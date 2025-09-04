Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 13:35
de Ioana Bucur

ENTERTAINMENT
Iluzia optică a toamnei. Găseşte pasărea portocalie ascunsă în imaginea de mai jos în 5 secunde
2imagini
Găseşte pasărea din imagine în 5 secunde. Foto: Jagran Josh

Pentru iubitorii de provocări vizuale, o iluzie optică recentă a devenit virală pe internet. Un tablou cu tematică de toamnă ascunde un papagal macaw, iar provocarea este să-l găsești în mai puțin de cinci secunde.

Găseşte pasărea în 5 secunde

Imaginea pare la prima vedere o scenă animată dintr-un sat de toamnă: o fermă cu legume proaspete pe partea stângă și o mașină roșie pe partea dreaptă. În spatele mașinii, se află un câine drăgălaș și un copac. Însă, în această compoziție vibrantă, un macaw mare și colorat este camuflat perfect în peisaj. Provocarea este să-l localizezi fără a derula imaginea sau a cere indicii.

Această iluzie optică testează abilitățile de observație, provocând creierul prin distorsionarea percepției prin lumină, culoare și forme. Iluzia optică apare atunci când creierul procesează informațiile vizuale bazându-se pe experiențele anterioare, context și tipare, ceea ce poate duce uneori la concluzii greșite. Iluzia optică poate apărea din cauza unor factori precum perspectiva, lumina, culoarea, mișcarea sau aranjamentul formelor.

Rezolvarea iluziilor optice are mai multe efecte pozitive asupra creierului, stimulând atât gândirea, cât și percepția vizuală:

  • Îmbunătățește atenția la detalii – Creierul învață să observe elemente ascunse sau subtile, ceea ce antrenează concentrarea și vigilența vizuală.
  • Stimulează gândirea critică și analiza – Pentru a identifica elementele ascunse într-o iluzie optică, creierul trebuie să compare ceea ce vede cu ceea ce știe, analizând forme, culori și perspective.
  • Exersează percepția spațială – Iluziile optice solicită creierul să înțeleagă relațiile dintre obiecte și să interpreteze corect spațiul tridimensional pe baza unui suport bidimensional.
  • Îmbunătățește coordonarea ochi-creier – Detectarea rapidă a detaliilor ascunse antrenează conexiunile neuronale implicate în procesarea vizuală și reacția la stimuli.
  • Crește creativitatea – Iluziile optice provoacă creierul să vadă lucrurile din unghiuri diferite și să caute soluții alternative, stimulând imaginația.
  • Reduce stresul și îmbunătățește starea de spirit – Rezolvarea unei provocări vizuale poate crea o senzație de satisfacție și plăcere, ceea ce eliberează dopamină, hormonul fericirii.

iluzie optica

Rezolvare

Pe scurt, iluziile optice sunt ca niște exerciții pentru creier: dezvoltă abilități cognitive, vizuale și perceptive, menținând mintea activă și flexibilă.

Dacă ai reușit să găsești papagalul în mai puțin de cinci secunde, felicitări! Ai demonstrat o observație deosebită. Dacă nu, nu te îngrijora. Aceste tipuri de puzzle-uri și provocări pot îmbunătăți abilitățile de observație și rezolvare a problemelor. Găsești rezolvarea în ultima imagine din galeria foto de mai sus.

