Percheziții la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București, după moartea suspectă a unui pacient. Doi medici, audiați de polițiști

Miercuri dimineață, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, însoțiți de polițiștii Serviciului Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au descins la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”. Acțiunea face parte dintr-o anchetă amplă declanșată după moartea suspectă a unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși a instituției medicale.

Anchetă după decesul unui pacient

Potrivit informațiilor confirmate de parchet, ancheta are în vedere suspiciuni serioase că doi medici din cadrul spitalului nu ar fi acordat îngrijirile necesare pacientului, fapt ce ar fi putut contribui direct la decesul acestuia. Procurorii au emis mandate de aducere pe numele celor doi, urmând ca aceștia să fie audiați în cursul zilei la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Activitățile efectuate vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni în data de 31.08.2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice”, au precizat procurorii într-un comunicat oficial.

Pacientul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, fusese internat în secția destinată marilor arși după ce suferise leziuni severe în urma unui incendiu domestic. Surse apropiate anchetei au declarat că, pe durata spitalizării, starea acestuia s-a agravat rapid, iar decesul a survenit în condiții care ridică semne de întrebare asupra modului în care a fost gestionat cazul.

Investigatorii încearcă acum să stabilească dacă echipa medicală care îl avea în grijă a respectat protocoalele medicale standard, inclusiv pe cele legate de tratamentele pentru infecții, administrarea medicației și monitorizarea constantă a pacientului. De asemenea, ancheta vizează și posibile deficiențe în comunicarea internă dintre personalul medical și conducerea secției.

Audieri în rândul personalului medical

În cursul dimineții, anchetatorii au ridicat mai multe documente din spital — foi de observație, rapoarte medicale și registre interne — pentru a reconstitui cronologic îngrijirile oferite pacientului în zilele premergătoare decesului. Totodată, au fost audiați mai mulți angajați ai spitalului, inclusiv asistente medicale care au fost de gardă în acea perioadă.

Reprezentanții Spitalului „Bagdasar-Arseni” nu au oferit, până la această oră, un punct de vedere oficial, însă surse din interior au declarat că instituția colaborează cu autoritățile și a pus la dispoziția anchetatorilor toate documentele solicitate.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri. Procurorii urmează să stabilească dacă faptele se încadrează la neglijență în serviciu, ucidere din culpă sau altă infracțiune prevăzută de lege.