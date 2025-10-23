Permisul auto la 17 ani, un pericol. Titi Aur avertizează că România nu este pregătită: „În toată Europa, educația rutieră începe din grădiniță”

România discută din nou despre siguranța rutieră, însă experții avertizează că adevărata problemă nu stă în legi, ci în lipsa de educație. Fostul pilot de raliu Titi Aur atrage atenția că măsura europeană privind obținerea permisului la 17 ani este riscantă într-o țară în care educația rutieră ”lipsește complet”.

Este România pregătită pentru șoferi de 17 ani?

Titi Aur, fost pilot de raliu și expert în conducere defensivă, critică modul în care autoritățile tratează problema siguranței rutiere, spunând că România se află într-un cerc vicios al nepăsării și al lipsei de acțiune.

Potrivit lui, discuțiile despre reducerea numărului de accidente nu se traduc niciodată în măsuri concrete, iar rezultatele sunt vizibile zilnic, pe șosele.

”Ion Creangă este mai actual decât Caragiale”, afirmă Titi Aur, explicând metaforic această realitate. ”Suntem exact ca în povestea cu copilul pe pat, drobul de sare pe sobă și cele două femei care plâng fără să ia copilul și fără să dea jos drobul. Așa și noi: ne plângem, avem tragedii zilnic, consumăm bani, dar nu face nimeni nimic.”, a adăugat Titi Aur, potrivit adevarul.ro.

”La noi, educația rutieră e zero-zero-zero”

Titi Aur consideră că noua directivă europeană, care le permite tinerilor de 17 ani să conducă însoțiți de un adult, ar putea fi un pas înainte în alte țări, dar în România reprezintă un pericol.

”În toată Europa, educația rutieră începe din grădiniță. Copiii trec printr-un sistem complet – reguli, prevenție, conștientizare. La noi, educația rutieră e zero-zero-zero. Tinerii care ajung la 17 ani n-au habar ce înseamnă pericolul pe stradă. Iar școala de șoferi te învață doar să pleci de pe loc și să bagi în viteză.”

Problema, spune specialistul, nu ține doar de lipsa de experiență a adolescenților, ci și de cea a adulților care ar trebui să-i ghideze.

”La noi, în dreapta s-ar urca o mamă care are permis de 20 de ani, dar n-a condus niciodată serios. În alte țări, adulții trec prin programe de actualizare, cursuri de conștientizare. Aici, nimic.”

Astfel, în opinia lui Titi Aur, combinația dintre lipsa educației, a formării practice și a responsabilității poate transforma intențiile bune ale unei directive europene într-un risc major pentru siguranța rutieră.

De ce e nevoie de educație, nu doar de legi

Titi Aur avertizează că legea ar fi putut fi benefică doar dacă venea ”la pachet cu reforme reale în educație și formare”.

”Așa cum e acum, nu doar că nu va scădea numărul de accidente, dar s-ar putea să crească. Nu avem nevoie de directive, ci de oameni care știu ce fac.”

El oferă exemplul țărilor nordice, unde tinerii sunt monitorizați doi ani după obținerea permisului.

”În Elveția și Suedia, după ce iei permisul, ești obligat să faci cursuri de conducere defensivă, iar dacă faci o abatere, îl pierzi imediat. La noi, dacă ești ‘de profesie fiu’, îți iei o mașină puternică și conduci agresiv, pentru că știi că scapi cu o suspendare de trei luni și un test de 15 întrebări.”

Poate schimba directiva europeană mentalitatea românească?

Parlamentul European a aprobat în octombrie 2025 o revizuire amplă a normelor privind permisele de conducere, introducând perioada de probă de doi ani și posibilitatea obținerii permisului la 17 ani. Totuși, Titi Aur crede că România nu este pregătită pentru o astfel de schimbare.

”Vor aplica totul în ultima săptămână, pompieristic. Așa fac mereu. Vor face ceva doar ca să nu-i certe Comisia Europeană.”

Concluzia sa este amară, dar realistă: ”România nu e printre țările cu cele mai multe accidente. Este, de departe, pe primul loc. Iar fără educație, fără prevenție și fără responsabilitate, nici cea mai bună lege nu ne va salva de la următoarea tragedie de pe șosea.”