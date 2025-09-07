Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute în Parlament. Opoziția mai are nevoie de peste 100 de voturi pentru a demite Guvernul

Plenul reunit al Parlamentului dezbate și votează, duminică, cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România și POT la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, după ce Executivul și-a angajat răspunderea pe cinci proiecte de lege din al doilea pachet de reformă fiscală.

Cele patru moțiuni de cenzură, dezbătute în Parlament

Opoziția a ales să nu depună moțiune pe proiectul privind pensionarea magistraților. Chiar și așa, șansele de adoptare a moțiunilor sunt reduse, întrucât formațiunilor de opoziție le lipsesc peste 100 de voturi pentru a obține majoritatea necesară.

Cele patru moțiuni depuse poartă titlurile:

„Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!” „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!” „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi răuvoitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”

Conform procedurii, fiecare moțiune va fi citită, dezbătută și supusă votului într-o ședință separată de plen comun. Pentru a fi adoptată, o moțiune de cenzură are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile. În prezent, coaliția de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale) dispune de 311 parlamentari, în timp ce opoziția reunește doar 119. Grupul neafiliaților are 34 de membri, la care se adaugă cei 11 parlamentari din noul grup „Pace – Întâi România”.

Dacă moțiunile vor fi respinse, proiectele de lege asumate de guvern se consideră adoptate. Opoziția ar putea însă să le conteste ulterior la Curtea Constituțională.

Singurul proiect pentru care nu a fost depusă moțiune este cel referitor la pensiile magistraților. Totuși, Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională, invocând încălcarea statului de drept și a jurisprudenței CCR, menționând că legea contravine unui număr de 37 de decizii obligatorii ale Curții.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, după depunerea moțiunilor, că „stabilitatea din coaliție se va vedea la finalul săptămânii”, subliniind că votul din Parlament va reprezenta un test pentru funcționarea majorității.

Guvernul și-a angajat luni răspunderea în Parlament pe cele cinci legi care alcătuiesc al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Acestea vizează domeniile: pensii ale magistraților, sănătate, companii de stat, autorități de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM) și fiscalitate-insolvență. Reforma administrației rămâne în discuție, după ce coaliția nu a ajuns la un acord pe acest subiect.