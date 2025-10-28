Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Permisul de conducere digital, direct pe telefon, introdus oficial în Europa. Ce trebuie să știi despre viitorul carnet de șoferi disponibil și în România

ACTUALITATE
Permisul de conducere digital, direct pe telefon, introdus oficial în Europa. Ce trebuie să știi despre viitorul carnet de șoferi disponibil și în România
Permis de conducere digital, introdus în Europa / foto: Adobe Stock

Uniunea Europeană a aprobat oficial introducerea permisului de conducere digital, o schimbare majoră care marchează începutul unei noi ere pentru documentele de identitate. Decizia Parlamentului European confirmă că, în următorii ani, fiecare șofer din statele membre – inclusiv din România – va putea avea permisul auto direct pe telefonul mobil, în format digital securizat.

Noul document va funcționa în paralel cu cel fizic și va avea aceeași valoare juridică. Directiva adoptată stabilește un termen de implementare de cel mult 54 de luni, ceea ce înseamnă că până în 2030 permisul digital va fi realitate în toate țările din Uniune. În România, autoritățile ar putea lansa acest format chiar mai devreme, având în vedere progresele recente în digitalizarea serviciilor publice.

Cum va arăta și cum va funcționa permisul auto digital

Permisul digital va fi stocat direct pe telefonul mobil și va putea fi verificat rapid de poliție sau alte autorități, inclusiv în străinătate. În esență, el va înlocui treptat carnetul clasic din plastic, dar fără a-l elimina complet. Potrivit noii directive, fiecare cetățean va putea alege dacă dorește varianta fizică sau cea electronică, iar costul va fi similar pentru ambele formate.

Documentul digital va conține aceleași informații obligatorii ca un permis standard – nume, prenume, categorie de conducere, data emiterii și valabilitatea – însă acestea vor fi stocate într-un sistem criptat, fie sub forma unui cod QR, fie printr-un microcip integrat. Datele vor fi disponibile în mod sigur printr-o aplicație oficială standardizată la nivelul Uniunii Europene, compatibilă cu toate statele membre.

Un avantaj esențial al versiunii digitale este verificarea instantanee. În cazul unui control rutier, permisul va putea fi scanat sau validat direct din aplicație, fără documente suplimentare. Aceeași funcție va fi utilă și companiilor de închirieri auto sau instituțiilor care necesită dovada dreptului de a conduce.

Ce se schimbă pentru șoferii din România și care este calendarul

România, ca stat membru UE, este obligată să adopte noile reglementări în termenul stabilit, însă implementarea efectivă depinde de infrastructura digitală a autorităților naționale. Conform directivei, fiecare țară va trebui să asigure interoperabilitatea sistemelor pentru a permite recunoașterea și verificarea documentelor în toate statele Uniunii.

Până în 2030, toate permisele de conducere eliberate sau reînnoite vor include opțiunea de format digital. În același timp, cele existente vor continua să fie valabile până la expirarea lor, fără obligația de înlocuire imediată.

Decizia Parlamentului European este parte a unui plan mai amplu de modernizare a documentelor personale, care include și pașapoartele electronice și cărțile de identitate digitale. Pentru șoferi, însă, avantajul principal este accesibilitatea: permisul auto va fi întotdeauna la îndemână, direct în telefon, cu același statut legal și grad de securitate ca documentul fizic.

