Europa cu moralul sus: în primele luni din 2025, mai bine de zece startup-uri europene au intrat în clubul „unicornilor” (evaluări de peste 1 miliard $), iar valul continuă. Deși rundele uriașe sunt mai rare decât în 2021, investitorii par să parieze disciplinat pe verticale cu tracțiune reală: de la inteligența artificială (în nenumărate forme) la biotech, quantum și tehnologiile dual-use pentru apărare și spațiu. O sinteză a lui TechCrunch indică cel puțin 12 „unicorni” noi doar în prima jumătate a anului, semn că ecosistemul european a trecut testul maturității și își alege tot mai bine campionii.

Unde s-au făcut „miliardele”: ai, quantum, defense și software de produs

În AI, Europa a livrat atât platforme „agentice” orientate către companii, cât și instrumente pentru produs și design. Parloa (Germania) a atins pragul de 1 mld. $ odată cu o rundă de creștere destinată scalării platformei sale de AI conversațional pentru customer experience. Framer (Țările de Jos) a urcat la 2 mld. $ și mizează mai puternic pe enterprise și integrarea AI în construcția de site-uri. Mesajul e clar: AI-ul european nu înseamnă doar modele de bază, ci și unelte de business cu ROI imediat în operațiuni.

Zona quantum, mult timp „pe cale să explodeze”, marchează praguri palpabile: IQM (Finlanda) trece în liga mare cu planuri pentru sisteme de 150 qubiți, pe lângă cipurile de 54 qubiți deja în uz. În apărare și spațiu, dinamica dual-use aduce consorții industriale grele și validare comercială: Isar Aerospace (Germania) depășește miliardul și întărește ambițiile pentru acces european la orbită; în același bazin, Quantum Systems și Tekever intră ferm pe radarul marilor contracte.

Cele 12 startup-uri care au intrat în clubul „unicornilor” în 2025 (ianuarie–iulie)

**Ianuarie** • **Verdiva Bio (Marea Britanie)** — biotech cu focus pe terapii GLP-1 în formulă orală; ridicare masivă încă din prima rundă. • **Neko Health (Suedia)** — sănătate preventivă; scanări full-body și plan de extindere internațională.

Februarie

• Tines (Irlanda) — automatizări și fluxuri de lucru cu AI, din securitate către infrastructură, inginerie și produs.

Martie

• Isomorphic Labs (Marea Britanie) — descoperire de medicamente cu AI; model „știință + software” desprins dintr-un laborator de top.

Mai

• Parloa (Germania) — AI conversațional pentru relația cu clienții; scalare rapidă în enterprise.

• Quantum Systems (Germania) — drone autonome dual-use, software și AI pentru misiuni tactice.

• Tekever (Portugalia) — soluții UAV dual-use; planuri accelerate de investiții și producție.

Iunie

• Mubi (Marea Britanie) — streaming de film curat, cu producție și distribuție proprie; trece în liga „unicorn”.

• Zama (Franța) — criptare omomorfă; permite procesarea datelor în timp ce rămân criptate.

• Isar Aerospace (Germania) — lansări spațiale comerciale; pilon pentru acces european suveran la orbită.

Iulie

• Lovable (Suedia) — „AI vibe coding” cu ritm de creștere record; unicorn la doar opt luni de la lansare.

• Fuse Energy (Marea Britanie) — energie regenerabilă; rundă care împinge evaluarea peste pragul de 1 mld. $.

Ce spun aceste tranzacții despre apetitul investitorilor

Trei semnale sunt evidente. Mai întâi, banii urmăresc **aplicația directă**: AI care mută acul în vânzări/servicii, instrumente ce accelerează dezvoltarea de produs, respectiv tehnologii „hard” cu piețe asigurate prin contracte publice ori enterprise. Apoi, se conturează o **geografie polinucleară**: Berlin, München, Stockholm, Londra, Helsinki trag în paralel, iar specializările locale (deep tech în DACH și Nordics, health/fintech în UK) se văd în compoziția clubului. În fine, continuă **co-investițiile transatlantice**, scurtând drumul spre piața americană și ridicând standardele de guvernanță și go-to-market.

De ce contează pentru fondatori și pentru ecosistem

Pentru fondatori, aceste runde setează repere de evaluare și „playbook-uri” distincte: în AI B2B, viteza de livrare și costul marginal al inteligenței aplicate; în hard tech, parteneriate industriale și timpi scurți de trecere de la demo la producție; în health/biotech, reglementarea și validarea clinică. Pentru ecosistem, duzina de „unicorni” noi confirmă că 2021 n-a fost un accident irepetabil, iar 2023–2024 n-au fost „iarna veșnică”: Europa poate produce companii scalabile chiar și în cicluri de capital mai selective.

Ce urmărim în trimestrul următor

Pe termen scurt, așteptările vizează noi runde în **AI aplicat** (agenți enterprise, securitate, productivitate), consolidări în **space & defense** (unde contractele dictează traiectoria) și posibile **listări publice** pentru o parte dintre „unicornii” mai maturi. De urmărit și angajamentele industriale (co-dezvoltări, pre-comenzi) — semnul că hype-ul se transformă în cerere fermă.

Anul 2025 arată că Europa poate livra „unicorni” nu doar în anii euforici, ci și într-un climat selectiv. Iar faptul că AI-ul domină nu eclipsează restul: quantum, defense, health și software-ul de productivitate confirmă că diversitatea rămâne atuul continental.