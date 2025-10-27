Ultima ora
Nicușor Dan, mesaj emoționant după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
27 oct. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

Pensionarii români care nu au mai primit pensia în octombrie – documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani

ACTUALITATE
Pensionarii români care nu au mai primit pensia în octombrie - documentul obligatoriu care te ajută să nu rămâi fără bani
Certificatul de viață, obligatoriu pentru pensionarii români din afara țării

Pentru mii de pensionari români, luna octombrie 2025 a venit cu o surpriză neplăcută: lipsa pensiei în cont sau în cutia poștală. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a anunțat că plățile au fost suspendate temporar pentru o parte dintre beneficiari, din cauza lipsei unui document esențial – certificatul de viață. În fiecare an, această verificare administrativă devine o condiție obligatorie pentru continuarea plății pensiilor, în special în cazul persoanelor care locuiesc în afara țării.

Situația afectează anual câteva mii de pensionari care, din neatenție sau lipsă de informare, nu trimit la timp documentele cerute. În lipsa acestora, Casa de Pensii este obligată să suspende plata sumelor, până la clarificarea situației. Deși suspendarea nu este permanentă, reactivarea pensiei se face doar după depunerea certificatului valabil, motiv pentru care întârzierile pot dura câteva săptămâni.

Certificatul de viață, verificarea esențială pentru pensiile din străinătate

Certificatul de viață este documentul oficial prin care pensionarii români stabiliți în alte țări confirmă că sunt în viață și continuă să îndeplinească condițiile de plată a pensiei. El trebuie depus de două ori pe an: prima verificare se face între 1 ianuarie și 31 martie, iar cea de-a doua între 1 iulie și 30 septembrie. Pensionarii care nu trimit acest act până la finalul perioadei stabilite își văd automat suspendate plățile începând cu luna următoare.

Vezi și:
Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare
Ajutor de la stat de 15.000 de lei pentru românii care vor să aibă copii. Cum te înscrii în programul de susținere a natalității în 2025

Casa de Pensii a precizat că măsura este una de protecție a sistemului public, menită să prevină plățile nejustificate și fraudele. Totuși, instituția subliniază că procedura este simplă și se poate realiza prin intermediul ambasadelor, consulatelor sau al poștei, fără ca beneficiarul să se deplaseze în România. Odată ce certificatul de viață ajunge la Casa de Pensii, plata pensiei se reia automat în luna următoare, inclusiv cu sumele aferente perioadei suspendate.

Cine mai primește bani suplimentari până la finalul anului

Pe lângă situațiile de suspendare, Guvernul a confirmat că, în decembrie 2025, peste 2,7 milioane de pensionari vor primi un ajutor financiar suplimentar de 400 de lei. Este vorba despre a doua tranșă din sprijinul total de 800 de lei acordat pensionarilor cu venituri de până la 2.574 de lei. Prima parte a fost plătită în septembrie, iar a doua va fi virată în jurul datei de 15 decembrie, astfel încât sumele să ajungă înainte de sărbători.

Potrivit ministrului Muncii, Petre Florin Manole, fondurile sunt deja prevăzute în buget, iar măsura are scopul de a sprijini persoanele vârstnice cu venituri mici, afectate de creșterea costurilor de trai. „Știm că nu rezolvă toate problemele, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă. Este o măsură de protecție socială la care nu am renunțat și care va fi binevenită”, a declarat oficialul.

Cum eviți suspendarea pensiei

Pentru a evita problemele legate de întârzierea plăților, Casa de Pensii recomandă pensionarilor din diaspora să verifice termenele limită pentru depunerea certificatelor și să comunice din timp cu instituțiile competente. Un simplu formular transmis prin poștă poate face diferența între o pensie plătită regulat și una blocată luni de zile.

Certificatul de viață nu este doar o formalitate, ci o condiție legală care garantează că banii ajung acolo unde trebuie. Lipsa lui poate genera confuzii administrative și întârzieri financiare nedorite. Pensionarii care respectă aceste termene se asigură că nu rămân fără venituri, mai ales în lunile de iarnă, când fiecare zi de întârziere contează.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Un fragment vechi de 2.700 de ani rescrie istoria legăturilor dintre Regatul Iuda și Imperiul Asirian
Un fragment vechi de 2.700 de ani rescrie istoria legăturilor dintre Regatul Iuda și Imperiul Asirian
Noi reguli pentru garanția auto în România: clienții vor putea alege liber service-ul și vor beneficia de reparații gratuite pentru defecțiunile esențiale
Noi reguli pentru garanția auto în România: clienții vor putea alege liber service-ul și vor beneficia de reparații gratuite pentru defecțiunile esențiale
S-a aflat cine este unul dintre cei doi bărbaţi morţi în Munţii Făgăraş. Victimele au alunecat sute de metri într-o râpă
S-a aflat cine este unul dintre cei doi bărbaţi morţi în Munţii Făgăraş. Victimele au alunecat sute de metri într-o râpă
De la mașini de lux la imobiliare – Unde va construi Aston Martin un colos de 18 etaje
De la mașini de lux la imobiliare – Unde va construi Aston Martin un colos de 18 etaje
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C și stau lejer în tricou. Soluția care îi face cei mai eficienți din Europa
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C și stau lejer în tricou. Soluția care îi face cei mai eficienți din Europa
Meseriile care vor fi înlocuite de inteligență artificială și joburile care nu pot fi făcute de AI. Cum îți alegi cariera în 2025
Meseriile care vor fi înlocuite de inteligență artificială și joburile care nu pot fi făcute de AI. Cum îți alegi cariera în 2025
INTERVIU EXCLUSIV cu actorul Michael Weatherly, Tony DiNozzo din NCIS: Ce știm despre renașterea francizei sub numele „Tony & Ziva”, dar și despre cum ar trebui să ne bucurăm mai mult de micile bucurii ale vieții
EXCLUSIV
INTERVIU EXCLUSIV cu actorul Michael Weatherly, Tony DiNozzo din NCIS: Ce știm despre renașterea francizei sub numele „Tony & Ziva”, dar și despre cum ar trebui să ne bucurăm mai mult de micile bucurii ale vieții
REVIEW Filmul de pe Netflix care-ți testează nervii și răbdarea – „A House of Dynamite”, thrillerul politic care transformă frica în artă cinematografică
REVIEW Filmul de pe Netflix care-ți testează nervii și răbdarea – „A House of Dynamite”, thrillerul politic care transformă frica în artă cinematografică
Revista presei
Adevarul
Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum a reușit să se salveze
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zilele norocoase pentru fiecare zodie în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Universul îți deschide uși noi
Playtech Știri
Horoscop luni, 27 octombrie 2025. Trei zodii au mare noroc la bani
Playtech Știri
Rugăciuni de Sfântul Dumitru: Cum să te rogi pentru protecție și împlinire
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...