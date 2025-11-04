Ultima ora
Prințul William, transformare spectaculoasă. Viitorul rege, filmat în timp ce juca fotbal cu mai mulți tineri
04 nov. 2025 | 15:17
de Badea Violeta

Perioada de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri la miezul nopții. Programul de vizitare până pe 14 noiembrie

ACTUALITATE
Perioada de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri la miezul nopții. Programul de vizitare până pe 14 noiembrie
Miercuri, la miezul noptii, se incheie perioada de inchinare in Sfantul Altar al Catedralei Nationale. Sursa foto: colaj/Profimedia

Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia miercuri, 4 noiembrie, la ora 24.00. Catedrala rămâne însă deschisă pentru vizitare până pe 14 noiembrie, oferind tuturor pelerinilor posibilitatea de a admira interiorul impresionant și de a se ruga în liniște. Patriarhia Română recomandă organizarea vizitei conform programului stabilit.

Care este programul de vizitare al Catedralei Naționale în noiembrie

În perioada 6-14 noiembrie, Catedrala Națională este deschisă zilnic pentru vizitare între orele 11.00 și 19.00. După această perioadă, între 15 și 29 noiembrie, accesul va fi restricționat, deoarece se vor continua lucrările interioare, inclusiv pictura în mozaic și instalarea diverselor sisteme tehnice.

Pelerinii sunt sfătuiți să profite de zilele rămase pentru închinare și vizitare, astfel încât să se bucure de frumusețea lăcașului înainte de următoarele perioade de închidere.

Vezi și:
Programul de vizitare al Catedralei Mântuirii Neamului a fost prelungit. Oamenii așteaptă chiar și 8 ore ca să intre în lăcașul de cult
Moment emoţionant la Catedrala Naţională. O cerere în căsătorie a avut loc după slujbă, cine sunt tinerii care s-au logodit în costume populare

De asemenea, Catedrala va fi deschisă pe 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, între orele 9.00-12.00 pentru Sfânta Liturghie, iar pe 1 Decembrie, de Ziua Națională, pentru slujba de Tedeum.

Pe data de 2 decembrie, accesul va fi permis din nou pentru vizitare, după care, între 3 și 23 decembrie, lăcașul sfânt va fi închis temporar pentru continuarea lucrărilor interioare esențiale.

Ce alternative au pelerinii când Catedrala este închisă

În perioadele în care Catedrala Națională nu poate fi vizitată, credincioșii au posibilitatea să se roage în Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, aflat în imediata apropiere a Catedralei Naționale.

Această facilitate asigură continuitatea spirituală și oferă un spațiu sigur pentru rugăciune și meditație. Pelerinii sunt încurajați să respecte programul și măsurile stabilite pentru siguranța tuturor vizitatorilor.

Cine a contribuit la buna desfășurare a pelerinajului

Voluntarii, clericii și jandarmii au depus un efort considerabil, neîntrerupt, zi și noapte, pentru a asigura buna și liniștita desfășurare a celor 11 zile de pelerinaj.

Ei au sprijinit organizarea vizitelor, menținerea ordinii și protecția credincioșilor, contribuind la o experiență spirituală sigură și plăcută pentru toți cei prezenți. Patriarhia Română le mulțumește tuturor pentru devotament și implicare.

Ploi și temperaturi neobișnuite în noiembrie. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Tramvai și autobuz STB implicate într-un accident în Drumul Taberei. Persoanele transportate la spital, externate UPDATE
Tramvai și autobuz STB implicate într-un accident în Drumul Taberei. Persoanele transportate la spital, externate UPDATE
Diagnosticul dur primit de Ionela Năstase din partea medicilor. Realizatoarea TV, bolnavă de cancer: „Cel mai greu cuvânt”
Diagnosticul dur primit de Ionela Năstase din partea medicilor. Realizatoarea TV, bolnavă de cancer: „Cel mai greu cuvânt”
Cea mai mare superlună din 2025 va lumina cerul săptămâna aceasta: Sfaturi practice pentru fotografii amatori
Cea mai mare superlună din 2025 va lumina cerul săptămâna aceasta: Sfaturi practice pentru fotografii amatori
Cum previi formarea mucegaiului la zacuscă: Trucuri simple pentru o conservare perfectă
Cum previi formarea mucegaiului la zacuscă: Trucuri simple pentru o conservare perfectă
Cât este pensia pe caz de boală 2025. Suma actualizată
Cât este pensia pe caz de boală 2025. Suma actualizată
Prima hartă 3D a unei exoplanete: astronomii au cartografiat atmosfera planetei WASP-18b, de zece ori mai mare decât Jupiter
Prima hartă 3D a unei exoplanete: astronomii au cartografiat atmosfera planetei WASP-18b, de zece ori mai mare decât Jupiter
Noi detalii în cazul avionului rămas pe pistă la Cluj-Napoca. Momentul în care pilotul cere intervenția medicilor.Copilotul, o femeie de 31 de ani, a fost dusă la spital
Noi detalii în cazul avionului rămas pe pistă la Cluj-Napoca. Momentul în care pilotul cere intervenția medicilor.Copilotul, o femeie de 31 de ani, a fost dusă la spital
Ce poți urmări pe HBO Max în noiembrie: seriale noi, filme premiate și documentare inedite
Ce poți urmări pe HBO Max în noiembrie: seriale noi, filme premiate și documentare inedite
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Playtech Știri
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...