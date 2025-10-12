Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
12 oct. 2025 | 09:03
de Daoud Andra

Pensia rușinoasă a Marinelei Chelaru, după o viață întreagă pe scenă. Spunea că banii nu-i ajung nici de mâncare

Social
Pensia rușinoasă a Marinelei Chelaru, după o viață întreagă pe scenă. Spunea că banii nu-i ajung nici de mâncare
FOTO: colaj Playtech.ro

Actrița Marinela Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani, lăsând în urmă nu doar o carieră remarcabilă, ci și o poveste tristă despre cum artiștii pot fi uitați de stat. Deși a adus zâmbete și emoții publicului timp de decenii, actrița a trăit ultimii ani ai vieții într-o luptă continuă cu lipsurile materiale și cu problemele de sănătate.

Marinela Chelaru avea o pensie mică

După o viață petrecută pe scenă și în platourile de filmare, Marinela Chelaru primea o pensie de doar 1.400 de lei. Din acești bani, o mare parte se ducea lunar pe tratamente medicale, pentru că starea ei de sănătate se deteriorase în ultimii ani.

„Am o pensie amărâtă, de 1.400 de lei, am și facultate și o viață de muncă. Iar din această sumă cam 600 de lei mă costă medicamentele. Dacă n-ar fi fost soțul meu, ar fi fost jale. Cu ce să trăiești? Aș fi murit de foame!”, mărturisea actrița, în urmă cu ceva timp.

De altfel, Marinela Chelaru nu se plângea doar de lipsa banilor, ci și de frigul din propria casă. Costurile uriașe ale întreținerii o făceau să renunțe la confortul minim al căldurii, mai ales iarna.

Vezi și:
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Locul unde va fi depus trupul neînsuflețit
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Cu ce probleme de sănătate se confrunta

„Mă chinuie și frigul de… nu mai zic. Ba avem căldură, ba nu avem. Avem și nu avem. Stau cu aragazul deschis, ce să zic. Nu avem noi centrală, stăm la mâna lor. Ne-au dat până acum, să știi, doar că până zilele trecute nu a fost frig… Acum cu gerul e mai rău. Întreținerea, ce crezi, aia a venit mult. 900 de lei. La două persoane, eu cu soțul. Mult, foarte mult! (…) Astea-s vremurile pe care le trăim. N-am ce să fac. Mie îmi place la răcoare, doar că e îngheț. Avem în jur de 20 de grade în casă, dăm drumul la aragaz să facem căldură!”, povestea ea, într-un interviu din trecut.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat

Deși a avut parte de glorie în tinerețe și a fost iubită de public pentru rolurile sale savuroase, viața din spatele reflectoarelor a fost una plină de privațiuni. Cu toate acestea, Marinela Chelaru nu și-a pierdut niciodată umorul și optimismul, chiar dacă statul părea că a uitat-o.

Vestea morții sale a fost dată de prietena ei apropiată, producătoarea TV Daniela Scoica, într-un mesaj postat pe Facebook: „Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”

În ultimii ani, actrița suferise patru accidente vasculare cerebrale și fusese operată de mai multe ori. În ciuda problemelor, și-a păstrat tonusul și optimismul până la finalul vieții.

Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
Recomandări
Când vine următoarea majorare a pensiilor pentru români, anunțul oficial. Nu mai așteptăm până în 2027
Când vine următoarea majorare a pensiilor pentru români, anunțul oficial. Nu mai așteptăm până în 2027
Cum îți dai seama că tastatura bancomatului este falsă și cum verifici dacă ATM-ul a fost modificat
Cum îți dai seama că tastatura bancomatului este falsă și cum verifici dacă ATM-ul a fost modificat
Temperatura ideală în casă ca să nu plătești mai mult de 400 de lei pe lună la căldură: cât să setezi termostatul ziua și noaptea
Temperatura ideală în casă ca să nu plătești mai mult de 400 de lei pe lună la căldură: cât să setezi termostatul ziua și noaptea
Tratamentul cosmetic ce este o inovație dermatologică pentru regenerarea și echilibrarea pielii. Ce beneficii are, conform cercetătorilor
Tratamentul cosmetic ce este o inovație dermatologică pentru regenerarea și echilibrarea pielii. Ce beneficii are, conform cercetătorilor
Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani: legenda din „Nașul” și câștigătoare de Oscar pentru „Annie Hall”
Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani: legenda din „Nașul” și câștigătoare de Oscar pentru „Annie Hall”
Bărbatul cu cel mai lung nume din lume are peste 2.253 de prenume. Metoda inedită prin care le-a ales
Bărbatul cu cel mai lung nume din lume are peste 2.253 de prenume. Metoda inedită prin care le-a ales
Ce spune legea despre câinii care latră prea mult. Poți fi amendat dacă deranjezi vecinii
Ce spune legea despre câinii care latră prea mult. Poți fi amendat dacă deranjezi vecinii
„Va fi foarte rău”: în Big Tech cresc temerile că bula AI se sparge, iar o criză financiară e inevitabilă
„Va fi foarte rău”: în Big Tech cresc temerile că bula AI se sparge, iar o criză financiară e inevitabilă
Revista presei
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele mai gustoase preparatelor
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Playtech Știri
Zodiile cu mare noroc financiar în săptămâna 13-19 octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Iniţiativa este cuvântul momentului pentru nativii Berbec
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...