Pentru prima dată în 500 de ani, Biserica Anglicană va fi condusă de o femeie. Cine este Dame Sarah Mullally

Dame Sarah Mullally, în vârstă de 63 de ani, a fost desemnată arhiepiscop de Canterbury, marcând o premieră istorică pentru Biserica Anglicană, care nu a avut până acum o femeie la conducere în aproape 500 de ani. Noul arhiepiscop vine cu o experiență vastă în domeniul clerical și în administrația sanitară, fiind recunoscută pentru abordările sale pragmatice și pentru implicarea în reforme sociale.

Dame Sarah Mullally, de la asistență medicală la episcopat

Sarah Mullally și-a început cariera în domeniul medical, devenind în 1999 cea mai tânără Chief Nursing Officer din Anglia, funcție de conducere în care a coordonat întreg personalul de asistență medicală la nivel național.

Experiența managerială dobândită în această perioadă a oferit fundația pentru abilitățile sale de leadership și în cadrul Bisericii Anglicane. În urmă cu peste șapte ani, Mullally a fost numită Episcop de Londra, devenind primul episcop femeie care a deținut această poziție și al treilea membru ca rang în ierarhia clericală a Bisericii.

Această experiență a consolidat reputația sa de lider abil și de mediator între diferite facțiuni interne, pregătind terenul pentru următorul pas: arhiepiscop de Canterbury.

Rolul activ în reforme și hotărâri dificile

Unul dintre rolurile sale majore ca Episcop de Londra a fost conducerea comisiei care a ghidat Biserica Anglicană în decizia privind binecuvântarea căsătoriilor între persoane de același sex.

Mullally a descris hotărârea din 2023 de a permite preoților să binecuvânteze cuplurile de același sex drept ”un moment de speranță pentru Biserică”, notează BBC.

Totuși, ea a recunoscut complexitatea situației: ”Știu că ceea ce am propus ca soluție de compromis nu merge suficient de departe pentru unii, dar pentru alții este deja prea mult.” Gestionarea acestor tensiuni va fi una dintre provocările sale principale ca arhiepiscop.

Primul arhiepiscop femeie în aproape cinci secole

Femeile au fost admise ca preoți în Biserica Angliei abia din mijlocul anilor ’90, iar ideea ca o femeie să conducă întreaga instituție s-a confruntat cu rezistență din partea unor episcopi seniori.

Legislația impune ca arhiepiscopii de Canterbury să se retragă la vârsta de 70 de ani, fapt care inițial nu o favoriza pe Mullally pentru această funcție. Totuși, experiența sa și recunoașterea internațională au condus la această alegere istorică.

Dame Sarah Mullally va deveni astfel primul arhiepiscop femeie în aproape cinci secole de istorie a Bisericii Anglicane, marcând un pas semnificativ pentru egalitatea de gen în instituțiile religioase.

Data ceremoniei de instalare nu a fost încă anunțată, dar desemnarea ei reprezintă deja un moment simbolic și de referință în istoria clericală.

