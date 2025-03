Performanțele internaționale ale filmelor: Mickey 17 și Ne Zha 2 domină box office-ul global

Lansarea din acest weekend a filmului Mickey 17 și succesul continuu al peliculei chineze Ne Zha 2 au atras atenția pe piața internațională de box office, aducându-le atât la nivel global, cât și în piețele locale, sume impresionante. Cu lansarea extinsă a Mickey 17 în 66 de piețe internaționale, și cu Ne Zha 2 depășind pragul de 2 miliarde de dolari în China, aceste filme continuă să stabilească noi recorduri și să capteze interesul publicului din întreaga lume.

Mickey 17: O lansare internațională de succes

Filmul Mickey 17, regizat de Bong Joon-ho, a avut o lansare extinsă în 66 de piețe internaționale, aducându-și aportul de $24,5 milioane în acest weekend. Cu un total estimat de $34,2 milioane pentru întreaga sa carieră internațională, filmul a continuat să atragă atenția, în special în piețele cheie precum Coreea de Sud, cu $14,6 milioane, și Franța, cu $2,9 milioane. Aceasta marchează cel mai bun debut internațional pentru Bong Joon-ho, care a devenit cunoscut la nivel mondial cu Parasite, câștigătorul premiului Oscar. În total, Mickey 17 a strâns $53,3 milioane la nivel global, având o performanță solidă pe piețele internaționale, iar primele recenzii au confirmat că acest film științifico-fantastic are toate șansele de a deveni un succes major pe termen lung.

Un alt aspect remarcabil al acestei lansări este utilizarea IMAX, unde Mickey 17 a generat $6,3 milioane, reprezentând aproape 12% din totalul global. Cu o poveste intrigantă și o regie semnată de un regizor renumit, acest film promite să atragă atenția nu doar în sălile de cinema, ci și în fața criticilor și a publicului din întreaga lume.

Ne Zha 2: Un fenomen de box office în China

Filmul Ne Zha 2 a continuat să domine box office-ul din China, ajungând la o sumă impresionantă de 2 miliarde de dolari în această piață, devenind astfel primul film care reușește să atingă acest prag într-o singură piață. În prezent, Ne Zha 2 ocupă locul 6 în clasamentul celor mai mari filme din toate timpurile la nivel global, depășind Avengers: Infinity War.

Acest succes remarcabil în China a fost completat de performanțele internaționale, unde Ne Zha 2 a generat aproximativ $31 milioane din piețele externe, ridicând totalul global la $2,059 miliarde. Cu toate că ritmul de proiecții în China începe să se stabilizeze, filmul continuă să înregistreze vânzări mari de bilete, iar previziunile indică o posibilă creștere a încasărilor totale în jurul valorii de 2,075 miliarde de dolari, ceea ce l-ar urca pe Ne Zha 2 pe locul 5 în clasamentul celor mai mari filme din toate timpurile.

Pelicula a avut și o performanță impresionantă în IMAX, cu încasări de $148 milioane doar în China, ceea ce arată interesul continuu al publicului pentru filmele chinezești de animație și pentru filmele de tip blockbuster.

Performanțele altor filme importante pe piața internațională

În această perioadă, alte filme importante au continuat să înregistreze încasări semnificative în afacerea internațională. De exemplu, Captain America: Brave New World a adăugat $9,2 milioane din 52 de piețe externe, aducând totalul internațional la $194,2 milioane și totalul global la $370,8 milioane după patru săptămâni de proiecții. De asemenea, Bridget Jones: Mad About the Boy a continuat să aibă o performanță puternică, cu încasări de $7,9 milioane din 75 de piețe externe, ridicând totalul internațional la $103,8 milioane.

Alte filme semnificative, cum ar fi Wicked, au înregistrat debuturi impresionante în piețele externe, cu $3,7 milioane în Japonia, un început mai puternic decât al altor filme de succes precum Wonka sau Barbie. Totodată, succesul internațional al filmului Anora, care a câștigat Oscarul pentru Cel Mai Bun Film, a adus o creștere semnificativă a încasărilor sale în afacerea internațională, cu o creștere de 435% față de săptămâna trecută.

În concluzie, performanțele internaționale ale filmelor continuă să fie un indicator important al succesului lor global. De la succesul major al Mickey 17 pe piețele externe, până la recordurile uimitoare ale Ne Zha 2, aceste filme arată cum piața internațională poate transforma un film într-un fenomen global, depășind barierele culturale și ale limbajului.