Pensia alimentară, în 2025. ”Dacă soţia se recăsătoreşte, eu mai plătesc?”

Subiectul pensiei alimentare rămâne unul dintre cele mai delicate și discutate aspecte atunci când un cuplu decide să se despartă. În 2025, întrebările despre cine, cum și cât plătește pensie alimentară sunt la fel de actuale, având în vedere numărul tot mai mare de divorțuri și cazurile de custodie disputate. Legea românească este însă clară: părintele care nu preia custodia copilului are obligația de a contribui financiar la creșterea și educația acestuia.

Ce spune legea despre pensia alimentară

Pensia alimentară nu este o taxă pentru fostul partener, ci o obligație față de copil. Ea are rolul de a asigura resursele necesare pentru creșterea minorului: hrană, educație, îmbrăcăminte, activități extrașcolare și tot ceea ce presupune un trai decent. Prin urmare, indiferent de relația dintre foștii soți, interesul superior al copilului primează.

În România, cuantumul pensiei alimentare se calculează ca procent din venitul net lunar al părintelui obligat: între o pătrime și jumătate, în funcție de numărul de copii. Instanța stabilește exact suma, iar aceasta poate fi modificată doar printr-o nouă hotărâre judecătorească, în funcție de schimbările majore din viața părintelui sau a copilului.

Ce se întâmplă dacă fosta soție se recăsătorește

Una dintre cele mai întâlnite dileme, apărută inclusiv în mediul online, a fost adresată avocatei Gabriela Ursărescu: „Dacă fosta soție se recăsătorește, mai am obligația de a plăti pensie alimentară?” Răspunsul a fost tranșant: „Nu scăpați de această obligație, chiar dacă fosta soție se recăsătorește. Pensia alimentară este datorată copilului, nu mamei. Chiar dacă banii se virează în contul mamei, obligația rămâne, atâta vreme cât minorul este în întreținere.”

Această precizare este esențială, deoarece mulți părinți confundă pensia alimentară cu o contribuție către fostul partener de viață. În realitate, chiar și dacă mama se recăsătorește și noul soț are venituri, obligația tatălui biologic nu dispare.

Logica legii este simplă: copilul are dreptul la sprijin material din partea ambilor părinți, indiferent de situația lor sentimentală sau financiară ulterioară divorțului. Faptul că mama are un nou partener nu înseamnă că tatăl biologic este absolvit de responsabilitate. Aceasta se menține până când copilul împlinește vârsta majoratului sau, în unele cazuri, chiar mai mult, dacă minorul își continuă studiile și depinde financiar de părinți.

Refuzul de a achita pensia alimentară atrage consecințe legale serioase. Pe lângă executarea silită a veniturilor, părintele poate fi tras la răspundere penală pentru abandon de familie. În cazurile extreme, instanța poate dispune sancțiuni mai dure, tocmai pentru a proteja interesul copilului.