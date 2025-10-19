Pasărea din Australia şi Tasmania care a apărut pe un lac din România. Specia este una rară, cum a ajuns la noi

Pe un lac de acumulare din apropierea municipiului Râmnicu Vâlcea, natura a oferit în ultimele zile un spectacol rar și fascinant: o lebădă cu gât negru, specie originară din Australia, plutește grațios pe luciul apei, atrăgând privirile curioșilor și pasionaților de păsări.

O pasăre exotică și-a făcut apariția pe un lac din România

Specialiștii de la Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea cred că pasărea a ajuns în România în urmă cu aproximativ doi ani, cel mai probabil evadând dintr-o grădină zoologică sau o colecție particulară.

În ciuda originii sale exotice, lebăda s-a adaptat surprinzător de bine la condițiile din zonă, unde a găsit hrană și un habitat potrivit pentru a supraviețui.

Și-a găsit un partener

Cei care au observat pasărea în ultimele zile au avut parte de o nouă surpriză: lebăda cu gât negru nu mai plutește singură. În apropierea ei a apărut o altă specie exotică – o lebădă neagră, venită, cel mai probabil, din același tip de mediu captiv sau adusă accidental în zonă.

Lebăda cu gât negru (Cygnus atratus) este originară din Australia și Tasmania și este la fel de spectaculoasă – penajul ei complet negru și ciocul roșu intens contrastează puternic cu culorile naturii din România.

Lebedele cu gât negru și cele negre sunt recunoscute pentru rezistența lor și pentru capacitatea de a se adapta la noi ecosisteme, dacă au suficient spațiu, apă curată și hrană. Totuși, specialiștii avertizează că aceste apariții trebuie monitorizate, pentru a nu perturba echilibrul speciilor locale.