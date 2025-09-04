Paul Pescobar transformă Techirghiol. Afaceristul investeşte milioane de euro în turismul balnear

Paul Pescobar, cunoscut pentru restaurantele sale cu specific mediteranean și succesul din HoReCa, își extinde acum afacerile în turismul balnear. Omul de afaceri investește milioane de euro în restaurarea și modernizarea Vilei Minerva din Techirghiol, promițând să păstreze farmecul istoric al clădirii și să transforme stațiunea într-o destinație de top pentru tratamente cu nămol sapropelic, apreciat în întreaga Europă pentru proprietățile sale terapeutice.

Paul Pescobar vrea să transforme Techirghiol

Paul Pescobar, cunoscut publicului român pentru succesul în domeniul HoReCa și pentru restaurantele sale cu specific mediteranean, pregătește o nouă afacere care combină turismul și sănătatea. Patronul Tavernei Racilor din Herăstrău, extins în orașe precum Constanța și Cluj-Napoca, dar și în afara țării, își mută acum atenția către balneoterapia românească.

Omul de afaceri a anunțat o investiție de 8 milioane de euro în Vila Minerva din Techirghiol, un simbol arhitectural al stațiunii, care va fi restaurată și transformată într-o bază modernă pentru tratamente cu nămol sapropelic. Paul Pescobar a precizat că renovarea va păstra identitatea istorică a clădirii, îmbinând farmecul clasic cu facilitățile actuale, astfel încât Vila Minerva să devină un reper pentru turiști și persoane interesate de terapiile naturale.

„Abia începe proiectul. Toată investiția e în jur de 8 milioane de euro, cam asta e estimarea. Toate lucrările durează, până va fi gata, un an și jumătate. Va fi o bază de tratament în care folosim, bineînțeles, nămolul sapropelic de la Techirghiol. Va avea o capacitate de 120 de locuri, un hotel de 52 de camere, va fi un boutique-hotel, cu restaurant. Se recondiționează clădirea veche unu la unu. Vom respecta arhitectura, va arăta așa cum a fost cândva. Clădirii vechi i se va alipi un corp nou”, a dezvăluit Paul Pescobar, pentru Fanatik.

Alegerea Techirghiolului nu este întâmplătoare. Nămolul sapropelic extras din lacul local este recunoscut în Europa pentru proprietățile sale terapeutice, fiind folosit în tratarea afecțiunilor reumatice, dermatologice și ginecologice. Anual, mii de turiști români și străini vizitează stațiunea pentru beneficiile acestui tratament.

Cu această investiție, Pescobar speră să ridice experiența turistică și balneară la un nou nivel și să consolideze Techirghiolul ca destinație de top în România. În paralel, omul de afaceri continuă extinderea brandului său și pe plan internațional, urmând să deschidă un restaurant la Trump Tower, în Statele Unite ale Americii.

Prin această combinație de tradiție, tratament și ospitalitate modernă, Paul Pescobar își reafirmă statutul de antreprenor inovator, capabil să reinventeze afaceri și să aducă valoare în domenii diverse.