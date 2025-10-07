Pensia pe card sau ”în mână” – de ce preferă românii varianta cash, explicația oficială

Discuția despre cum e mai potrivit să îți primești pensia, pe card sau prin poștaș, revine constant în atenție din două motive simple: costul pentru stat și confortul pentru tine. Ministerul Muncii explică deschis că distribuția în numerar este mai scumpă decât transferul electronic, pentru că presupune oameni, drumuri, combustibil, timp și riscuri logistice. Transferul pe card este, în esență, o operațiune informatică, sincronă, care poate elimina suspiciunile recurente privind întârzierile.

Chiar și așa, oficialii recunosc că trecerea la card nu va fi impusă. Chiar dacă peste jumătate dintre pensionari încasează deja pe card, există o parte semnificativă care vrea să rămână la numerar. Sunt argumente personale și obiective: obișnuință, acces dificil la bancomate, comisioane percepute ca descurajante, lipsa încrederii în bănci sau sprijin limitat pentru utilizarea cardului în mediul rural. Ministerul mizează pe stimulente și pachete dedicate fără comisioane, nu pe obligativitate.

De ce preferă mulți pensionari numerarul

Dacă ai locuit toată viața într-o zonă unde poștașul te vizitează lună de lună, numerarul e mai mult decât un mijloc de plată, e o rutină și o garanție psihologică. Ești sigur că banii ajung, vezi suma în mână și o poți împărți imediat pe cheltuieli. În plus, nu depinzi de bancomat, rețea sau card pierdut. Pentru mulți, comisioanele, oricât de mici, sunt un argument puternic să rămână la cash.

Există și factorul infrastructură. În unele localități, bancomatele sunt rare sau departe, iar magazinele care acceptă plata cu cardul sunt puține. Pe scurt, costul de timp și de transport poate anula avantajul transferului electronic. În același timp, orice știre despre întârzieri la plată amplifică neîncrederea, deși pe card transferurile se fac simultan și, în mod obișnuit, nu apar decalaje de distribuție.

Care sunt avantajele cardului și cum le valorifici fără bătăi de cap

Dacă alegi cardul, câștigi predictibilitate și timp. Banii intră în aceeași zi pentru toți, nu depinzi de traseul poștașului și ai acces la extras și alerte pe telefon. Riscul de a ține sume mari în casă scade, iar plățile la utilități și medicamente pot deveni mai simple. Ca să nu te lovești de costuri, cere pachetul bancar pentru pensionari, fără comisioane la administrare, retrageri gratuite la bancomatele băncii și card de înlocuire rapidă în caz de pierdere.

Îți poți seta o rutină clară: păstrezi o parte pe card pentru plăți la farmacie, market sau utilități și scoți numerar o singură dată pe lună pentru cheltuielile care cer cash. Dacă nu te descurci cu ATM-ul, roagă pe cineva apropiat să te însoțească de câteva ori, până îți intră în reflex. Poți folosi și opțiunea de retragere la ghișeul băncii, dacă îți e mai comod.

De ce statul încurajează cardul, dar nu îl impune

Pentru buget, poștașul înseamnă costuri recurente și greu de redus pe termen scurt. Pentru tine, cardul înseamnă plăți sincron, acces mai facil la dovada încasării și mai puține emoții cu întârzierile. Totuși, trecerea la card are sens doar dacă îți oferă o experiență mai bună decât numerarul. De aceea se discută pachete dedicate fără comisioane, educație financiară minimă pentru utilizare și o perioadă lungă în care încasarea cash rămâne opțiune validă.

În oglindă cu alocațiile pentru copii, care sunt aproape integral distribuite electronic și nu mai generează valuri de suspiciuni, pensiile ar putea replica același model. Dar factorul decisiv este încrederea. Atâta timp cât ai libertatea de a alege, tranziția poate fi naturală: testezi cardul, vezi dacă îți simplifică viața, rămâi pe el dacă e mai comod sau revii la numerar dacă nu corespunde nevoilor tale.