Pensia rușinoasă a Marinelei Chelaru, după o viață întreagă pe scenă. Spunea că banii nu-i ajung nici de mâncare

Actrița Marinela Chelaru s-a stins din viață la 66 de ani, lăsând în urmă nu doar o carieră remarcabilă, ci și o poveste tristă despre cum artiștii pot fi uitați de stat. Deși a adus zâmbete și emoții publicului timp de decenii, actrița a trăit ultimii ani ai vieții într-o luptă continuă cu lipsurile materiale și cu problemele de sănătate.

Marinela Chelaru avea o pensie mică

După o viață petrecută pe scenă și în platourile de filmare, Marinela Chelaru primea o pensie de doar 1.400 de lei. Din acești bani, o mare parte se ducea lunar pe tratamente medicale, pentru că starea ei de sănătate se deteriorase în ultimii ani.

„Am o pensie amărâtă, de 1.400 de lei, am și facultate și o viață de muncă. Iar din această sumă cam 600 de lei mă costă medicamentele. Dacă n-ar fi fost soțul meu, ar fi fost jale. Cu ce să trăiești? Aș fi murit de foame!”, mărturisea actrița, în urmă cu ceva timp.

De altfel, Marinela Chelaru nu se plângea doar de lipsa banilor, ci și de frigul din propria casă. Costurile uriașe ale întreținerii o făceau să renunțe la confortul minim al căldurii, mai ales iarna.

„Mă chinuie și frigul de… nu mai zic. Ba avem căldură, ba nu avem. Avem și nu avem. Stau cu aragazul deschis, ce să zic. Nu avem noi centrală, stăm la mâna lor. Ne-au dat până acum, să știi, doar că până zilele trecute nu a fost frig… Acum cu gerul e mai rău. Întreținerea, ce crezi, aia a venit mult. 900 de lei. La două persoane, eu cu soțul. Mult, foarte mult! (…) Astea-s vremurile pe care le trăim. N-am ce să fac. Mie îmi place la răcoare, doar că e îngheț. Avem în jur de 20 de grade în casă, dăm drumul la aragaz să facem căldură!”, povestea ea, într-un interviu din trecut.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat

Deși a avut parte de glorie în tinerețe și a fost iubită de public pentru rolurile sale savuroase, viața din spatele reflectoarelor a fost una plină de privațiuni. Cu toate acestea, Marinela Chelaru nu și-a pierdut niciodată umorul și optimismul, chiar dacă statul părea că a uitat-o.

Vestea morții sale a fost dată de prietena ei apropiată, producătoarea TV Daniela Scoica, într-un mesaj postat pe Facebook: „Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”

În ultimii ani, actrița suferise patru accidente vasculare cerebrale și fusese operată de mai multe ori. În ciuda problemelor, și-a păstrat tonusul și optimismul până la finalul vieții.