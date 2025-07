Patru familii din România au închiriat o vilă în Grecia, însă vacanţa visată s-a transformat într-un coşmar. Au fost sunaţi cu doar o zi înainte: „Îți iau banii, se folosesc de ei”

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis pentru patru familii din București s-a transformat într-un coșmar greu de imaginat. După luni întregi de planificare, rezervări și pregătiri, românii s-au trezit cu totul dați peste cap chiar în ajunul plecării spre insula Skiathos, Grecia.

Vila închiriată, indisponibilă

Totul a început în luna martie, când cele patru familii, care aveau în total șapte copii cu vârste între 1 și 12 ani, au rezervat direct de la proprietar vila Christina – un loc care promitea confort și liniște în mijlocul peisajului grecesc. Fără a apela la o platformă dedicată, oamenii au avut încredere că totul va decurge normal. Însă, cu doar 24 de ore înainte de plecarea în vacanță, au primit un mesaj neașteptat: vila nu mai era disponibilă din cauza unor „probleme la boilere”.

Șocați de anunțul de ultim moment, turiștii au încercat să lămurească situația printr-un apel telefonic, dar discuția s-a încheiat brusc. „Foarte nervos mi-a zis că ne dă banii înapoi și i-am zis că nu așa se face, că noi avem și bilete de avion, mașini închiriate. A zis că nu e treaba lui, după care mi-a închis telefonul”, a povestit una dintre persoanele afectate, pe un forum dedicat vacanțelor în Grecia.

În schimbul vilei rezervate, li s-au propus două opțiuni: una de trei ori mai scumpă și alta care nu accepta copii. Niciuna nu era viabilă pentru planurile lor însă. Practic, în loc să se bucure de începutul concediului, cele patru familii s-au văzut nevoite să caute cazare de urgență, într-o zonă turistică extrem de aglomerată în plin sezon și au pierdut și banii.

„Nu luați fără Booking”

Povestea lor a fost făcută publică pe rețelele de socializare pentru a-i avertiza pe alți turiști. „NU RECOMAND VILLA CHRISTINA, SKIATHOS! Vreau să fac o postare ca alertă să fiți atenți și sub nicio formă să nu luați fără Booking cazare la Vila Christina, Skiathos. Am achiziționat o vacanță pe încredere… și am rămas cu ochii în soare”, a scris una dintre victime.

O româncă stabilită în Skiathos, care activează în domeniul turismului, le-a confirmat celor păgubiți că astfel de cazuri nu sunt deloc rare. Ea a explicat că unii proprietari practică o strategie dubioasă: rezervă la prețuri mici, apoi anulează sub diferite pretexte și închiriază la tarife mult mai mari către turiști dispuși să plătească pe loc. „Îți iau banii, se folosesc de ei”, a rezumat românca din Grecia situația.

Chiar dacă promisiunea returnării banilor a fost făcută, pierderile rămân considerabile: bilete de avion nerambursabile, costuri cu mașinile închiriate și, poate cel mai dureros, o vacanță ratată pentru copii și părinți deopotrivă.

Păgubiții trag un semnal de alarmă: „Evitați cât puteți sau luați prin Booking. Nu recomand!” — un avertisment dur, dar necesar pentru toți cei care plănuiesc vacanțe în străinătate.