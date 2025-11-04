Perioada de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri la miezul nopții. Programul de vizitare până pe 14 noiembrie

Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se va încheia miercuri, 4 noiembrie, la ora 24.00. Catedrala rămâne însă deschisă pentru vizitare până pe 14 noiembrie, oferind tuturor pelerinilor posibilitatea de a admira interiorul impresionant și de a se ruga în liniște. Patriarhia Română recomandă organizarea vizitei conform programului stabilit.

Care este programul de vizitare al Catedralei Naționale în noiembrie

În perioada 6-14 noiembrie, Catedrala Națională este deschisă zilnic pentru vizitare între orele 11.00 și 19.00. După această perioadă, între 15 și 29 noiembrie, accesul va fi restricționat, deoarece se vor continua lucrările interioare, inclusiv pictura în mozaic și instalarea diverselor sisteme tehnice.

Pelerinii sunt sfătuiți să profite de zilele rămase pentru închinare și vizitare, astfel încât să se bucure de frumusețea lăcașului înainte de următoarele perioade de închidere.

De asemenea, Catedrala va fi deschisă pe 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, între orele 9.00-12.00 pentru Sfânta Liturghie, iar pe 1 Decembrie, de Ziua Națională, pentru slujba de Tedeum.

Pe data de 2 decembrie, accesul va fi permis din nou pentru vizitare, după care, între 3 și 23 decembrie, lăcașul sfânt va fi închis temporar pentru continuarea lucrărilor interioare esențiale.

Ce alternative au pelerinii când Catedrala este închisă

În perioadele în care Catedrala Națională nu poate fi vizitată, credincioșii au posibilitatea să se roage în Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, aflat în imediata apropiere a Catedralei Naționale.

Această facilitate asigură continuitatea spirituală și oferă un spațiu sigur pentru rugăciune și meditație. Pelerinii sunt încurajați să respecte programul și măsurile stabilite pentru siguranța tuturor vizitatorilor.

Cine a contribuit la buna desfășurare a pelerinajului

Voluntarii, clericii și jandarmii au depus un efort considerabil, neîntrerupt, zi și noapte, pentru a asigura buna și liniștita desfășurare a celor 11 zile de pelerinaj.

Ei au sprijinit organizarea vizitelor, menținerea ordinii și protecția credincioșilor, contribuind la o experiență spirituală sigură și plăcută pentru toți cei prezenți. Patriarhia Română le mulțumește tuturor pentru devotament și implicare.