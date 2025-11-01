Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia și în 2026 de bilete de călătorie gratuite sau reduse cu 50%

Veste bună pentru milioane de români în vârstă: pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea beneficia și în anul 2026 de facilități la transportul intern, fie gratuitate, fie reduceri de 50%, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență pus recent în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Cine sunt beneficiarii facilităților

Măsura vine ca o prelungire a actualelor facilități, care sunt valabile până la data de 31 decembrie 2025, conform legislației în vigoare. Noua propunere ar extinde perioada de valabilitate până la sfârșitul anului 2026, asigurând astfel continuitatea unui sprijin considerat esențial pentru categoriile vulnerabile de populație.

„Neadoptarea în regim de urgență a prezentului proiect de act normativ va conduce la imposibilitatea asigurării facilităților la transport a beneficiarilor”, se menționează în documentul oficial publicat de Ministerul Transporturilor pe 28 octombrie 2025.

În prezent, pensionarii români primesc tichete sau taloane speciale prin intermediul caselor de pensii, care le permit achiziționarea de bilete de tren sau autobuz cu reducere de 50% la transportul intern. În același timp, veteranii și văduvele de război beneficiază de bilete gratuite, o formă de recunoaștere pentru sacrificiul și contribuția lor.

Aceste tichete pot fi folosite la operatorii autorizați de transport feroviar și rutier, iar măsura acoperă o parte importantă din nevoile de mobilitate ale celor care nu dispun de mijloace financiare suficiente.

Planuri pentru digitalizarea sistemului de transport

Ministerul Transporturilor a anunțat că, în colaborare cu alte instituții publice, analizează posibilitatea implementării unui sistem electronic de verificare a călătoriilor efectuate de beneficiari. În 2026 ar putea apărea modificări legislative care să simplifice procesul de acordare și monitorizare a acestor facilități.

Inițial, autoritățile au avut în vedere folosirea cardului național de sănătate pentru stocarea datelor despre călătorii, însă proiectul nu a putut fi pus în aplicare. Principalele motive: lipsa unei secțiuni dedicate transportului pe card, absența cardurilor pentru o parte dintre beneficiari și infrastructura tehnică insuficient dezvoltată pentru un astfel de sistem integrat.

Prelungirea acestor facilități nu este doar o decizie administrativă, ci și una cu puternic impact social. Pentru mulți vârstnici, veterani sau văduve de război, gratuitățile și reducerile la transport reprezintă singura modalitate de a-și vizita rudele, de a merge la tratamente medicale sau de a participa la evenimente sociale și culturale.

Fără această măsură, mii de persoane ar fi practic izolate, incapabile să se deplaseze în afara localității de domiciliu. Dacă ordonanța va fi adoptată, pensionarii și veteranii vor continua să se bucure și în 2026 de transport gratuit sau redus la jumătate, o inițiativă menită să aducă un plus de demnitate și sprijin persoanelor vulnerabile.