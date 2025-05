Pentru ce a primit Sebastian Burduja premiul Harvard Kennedy School Emerging Global Leader Award? Este primul român care reuşeşte asta: „Deosebit de onorat”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a fost onorat cu prestigiosul premiu Harvard Kennedy School Emerging Global Leader Award 2025, o recunoaștere acordată anual unui absolvent al universității care are sub 40 de ani și s-a remarcat prin contribuții remarcabile în serviciul public.

Burduja devine astfel primul român din istoria acestei distincții, care este oferită de instituția americană începând din 2001.

„Sunt deosebit de onorat să primesc Harvard Kennedy School Emerging Global Leader Award 2025. Acest premiu recunoaşte în fiecare an un absolvent sub 40 de ani al Harvard Kennedy School of Government, pentru merite deosebite în serviciul public. Sunt primul român care primeşte aceasta distincţie, o tradiţie a universităţii din 2001. Întotdeauna am reprezentat cu mândrie România şi am ştiut că nu suntem cu nimic mai prejos, ca reprezentanţi ai ţării noastre, decât cei mai buni dintre cei mai buni studenţi din întreaga lume, reuniţi la Harvard”, a scris Burduja într-o postare pe Facebook.