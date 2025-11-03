Pensionarii din România, mai mulți ca niciodată – cât câștigă pe lună, care sunt cei mai săraci

În septembrie 2025, România a trecut de pragul de 4,69 milioane de pensionari. E un vârf istoric care vine la pachet cu o presiune vizibilă pe bugetul public și cu întrebări legitime despre cine reușește să trăiască decent din pensie și cine rămâne în zona critică. Casa Națională de Pensii Publice indică o pensie medie de 2.773 de lei, dar media ascunde diferențe mari între categorii și tipuri de drepturi de pensie. Suma totală plătită într-o singură lună a depășit 13 miliarde de lei, semn că sistemul a intrat într-o fază în care fiecare ajustare are impact macro.

În spatele acestor cifre, creșterea numărului de beneficiari nu se traduce automat în venituri mai mari pentru toți. Peste jumătate dintre noii intranți în sistem vin din categorii vulnerabile sau cu cariere fragmentate, iar efectul se vede în pensiile mici de invaliditate, în pensiile de urmaș și în pensiile din agricultură. În paralel, pensiile standard rămân net superioare mediei, dar nu schimbă profilul de risc al gospodăriilor cu venituri sub pragurile de sprijin.

Numărul pensionarilor și pensia medie în septembrie 2025

La final de septembrie 2025, în plată erau 4.692.810 pensionari, cu 3.548 mai mulți față de august. Valoarea medie a pensiei a fost de 2.773 lei, în timp ce pentru categoria celor pensionați la limită de vârstă media a urcat la 3.102 lei. Este fotografia unei luni în care raportul dintre contribuitori și beneficiari se deteriorează ușor, iar cheltuiala totală pentru pensii ajunge la 13,012 miliarde de lei.

Privind dincolo de medii, sistemul include și forme de ieșire mai rapide de pe piața muncii. În septembrie s-au aflat în plată 2.945 de pensii anticipate, cu o medie de 3.774 lei, respectiv 76.386 de pensii de anticipată parțială, cu o medie de 2.680 lei. Aceste valori mai ridicate față de media generală vin, de regulă, din cariere cu stagii lungi și salarii mai bune, dar rămân minoritare în masa totală de beneficiari.

Cine sunt cei mai vulnerabili

Grupul cu cele mai mici venituri rămâne cel al pensionarilor din agricultură: 544.016 persoane au încasat, în medie, doar 718 lei. Pentru majoritatea gospodăriilor rurale, asta înseamnă dependență de alte surse de trai sau de sprijinul familiei. În aceeași zonă de risc se află pensiile de invaliditate: 402.382 persoane au primit în medie 1.108 lei, iar pentru gradul I media scade la 967 lei, adică sub orice coș minimal urban.

Pensiile de urmaș, primite de 443.916 persoane, au avut o valoare medie de 1.500 lei. Deși peste nivelul agriculturii și al invalidității de gradul I, rămân substanțial sub media națională. La polul cel mai precar, statistica mai consemnează 98 de persoane care au beneficiat de ajutor social, cu o medie de 540 lei, indicator al unui risc sever de sărăcie.

Ce înseamnă ajutorul de 800 de lei și cine îl primește

Pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei, statul a menținut în 2025 un sprijin financiar de 800 de lei, acordat în două tranșe. Prima, de 400 de lei, a intrat în septembrie; a doua este programată în decembrie, în jurul datei de 15. Practic, pentru agricultori, pentru mare parte dintre pensiile de invaliditate și pentru multe pensii de urmaș, acest ajutor face diferența între un buget strict de subzistență și capacitatea de a acoperi facturile de sezon rece.

Chiar dacă pensia medie depășește pragul de eligibilitate, distribuția reală arată că milioane de pensionari se încadrează sub 2.574 lei. Pentru ei, sprijinul temporar atenuează presiunea, dar nu rezolvă problemele structurale: stagii incomplete, contributivitate redusă, muncă informală și acces limitat la servicii medicale care ar putea preveni ieșiri timpurii din activitate.

Când intră pensiile în noiembrie și cum se plătesc

În noiembrie 2025, plățile urmează calendarul obișnuit al CNPP. Dacă ai optat pentru card, sumele intră eșalonat la început de lună, conform băncii cu care lucrezi. Pentru plata prin Poșta Română, distribuirea la domiciliu începe pe 1 noiembrie și continuă treptat până pe 15, în funcție de traseele poștașilor din fiecare localitate. Este același mecanism aplicat lunar, important de reținut mai ales pentru beneficiarii ajutorului de iarnă din decembrie, care va fi virat astfel încât să poți gestiona cheltuielile de sărbători.

Dincolo de datele momentului, direcția rămâne clară: număr mai mare de pensionari, diferențe mari între categorii și o zonă consistentă de vulnerabilitate în rural și în rândul celor cu dizabilități sau urmași. Pentru publicul larg, media poate induce în eroare; pentru politicile publice, focusul ar trebui să rămână pe consolidarea contributivității și pe instrumente țintite pentru cei sub 2.000–2.500 de lei, unde riscul social e cel mai ridicat.